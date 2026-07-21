Χανιά: Αυτοκίνητο εισέβαλε στον ιστορικό χώρο των Τάφων των Βενιζέλων - Βίντεο

Snapshot Ένα αυτοκίνητο εισέβαλε ανενόχλητο στον προαύλιο χώρο των Τάφων των Βενιζέλων στα Χανιά.

Οι επιβαίνοντες αγνόησαν τη σημασία του ιστορικού μνημείου κατά την είσοδό τους.

Το περιστατικό αναδεικνύει την έλλειψη φύλαξης και προστασίας στον χώρο.

Ζητείται η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων ή η φύλαξη για την αποτροπή παρόμοιων ενεργειών. Snapshot powered by AI

Ένα απίστευτο περιστατικό, που προκαλεί εύλογο προβληματισμό για την προστασία των ιστορικών μνημείων, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον χώρο των Τάφων των Βενιζέλων, στα Χανιά.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr, ένα επιβατικό αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια εισήλθε και κινήθηκε ανενόχλητο στον προαύλιο χώρο του μνημείου, με τους επιβαίνοντες να συμπεριφέρονται σαν να αγνοούν πως πρόκειται για έναν από τους πλέον σημαντικούς ιστορικούς και επισκέψιμους χώρους της περιοχής.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων ή τη φύλαξη της περιοχής, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοιες αυθαίρετες ενέργειες στο μέλλον.

Δείτε το βίντεο:

*Με πληροφορίες από Zarpanews.gr