Όχι στα 50 και στα 60: Σε ποια ηλικία θεωρούμαστε τελικά «γέροι» – Τι αποκαλύπτουν Στάνφορντ και ΠΟΥ
Επιστημονική έρευνα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ ορίζει την επίσημη έναρξη του γήρατος στα 78 έτη, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τοποθετεί το όριο αυτό λίγο νωρίτερα.
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Τι σημαίνει πραγματικά να είναι κανείς ηλικιωμένος; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό περιλαμβάνει πληθώρα υποκειμενικών παραγόντων. Ενώ ορισμένοι άνθρωποι κάτω των 40 ετών θεωρούν τον εαυτό τους μεγάλο σε ηλικία λόγω φυσικής κατάστασης ή τρόπου ζωής, άλλοι, πολύ μεγαλύτεροι, αρνούνται να αποδεχθούν αυτή την ετικέτα.
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