ΗΠΑ: Βιολόγοι κατέγραψαν λευκό καρχαρία να τρέφεται με νεκρή φάλαινα στο Ρόουντ Άιλαντ

Βιολόγοι κατέγραψαν ένα σπάνιο, όπως το χαρακτήρισαν, βίντεο, στο οποίο φαίνεται ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας να τρέφεται με μια νεκρή φάλαινα στα νερά ανοιχτά της πολιτείας του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ.

Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες είναι συνηθισμένοι στα νερά της Βορειοανατολικής Αμερικής, όμως συνήθως συναντώνται γύρω από το Κέιπ Κοντ, όπου τείνει να βρίσκεται και η αγαπημένη τους λεία — οι γκρίζες φώκιες —, όπως εξήγησε ο Τζον Ντοντ, εκτελεστικός διευθυντής του Atlantic Shark Institute, στο ABC News.

Όλα έγιναν, όταν θαλάσσιοι βιολόγοι έλαβαν αναφορές για μια νεκρή φάλαινα μήκους 12 μέτρων που επέπλεε κοντά στο νησί Μπλοκ Άιλαντ, περίπου 21 χιλιόμετρα ανοικτά του Ρόουντ Άιλαντ, δήλωσε ο Ντοντ στο αμερικανικό μέσο. Όταν εκείνος και η Σάρα Κάλαν, υπεύθυνη διάσωσης ζώων στο Mystic Aquarium του Κονέκτικατ, εντόπισαν τελικά τη φάλαινα, αντίκρισαν κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο για την περιοχή: έναν νεαρό λευκό καρχαρία μήκους 2,5 μέτρων να τρέφεται από την σορό της.

Δείτε το βίντεο:

Ο λευκός καρχαρίας εμφανίστηκε περίπου 10 λεπτά μετά την άφιξη των βιολόγων, αρχικά ως μια σκιά που πέρασε από κάτω από τη φάλαινα. Όταν βγήκε από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι κατάλαβαν ότι έγιναν μάρτυρες μιας απίστευτης στιγμής.

«Ήταν μια σπουδαία μέρα και για τους δυο μας», είπε ο Ντοντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο καρχαρίας κινούνταν με τέτοιον τρόπο που υποδηλώνει ότι βρισκόταν σε κατάσταση σίτισης.

Παρά το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί και παλαιότερα λευκοί καρχαρίες στην συγκεκριμένη περιοχή, οι εμφανίσεις τους είναι ιδιαίτερα σπάνιες. Πέρυσι, ένα τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο σύστημα καταγραφής με δόλωμα, κατέγραψε έναν λευκό καρχαρία να κολυμπάει στα νερά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ντοντ, είναι η πρώτη φορά που λευκός καρχαρίας καταγράφηκε τόσο κοντά από ανθρώπους στην περιοχή.

«Αρχικά ήταν ντροπαλός μπροστά στην κάμερα, αλλά στη συνέχεια πλησίασε και μας έδωσε την ευκαιρία να τον δούμε από κοντά», είπε.