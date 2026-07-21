Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

Snapshot Η Μπέτυ Αρβανίτη είχε αναφέρει πως μεγάλωσε μαζί με τον γιο της Αλέξη Σταμάτη, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη και μη κλασική σχέση μηρας-γιου.

Οι συτήσεις με τον εγγονό της, Ερμή, ήταν για την Αρβανίτη το πιο αγαπημένο κομμάτι της εβδομάδας της.

Η Μπέτυ Αρβανίτη πρωταγωνίστησε στο θεατρικό έργο «Μελίσσια», γραμμένο από τον Αλέξη Σταμάτη, που παρουσιάστηκε στο Εθνικό Θέατρο το 2019.

Ο Αλέξης Σταμάτης ήταν σημαντικός σύγχρονος Έλληνας συγγραφέας με 34 εκδόσεις, βραβεία και διεθνείς διακρίσεις, ενώ πέθανε σε ηλικία 67 ετών μετά από σπάνια ασθένεια του αίματος.

Παράλληλα με τη συγγραφή, ο Σταμάτης δίδαξε δημιουργική γραφή, αρθρογραφούσε και παρέμεινε ενεργός στα ελληνικά γράμματα μέχρι το τέλος της ζωής του το 2025. Snapshot powered by AI

Ανάμεσα στις δεκάδες ιστορίες που φωτίζουν τη ζωή του Αλέξη Σταμάτη, ξεχωρίζουν και όσα είχε μοιραστεί κατά καιρούς η μητέρα του, Μπέτυ Αρβανίτη, για τη σχέση τους.

Η σπουδαία ηθοποιός, σε παλαιότερη συνέντευξή της στο ΒΗΜΑgazino, είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τη μητρότητα και τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε τον γιο της, εξηγώντας πως η ηλικία στην οποία έγινε μητέρα διαμόρφωσε μια διαφορετική σχέση ανάμεσά τους.

«Μεγαλώσαμε μαζί»

«Με τον γιο μου, επειδή τον έφερα στον κόσμο τόσο μικρή, μεγαλώσαμε μαζί. Έχουμε μια καταπληκτική σχέση σήμερα, δεν υπήρξα όμως ποτέ η κλασική μαμά», είχε αναφέρει.

Ο Αλέξης Σταμάτης σε νεαρή ηλικία με τη μητέρα του, Μπέτυ Αρβανίτη Facebook

Με χιούμορ αποκάλυπτε πως όταν επιχειρούσε σήμερα να του δώσει μια μητρική συμβουλή, όπως να φορέσει μια ζακέτα, εκείνος της απαντούσε γελώντας: «Μα τι έπαθες; Τώρα στα πίσω-πίσω το θυμήθηκες να κάνεις τη μαμά;»

Η χαρά που της δίνει ο εγγονός της

Η Μπέτυ Αρβανίτη έχει μιλήσει και για τον εγγονό της, Ερμή, γιο του Αλέξη Σταμάτη και της Έυας Σιμάτου, εξηγώντας πως οι συναντήσεις μαζί του έχουν γίνει το πιο αγαπημένο κομμάτι της εβδομάδας της.

«Οι Δευτέρες είναι πλέον αφιερωμένες στον Ερμή. Δεν τις χαλαλίζω για κανέναν. Περιμένω σαν τρελή να δω αυτή την αθωότητα και τη γλυκιά πονηριά μαζί», είχε πει χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/CbaohKxLWuS/

Η συνεργασία μητέρας και γιου αποτυπώθηκε και στη θεατρική σκηνή, όταν η Μπέτυ Αρβανίτη πρωταγωνίστησε στο έργο του Αλέξη Σταμάτη «Μελίσσια», το οποίο παρουσιάστηκε το 2019 στο Εθνικό Θέατρο. Ήταν μία από τις πιο ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις τους, με τη σπουδαία ηθοποιό να δίνει ζωή σε ένα έργο που έφερε την υπογραφή του γιου της.

Η παράσταση «Μελίσσια» ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο τη σεζόν 2019

Ποιος ήταν ο Αλέξης Σταμάτης

Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Πέθανε σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με μία σπάνια ασθένεια του αίματος, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο συγγραφικό έργο, θεατρικά κείμενα, ποιητικές συλλογές και διεθνείς διακρίσεις.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Αρχιτεκτονική και τον Κινηματογράφο στο Λονδίνο, ενώ για χρόνια εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στην Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στη συνέχεια ακολούθησε τον δρόμο της συγγραφής, εκδίδοντας συνολικά 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα, έξι ποιητικές συλλογές, παιδικά βιβλία και θεατρικά έργα. Το «Μπαρ Φλωμπέρ» έγινε το πιο γνωστό έργο του και μεταφράστηκε σε πολλές χώρες, ενώ η «Αμερικάνικη Φούγκα» τιμήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το International Literature Award του National Endowment for the Arts.

Παράλληλα, δίδαξε δημιουργική γραφή, έγραφε λογοτεχνική κριτική και αρθρογραφούσε, ενώ μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε ενεργός στα ελληνικά γράμματα, με τελευταίες εκδόσεις το μυθιστόρημα «Το παιδί και ο Άγγελος» και την ποιητική συλλογή «Η ασθένεια των απλών πραγμάτων», που κυκλοφόρησαν το 2025.

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