Ταϊλάνδη: Τρομακτικά βίντεο από το μακελειό σε σχολείο με δράστη έναν 14χρονο

Snapshot Ένας 14χρονος μαθητής στην Ταϊλάνδη εξαπέλυσε ένοπλη επίθεση σε σχολείο, σκοτώνοντας πέντε δασκάλους και τραυματίζοντας πάνω από 30 άτομα.

Ο δράστης αυτοκτόνησε μετά την επίθεση, ενώ πριν το μακελειό είχε σκοτώσει τους παππούδες του στο σπίτι.

Σαράντα τραυματίες νοσηλεύονται, με επτά σε κρίσιμη κατάσταση, οι περισσότεροι ηλικίας 12 έως 14 ετών.

Οι σοροί των οκτώ θυμάτων παραλήφθηκαν από το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Μπανγκόκ για να μεταφερθούν στις οικογένειές τους.

Αρχές ασφαλείας πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού μαθητών από το σχολείο μετά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Νέα βίντεο έρχονται στο φως της δημοσιότητας που δείχνουν τι επικράτησε σε σχολείο της Ταϊλάνδης όταν ένας 14χρονος μαθητής εξαπέλυσε ένοπλη επίθεση με 5 νεκρούς δασκάλους και περισσότερους από 30 τραυματίες.

Το πρώτο βίντεο δείχνει την εισβολή του δράστη, ο οποίος τελικά αυτοκτόνησε, μέσα στο σχολείο. Ο 14χρονος περιφέρεται οπλισμένος στους διαδρόμους ανοίγει πυρ κατά των μαθητών. Σε ένα δεύτερο βίντεο φαίνονται βαριά οπλισμένοι άνδρες των αρχών ασφαλείας να πραγματοποιούν επιχείρηση απεγκλωβισμού μαθητών από το σχολείο.

Πριν το μακελειό στο σχολείο ο 14χρονος είχε σκοτώσει μέσα στο σπίτι του τον παππού και τη γιαγιά του. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το Σάββατο 16 άνθρωποι συνεχίζουν να νοσηλεύονται, εκ των οποίων τα επτά σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες ήταν ηλικίας μεταξύ 12 και 14 ετών.Και οι οκτώ σοροί, πέντε μέλη του προσωπικού του σχολείου, ο 14χρονος και οι παππούδες του, παραλήφθηκαν νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου από το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Μπανγκόκ. Θα μεταφερθούν στις οικογένειες τους για να γίνουν οι κηδείες τους.

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