Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 78χρονος δικυκλιστής έπειτα από ατύχημα στη μαρίνα

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στην είσοδο της Μαρίνας, όπου είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 78χρονου.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό Σώμα, ο ηλικιωμένος άνδρας κινούνταν με δίκυκλο και την ώρα που έμπαινε στην είσοδο της Μαρίνας προσπάθησε να αποφύγει ένα επιβατικό όχημα που έβγαινε και το οποίο οδηγούσε ένας 49χρονος αλλοδαπός.

Στην προσπάθειά του αυτή έχασε την ισορροπία του και κατέπεσε στο έδαφος, ενώ όπως διευκρινίστηκε δεν υπήρξε απευθείας σύγκρουση ανάμεσα στα δύο οχήματα.

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