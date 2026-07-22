Champions League: Η Τουν κάνει την ΑΕΚ να ελπίζει – Σκόραρε ο Κάνγκουα με την Μπερ Σεβά

Η «Ένωση» κρυφοκοιτάζει τι κάνουν τέσσερις ομάδες στον δεύτερο προκριματικό, θέλοντας τον αποκλεισμό μιας εξ αυτών για να βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, όμως, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς καθοριστικό βήμα πρόκρισης έκαναν Σλόβαν Μπατισλάβας και Λεχ Πόζαν.Η ομάδα της Σλοβακίας νίκησε 2-0 την Ιμπέρια στην Τιφλίδα, με τον πρώην επιθετικό του Παναθηναϊκού, Αντράζ Σπόραρ να ανοίγει το σκορ στο 25’. Όσον αφορά στην πολωνική ομάδα, έκανε επιβλητικό πέρασμα από τη Δανία, επικρατώντας 4-1 της Άαρχους, η οποία έπαιζε από το 37’ με παίκτη λιγότερο. «Αγκαλιά» με την πρόκριση είναι κι ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος επιβλήθηκε 4-0 της Λάρνε στη Βόρεια Ιρλανδία.

Επί της ουσίας, η μοναδική ομάδα (από τις τέσσερις που ενδιαφέρουν την «Ένωση»), η οποία κινδυνεύει με αποκλεισμό είναι η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, η οποία γλίτωσε την ήττα (1-1) στο τέλος στην αναμέτρηση με την Τουν, σε ένα άκρως ισορροπημένο ματς. Η πρωταθλήτρια Ελβετίας προηγήθηκε με τον Λαμπό στο 20ο λεπτό, αλλά ο Ζάιτς γλίτωσε τους Κροάτες διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 στο 86’. Τα πάντα θα κριθούν στη ρεβάνς του Ζάγκρεμπ.

Η υπόθεση του Κινγκς Κάνγκουα οδηγήθηκε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, σε αδιέξοδο για την ΑΕΚ, καθώς η Χάποελ Μπερ Σεβά δεν άλλαξε στάση και συμπεριέλαβε τον 27χρονο μέσο στη βασική ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τη Βίκινγκουρ.

Η ομάδα του Ισραήλ δικαιώθηκε, καθώς ο χαφ από τη Ζάμπια βρήκε δίχτυα (έκανε το 1-1 στο 51') και την κράτησε «ζωντανή» στη μάχη της πρόκρισης. Η Μπερ Σεβά ηττήθηκε 2-1 στην Ισλανδία και θα κυνηγήσει την ανατροπή στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στο Ισραήλ.

Από εκεί και πέρα, σε ματς που δεν ενδιαφέρουν την ΑΕΚ, η Στουρμ Γκρατς επικράτησε 4-0 της Χαρτς, με την οποία ξεκίνησε βασικός ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης κι έγινε αλλαγή στο 59’. Προβάδισμα πρόκρισης πήρα η Φενέρμπαχτσε, η οποία λύγισε 1-0 την Γκόρνικ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ταλίσκα, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του δεύτερου προκριματικού γύρου στο Champions League:

Μιάλμπι (Σουηδία) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 3-0

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Κουόπιο (Φινλανδία) 1-0

Αραράτ (Αρμενία)- Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 2-0

Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) - Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία) 0-2

Άαρχους (Δανία) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-4

Τουν (Ελβετία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 1-1

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) 1-0

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Χαρτς (Σκωτία) 4-0

Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)- Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) 0-0

Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-4

Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία)- Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 2-1

Ομόνοια (Κύπρος) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 22/7

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) -Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) 22/7

Εγκνατία (Αλβανία) - Τσέλιε (Σλοβενία) 22/7

*Οι ρεβάνς θα γίνουν 28 και 29 Ιουλίου.