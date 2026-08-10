Όχι στα 50 και στα 60: Σε ποια ηλικία θεωρούμαστε τελικά «γέροι» – Τι αποκαλύπτουν Στάνφορντ και ΠΟΥ

Τι σημαίνει πραγματικά να είναι κανείς ηλικιωμένος; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό περιλαμβάνει πληθώρα υποκειμενικών παραγόντων. Ενώ ορισμένοι άνθρωποι κάτω των 40 ετών θεωρούν τον εαυτό τους μεγάλο σε ηλικία λόγω φυσικής κατάστασης ή τρόπου ζωής, άλλοι, πολύ μεγαλύτεροι, αρνούνται να αποδεχθούν αυτή την ετικέτα.

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