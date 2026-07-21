Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

Η σπουδαία ηθοποιός είχε μιλήσει με τρυφερότητα για τη σχέση που είχε χτίσει με τον μοναχογιό της και για την ιδιαίτερη πορεία τους ως μητέρα και παιδί

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μπέτυ Αρβανίτη είχε αναφέρει πως μεγάλωσε μαζί με τον γιο της Αλέξη Σταμάτη, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη και μη κλασική σχέση μηρας-γιου.
  • Οι συτήσεις με τον εγγονό της, Ερμή, ήταν για την Αρβανίτη το πιο αγαπημένο κομμάτι της εβδομάδας της.
  • Η Μπέτυ Αρβανίτη πρωταγωνίστησε στο θεατρικό έργο «Μελίσσια», γραμμένο από τον Αλέξη Σταμάτη, που παρουσιάστηκε στο Εθνικό Θέατρο το 2019.
  • Ο Αλέξης Σταμάτης ήταν σημαντικός σύγχρονος Έλληνας συγγραφέας με 34 εκδόσεις, βραβεία και διεθνείς διακρίσεις, ενώ πέθανε σε ηλικία 67 ετών μετά από σπάνια ασθένεια του αίματος.
  • Παράλληλα με τη συγγραφή, ο Σταμάτης δίδαξε δημιουργική γραφή, αρθρογραφούσε και παρέμεινε ενεργός στα ελληνικά γράμματα μέχρι το τέλος της ζωής του το 2025.
Snapshot powered by AI

Ανάμεσα στις δεκάδες ιστορίες που φωτίζουν τη ζωή του Αλέξη Σταμάτη, ξεχωρίζουν και όσα είχε μοιραστεί κατά καιρούς η μητέρα του, Μπέτυ Αρβανίτη, για τη σχέση τους.

Η σπουδαία ηθοποιός, σε παλαιότερη συνέντευξή της στο ΒΗΜΑgazino, είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τη μητρότητα και τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε τον γιο της, εξηγώντας πως η ηλικία στην οποία έγινε μητέρα διαμόρφωσε μια διαφορετική σχέση ανάμεσά τους.

«Μεγαλώσαμε μαζί»

«Με τον γιο μου, επειδή τον έφερα στον κόσμο τόσο μικρή, μεγαλώσαμε μαζί. Έχουμε μια καταπληκτική σχέση σήμερα, δεν υπήρξα όμως ποτέ η κλασική μαμά», είχε αναφέρει.

αλέξης σταμάτης - μπέτυ αρβανίτη

Ο Αλέξης Σταμάτης σε νεαρή ηλικία με τη μητέρα του, Μπέτυ Αρβανίτη

Facebook

Με χιούμορ αποκάλυπτε πως όταν επιχειρούσε σήμερα να του δώσει μια μητρική συμβουλή, όπως να φορέσει μια ζακέτα, εκείνος της απαντούσε γελώντας: «Μα τι έπαθες; Τώρα στα πίσω-πίσω το θυμήθηκες να κάνεις τη μαμά;»

Η χαρά που της δίνει ο εγγονός της

Η Μπέτυ Αρβανίτη έχει μιλήσει και για τον εγγονό της, Ερμή, γιο του Αλέξη Σταμάτη και της Έυας Σιμάτου, εξηγώντας πως οι συναντήσεις μαζί του έχουν γίνει το πιο αγαπημένο κομμάτι της εβδομάδας της.

«Οι Δευτέρες είναι πλέον αφιερωμένες στον Ερμή. Δεν τις χαλαλίζω για κανέναν. Περιμένω σαν τρελή να δω αυτή την αθωότητα και τη γλυκιά πονηριά μαζί», είχε πει χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/CbaohKxLWuS/

Η συνεργασία μητέρας και γιου αποτυπώθηκε και στη θεατρική σκηνή, όταν η Μπέτυ Αρβανίτη πρωταγωνίστησε στο έργο του Αλέξη Σταμάτη «Μελίσσια», το οποίο παρουσιάστηκε το 2019 στο Εθνικό Θέατρο. Ήταν μία από τις πιο ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις τους, με τη σπουδαία ηθοποιό να δίνει ζωή σε ένα έργο που έφερε την υπογραφή του γιου της.

Μελίσσια

Η παράσταση «Μελίσσια» ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο τη σεζόν 2019

Ποιος ήταν ο Αλέξης Σταμάτης

Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Πέθανε σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με μία σπάνια ασθένεια του αίματος, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο συγγραφικό έργο, θεατρικά κείμενα, ποιητικές συλλογές και διεθνείς διακρίσεις.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Αρχιτεκτονική και τον Κινηματογράφο στο Λονδίνο, ενώ για χρόνια εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στην Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στη συνέχεια ακολούθησε τον δρόμο της συγγραφής, εκδίδοντας συνολικά 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα, έξι ποιητικές συλλογές, παιδικά βιβλία και θεατρικά έργα. Το «Μπαρ Φλωμπέρ» έγινε το πιο γνωστό έργο του και μεταφράστηκε σε πολλές χώρες, ενώ η «Αμερικάνικη Φούγκα» τιμήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το International Literature Award του National Endowment for the Arts.

Παράλληλα, δίδαξε δημιουργική γραφή, έγραφε λογοτεχνική κριτική και αρθρογραφούσε, ενώ μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε ενεργός στα ελληνικά γράμματα, με τελευταίες εκδόσεις το μυθιστόρημα «Το παιδί και ο Άγγελος» και την ποιητική συλλογή «Η ασθένεια των απλών πραγμάτων», που κυκλοφόρησαν το 2025.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Viral η στάση της Αργεντινής στην απονομή της Ισπανίας - Μόνο ένας παίκτης δεν γύρισε την πλάτη

14:49WHAT THE FACT

Βύθισαν 2 εκατ. λάστιχα για να σώσουν τη θάλασσα: 50 χρόνια μετά αποδείχθηκαν οικολογική καταστροφή

14:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρέβεζα: Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο

14:44NEWSBOMB

Πεζεσκιάν: Η επικοινωνία με τον Χαμενεΐ έχει αυξηθεί -«Εκείνος λαμβάνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις»

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίνα Μενδώνη για τον Αλέξη Σταμάτη: «Η πρόωρη απώλειά του μας στερεί έναν δημιουργό που είχε ακόμη πολλά να δώσει»

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι ο δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή ένταση στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας: Εστάλη μήνυμα από το 112

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο μπήκε στον χώρο των Τάφων των Βενιζέλων

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απάτης 40χρονη στις Σέρρες: Άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 26.000 ευρώ

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Καύσωνας στην Αθήνα: Στο καθήκον οι Εύζωνες, παρά τις ακραίες θερμοκρασίες

14:10ΚΟΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Πώς «ξύπνησε» μία γεωπολιτική διαμάχη 50 ετών στους αμμόλοφους της Σαχάρα

14:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Βινίσιους Ζούνιορ έκανε πλαστική στο σαγόνι - Η νέα εμφάνιση του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη (22/7): Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Βοιωτία, Φθιωτίδα, Αργολίδα, Κορινθία

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα εκδώσετε νέο δελτίο ταυτότητας - Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ακράτα: 76χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

13:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Γιαμάλ έσπασε το πρωτόκολλο και χαιρέτησε σαν κολλητός τον βασιλιά Φελίπε

13:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καρχαρίας εντοπίστηκε για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες στις Κεχριές – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

07:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θεαματική αλλαγή σε λίγες ώρες - Προειδοποίηση του ESTOFEX για την Ελλάδα

13:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Γιαμάλ έσπασε το πρωτόκολλο και χαιρέτησε σαν κολλητός τον βασιλιά Φελίπε

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ξένοι «καίγονται» για ένα εξοχικό στην Ελλάδα– Το νησί με τη μεγαλύτερη ζήτηση και τις… λογικότερες τιμές

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καρχαρίας εντοπίστηκε για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες στις Κεχριές – Δείτε βίντεο

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 84χρονος έφτιαξε τσιμεντένιο φράγμα στον Αξιό ποταμό για να ποτίζει τα χωράφια του

08:04ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρώμε περισσότερα ψάρια σε κονσέρβα

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε μαγνήσιο για μέγιστη απορρόφηση

09:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πότε ανακοινώνονται - Οι εκτιμήσεις Στρατηγάκη για το πού θα κινηθούν

12:12LIFESTYLE

Κουτσουπιές: Η νέα κωμωδία της ΕΡΤ1 ανακοινώθηκε

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας: Εστάλη μήνυμα από το 112

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή επακούμβηση πλοίων στη Σούδα: Το «Έλυρος» προσέκρουσε στην πλώρη φορτηγού πλοίου - Επέβαιναν 100 άτομα

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμπάκα: Θρίλερ στον Ε65- Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο κλειστό τμήμα που παραδίδεται την Πέμπτη

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα - Οι επιβαρυμένες περιοχές

14:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Βινίσιους Ζούνιορ έκανε πλαστική στο σαγόνι - Η νέα εμφάνιση του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης

06:54LIFESTYLE

Άφησαν τα πλατό και άρχισαν τις βουτιές – Οι διακοπές των παρουσιαστών

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη - Επίθεση με μαχαίρι: Μπαινόβγαινε στα ψυχιατρεία ο δράστης - Πριν από λίγες εβδομάδες νοσηλεύτηκε στην Ψυχιατρική του Γεννηματάς

15:06LIFESTYLE

Σακίρα: Η viral αντίδραση του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

10:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Ποιος ήταν ο πολυβραβευμένος συγγραφέας που άφησε το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ