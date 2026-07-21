Αλέξης Σταμάτης: Η Εύα Σιμάτου αποχαιρετά τον σύζυγό της - «Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου»

Snapshot Η ηθοποιός Εύα Σιμάτου αποχαιρέτησε τον σύζυγό της, συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, με το τελευταίο του ποίημα «Υστερόγραφο στο Φως».

Ο Αλέξης Σταμάτης πέθανε στα 67 του χρόνια μετά από μακροχρόνια μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος.

Η ανάρτηση της Εύας Σιμάτου προκάλεσε έντονη συγκίνηση, καθώς επέλεξε να μην προσθέσει δικά της λόγια, αφήνοντας να μιλήσει το ίδιο το ποίημα.

Το «Υστερόγραφο στο Φως» αντικατοπτρίζει τις σκέψεις του Αλέξη Σταμάτη για τη ζωή, την τέχνη, την απώλεια και τη μνήμη. Snapshot powered by AI

Με έναν βαθιά συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησε τον Αλέξη Σταμάτη η σύζυγός του, Εύα Σιμάτου. Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του πολυβραβευμένου συγγραφέα, η ηθοποιός επέλεξε να μην γράψει δικά της λόγια, αλλά να αφήσει να μιλήσει ο ίδιος μέσα από το τελευταίο ποίημα που είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αλέξης Σταμάτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο λογοτεχνικό έργο και μια βαθιά παρακαταθήκη στα ελληνικά γράμματα.

Η Εύα Σιμάτου ανάρτησε ολόκληρο το ποίημα «Υστερόγραφο στο Φως», το οποίο ο συγγραφέας είχε δημοσιεύσει λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Οι στίχοι του, συγκίνησαν όσους τον γνώριζαν αλλά και χιλιάδες αναγνώστες που έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη τους.

Ένα αντίο χωρίς άλλα λόγια

Χωρίς να προσθέσει κάποιο προσωπικό σχόλιο, η Εύα Σιμάτου επέλεξε να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο της ζωής της μέσα από τα ίδια του τα λόγια, σε μια ανάρτηση που προκάλεσε έντονη συγκίνηση. Ξεχωρίζουυν τα λόγια: «Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου.Γράφω επειδή υπάρχει χώρος ανάμεσα σε δύο εκλάμψεις - και θέλησα να σταθώ εκεί.Σε ευχαριστώπου άντεξες τη διάρκεια.και δεν έφυγες όταν άρχισε να πονά».

Το ποίημα, γραμμένο λίγο πριν από τον θάνατό του, απέκτησε για πολλούς έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς μοιάζει να συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Αλέξης Σταμάτης αντιλαμβανόταν τη ζωή, την τέχνη, την απώλεια και τη μνήμη.

Η ανάρτηση της Εύας Σιμάτου:

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