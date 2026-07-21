Καλιφόρνια: Λευκός καρχαρίας πλησίασε ανυποψίαστους κολυμβητές σε... απόσταση αναπνοής

Τι επισημαίνουν οι επιστήμονες για την αύξηση των καρχαριών στις ακτές

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Καλιφόρνια: Λευκός καρχαρίας πλησίασε ανυποψίαστους κολυμβητές σε... απόσταση αναπνοής
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας περίπου τριών μέτρων πλησίασε ανυποψίαστους εφήβους σε ρηχά νερά της Νότιας Καλιφόρνιας, σύμφωνα με βίντεο από drone.
  • Η αύξηση της δραστηριότητας των καρχαριών αποδίδεται στην άνοδο της θερμοκρασίας των ωκεανών και στους θαλάσσιους καύσωνες, που ωθούν νεαρούς λευκούς καρχαρίες στα παράκτια νερά.
  • Ο Δρ. Chris Lowe προειδοποιεί ότι οι συνθήκες Super El Niño δημιουργούν ένα "θερμό" καλοκαίρι με αυξημένη παρουσία νεαρών λευκών καρχαριών στις ακτές της Καλιφόρνιας.
  • Παρά τη συχνή παρουσία καρχαριών κοντά σε κολυμβητές, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι επιθέσεις παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες.
  • Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση των ανθρώπων που κολυμπούν σε αυτές τις περιοχές.
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Ένα τρομακτικό τετ-α-τετ ανάμεσα σε έναν νεαρό μεγάλο λευκό καρχαρία και ανυποψίαστους εφήβους κολυμβητές στις ακτές της Νότιας Καλιφόρνιας κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, προσφέροντας μια καθηλωτική ματιά στο πόσο κοντά στους λουόμενους κινούνται συχνά αυτά τα κορυφαία αρπακτικά.

Τα εντυπωσιακά πλάνα κατέγραψε ο Carlos Gauna (γνωστός στο διαδίκτυο ως The Malibu Artist), ένας από τους πιο δραστήριους χειριστές drone στον κόσμο στην καταγραφή της συμπεριφοράς των καρχαριών.

Στο βίντεο, ο μήκους περίπου τριών μέτρων λευκός καρχαρίας διακρίνεται να γλιστρά αργά προς μια ομάδα νεαρών που έπαιζαν στα ρηχά. Καθώς το τεράστιο κήτος πλησίαζε από προφανή περιέργεια, τα παιδιά παρέμεναν εντελώς ανυποψίαστα για τον κίνδυνο που παραμόνευε μόλις λίγα μέτρα μακριά τους.

«Σπάνια νιώθω νευρικότητα, αλλά αυτή ήταν μία από τις ελάχιστες φορές που φοβήθηκα», παραδέχθηκε ο Gauna, παρακολουθώντας τη σκηνή από την οθόνη του χειριστηρίου του. «Τα παιδιά δεν είχαν ιδέα, κι εγώ βρισκόμουν πάνω από ένα μίλι μακριά».

Ευτυχώς, αφού περιεργάστηκε για λίγο την ομάδα, ο καρχαρίας άλλαξε απότομα πορεία και επέστρεψε στα βαθύτερα νερά.

«Τέλειοι καύσωνες» και αύξηση της δραστηριότητας

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης δραστηριότητας καρχαριών στην Καλιφόρνια, τάση που συνεχίζεται με ένταση. Οι θαλάσσιοι βιολόγοι προειδοποιούν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών και οι θαλάσσιοι καύσωνες οδηγούν όλο και μεγαλύτερους πληθυσμούς νεαρών λευκών καρχαριών απευθείας στα ρηχά παράκτια νερά.

Ο Δρ. Chris Lowe, διευθυντής του Εργαστηρίου Καρχαριών (Shark Lab) στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Long Beach (CSULB), προειδοποιεί ότι οι συνθήκες Super El Niño δημιουργούν ένα ιδιαίτερα «θερμό» καλοκαίρι κατά μήκος των δυτικών ακτών.

«Δημιουργείται μια "τέλεια καταιγίδα"», εξηγεί ο Δρ. Lowe σχετικά με τον αυξημένο αριθμό νεαρών λευκών καρχαριών που κατακλύζουν τα φυσικά τους καταφύγια στις ακτές της Νότιας Καλιφόρνιας. «Πάντα λέω στους ανθρώπους ότι αν περάσουν έστω και λίγο χρόνο στο νερό στη Νότια Καλιφόρνια, εγγυώμαι ότι κάποιος λευκός καρχαρίας έχει κολυμπήσει δίπλα τους χωρίς καν να το καταλάβουν».

Αν και τα πλάνα από drone αποδεικνύουν ότι οι καρχαρίες περιεργάζονται τους ανθρώπους πολύ συχνότερα από όσο πιστευόταν μέχρι σήμερα, οι ειδικοί καθησυχάζουν, τονίζοντας ότι οι επιθέσεις και τα τσιμπήματα παραμένουν εξαιρετικά σπάνια φαινόμενα. Ωστόσο, καθώς τα ζεστά νερά προσελκύουν ταυτόχρονα καρχαρίες και κολυμβητές στις ακτές, το βίντεο λειτουργεί ως υπενθύμιση για τη σημασία της αυξημένης προσοχής στη θάλασσα.

*Με πληροφορίες από yahoo.com

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