Οργή για γονείς 3χρονης στην Κίνα: Την πάχυναν στα 35 κιλά με την τάση... mukbang
Οργή για γονείς 3χρονης στην Κίνα: Την πάχυναν στα 35 κιλά με την τάση... mukbang
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Η τάση του mukbang, κατά την οποία οι δημιουργοί περιεχομένου βιντεοσκοπούν τους εαυτούς τους να καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες φαγητού προς ευχαρίστηση των θεατών, αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα φαινόμενα της εποχής μας.
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