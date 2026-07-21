Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Snapshot Ο Αλέξης Σταμάτης πέθανε σε ηλικία 67 ετών μετά από μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος.

Ήταν σημαντική μορφή της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας με 34 βιβλία, εκ των οποίων 20 μυθιστορήματα.

Το πιο γνωστό του έργο, «Μπαρ Φλωμπέρ», μεταφράστηκε και εκδόθηκε σε πολλές χώρες.

Επιπλέον, ασχολήθηκε με την ποίηση, το θέατρο και τον κινηματογράφο, υπογράφοντας το σενάριο της ταινίας «Καταιγίδα».

Δίδαξε δημιουργική γραφή και αρθρογραφούσε σε σημαντικές εφημερίδες, ενώ το τελευταίο του μυθιστόρημα κυκλοφόρησε το 2025. Snapshot powered by AI

Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, ύστερα από μακρά μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια.

Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε μια ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, με πλούσιο συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει συνολικά 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα.

Το πρώτο του βιβλίο, «Ο έβδομος ελέφαντας», κυκλοφόρησε το 1998 στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το «Μπαρ Φλωμπέρ» (2000) αποτέλεσε το πιο γνωστό του μυθιστόρημα, μεταφράστηκε και εκδόθηκε σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία και η Σερβία.

Εκτός από τη λογοτεχνία, ασχολήθηκε με την ποίηση και το θέατρο, γράφοντας θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν σε σημαντικές σκηνές της Αθήνας. Παράλληλα, είχε ενεργό συμμετοχή και στον κινηματογράφο, καθώς υπέγραψε το σενάριο της ταινίας «Καταιγίδα».

Γεννήθηκε σε καλλιτεχνική και δημιουργική οικογένεια, καθώς ήταν γιος του γνωστού αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη.

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αργότερα συνέχισε την εκπαίδευσή του στο Λονδίνο, με σπουδές στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο. Εργάστηκε ως αρχιτέκτονας τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παράλληλα με τη συγγραφική του δραστηριότητα.

Τα τελευταία του βιβλία και η προσωπική του ζωή

Το τελευταίο του μυθιστόρημα, «Το παιδί και ο Άγγελος», κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2025 από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, ενώ την ίδια χρονιά επέστρεψε στην ποίηση με τη συλλογή «Η ασθένεια των απλών πραγμάτων» (Κάπα Εκδοτική).

Δίδαξε δημιουργική γραφή σε φορείς όπως το Κολλέγιο Αθηνών-Ψυχικού, η Σχολή Μωραΐτη, το Μουσείο Ηρακλειδών και οι εκδόσεις Ψυχογιός, ενώ αρθρογραφούσε και έγραφε κριτική λογοτεχνίας στις εφημερίδες «Τα Νέα» και «Το Βήμα».

Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου. Μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Ερμή, που γεννήθηκε το 2019.

Διαβάστε επίσης