Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο είδος «καρχαρία-φάντασμα»

Ένα νέο είδος ψαριού βαθέων υδάτων εντόπισε μία ομάδα επιστημόνων από την Κόστα Ρίκα και τη Βραζιλία.

Το είδος που περιγράφηκε πρόσφατα, το Rhinochimaera costaricana, ανήκει σε μια ελάχιστα γνωστή ομάδα χόνδρινων ψαριών γνωστών ως χίμαιρες με μακριά μύτη, που μερικές φορές ονομάζονται καρχαρίες-φαντάσματα. Αν και σχετίζονται με καρχαρίες και σαλάχια, οι χίμαιρες αποτελούν έναν ξεχωριστό κλάδο ψαριών που υπάρχει εδώ και εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια.

Η ανακάλυψη δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα στο επιστημονικό περιοδικό Zootaxa.

Οι επιστήμονες βασίστηκαν στην περιγραφή τριών αρσενικών δειγμάτων που συλλέχθηκαν από τα ύδατα του Ειρηνικού της Κόστα Ρίκα μεταξύ του 2000 και του 2023. Τα ψάρια εντοπίστηκαν σε βάθη που κυμαίνονταν από 390 έως 787 μέτρα, πολύ πιο βαθιά από τα βάθη που φτάνουν οι περισσότεροι ερασιτέχνες δύτες.



Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το ψάρι της Κόστα Ρίκα παρουσίαζε έναν μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών, όπως μικρότερο ρύγχος, ψηλότερο πρώτο ραχιαίο πτερύγιο και σπονδυλική στήλη, μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ των ραχιαίων πτερυγίων και λιγότερους όζους κατά μήκος της ουράς.

Η ανάλυση DNA επιβεβαίωσε τα ευρήματα. Οι γενετικές συγκρίσεις έδειξαν σαφείς διαφορές μεταξύ των δειγμάτων της Κόστα Ρίκα και άλλων γνωστών μελών του γένους, υποστηρίζοντας την αναγνώριση του ψαριού ως ξεχωριστού είδους.



Το είδος ονομάστηκε Rhinochimaera costaricana προς τιμήν της Κόστα Ρίκα, όπου συλλέχθηκαν τα δείγματα.