Τζέφρι Έπσταϊν: Οι μυστηριώδεις θάνατοι πολλών φίλων και συνεργατών του πυροδοτούν φήμες

Snapshot Ο θάνατος του Ντάνιελ Σιάντ, στενού συνεργάτη του Τζέφρι Έπσταϊν, ερευνάται ως ύποπτος, ενώ εκείνος βρισκόταν υπό έρευνα για εμπορία ανθρώπων.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στη φυλακή υπό αμφισβητούμενες συνθήκες, με παραλείψεις στην επιτήρησή του να καταγράφονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Πολλοί συνεργάτες και γνωστοί του Έπσταϊν, όπως ο Ζαν Λικ Μπρουνέλ και ο Μαρκ Μίντλετον, πέθαναν μυστηριωδώς, γεγονός που έχει προκαλέσει σενάρια συνωμοσίας.

Αρχεία και μαρτυρίες συνδέουν τον Σιάντ και άλλους συνεργάτες του Έπσταϊν με την εμπορία και διακίνηση ανηλίκων στις οποίες εμπλεκόταν ο χρηματιστής.

Οι θάνατοι ατόμων που σχετίζονταν με τον Έπσταϊν καλύπτουν πάνω από μια δεκαετία και περιλαμβάνουν υποθέσεις αυτοκτονιών, φυσικών αιτίων και ανεξήγητων περιστατικών. Snapshot powered by AI

Ο Τζέφρι Έπσταϊν υπήρξε κάποτε μια ισχυρή προσωπικότητα στον χρηματοοικονομικό τομέα και στους κύκλους της κοινωνικής ελίτ των ΗΠΑ. Ανέπτυξε προσωπικές σχέσεις με επιφανείς προσωπικότητες σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων οι σχέσεις του με τους ισχυρούς του πλανήτη μπήκαν στο μικροσκόπιο.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ένας αυξανόμενος αριθμός ατόμων που είχαν σχέσεις με τον χρηματιστή πέθαναν με αποτέλεσμα να τροφοδοτήσουν σενάρια συνωμοσίας γύρω από την υπόθεση. Ο πιο πρόσφατος θάνατος στενού συνεργάτη του είναι αυτός του Ντάνιελ Σιάντ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα προάστια του Παρισιού στα τέλη Ιουλίου. Ήταν 68 ετών.

Ο Σιάντ, που εργαζόταν ως ατζέντης μοντέλων και είχε βοηθήσει στη διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ γυναικών και του Έπσταϊν, ήταν υπό έρευνα για εμπορία ανθρώπων τη στιγμή του θανάτου του.Ο θάνατός του αναφέρθηκε αρχικά ως καρδιακή ανακοπή. Ωστόσο, η 28χρονη γυναίκα που διέμενε μαζί του ισχυρίστηκε ότι δεν είχε δείξει κανένα σημάδι ασθένειας και συχνά μιλούσε για τον υγιεινό τρόπο ζωής του.

Η εισαγγελία της Ναντέρ έχει πλέον ξεκινήσει έρευνα και διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του Σιάντ με αποτέλεσμα να φουντώσουν θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν.Ο θάνατος του Έπσταϊν εδώ και χρόνια αποτελεί αιτία εικασιών εξαιτίας του μυστηρίου που τον περιβάλει. Ο 66χρονος περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας όταν βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή.

Οι δύο φρουροί που ήταν υπεύθυνοι για την επιτήρησή του και οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί εκεί μετά από μια προηγούμενη απόπειρα αυτοκτονίας του φέρεται να αποκοιμήθηκαν και να παρέλειψαν να τον ελέγξουν για τρεις ώρες. Ταυτόχρονα, οι κάμερες έξω από το κελί του παρουσίασαν δυσλειτουργίες και δεν κατέγραφαν για κάποιο διάστημα. Το 2023, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξαν «παραλείψεις στην εκτέλεση των καθηκόντων» εκ μέρους των σωφρονιστικών υπαλλήλων, αλλά αποφάνθηκε ότι ο Έπσταϊν είχε πεθάνει έπειτα από αυτοκτονία.

Παρόλα αυτά, πολλοί συνεχίζουν να αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή των αρχών και υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες που κατείχε ο Έπσταϊν αποτελούσαν απειλή για πολλούς ισχυρούς ανθρώπους.

Η σχέση του ατζέντη με τον Έπσταϊν

Το όνομα του Σιάντ εμφανίστηκε χιλιάδες φορές στα αρχεία του Έπσταϊν σε διάστημα δέκα ετών. Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Έπσταϊν αποζημίωσε τον Σιάντ για έξοδα που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια ταξιδιών αναζήτησης μοντέλων, στα οποία προμήθευε γυναίκες για τον χρηματοδότη.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δείχνουν επίσης τον Έπσταϊν να ρωτά: «Τι γίνεται με τα καινούργια κορίτσια;», ενώ ο Σιάντ καυχιόταν για τη νεότητα των γυναικών. Σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων, έγραψε: «26, αλλά φαίνεται 18».Αν και ο Σιάντ είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε τα εγκλήματα του Έπσταϊν, ένα θύμα δήλωσε στο BBC ότι ο Σιάντ την είχε συστήσει στον Έπσταϊν και ήταν «ουσιαστικά ένας επαγγελματίας διακινητής».

Νωρίτερα φέτος, η πρώην Σουηδή μοντέλο Έμπα Κάρλσον κατηγόρησε τον ατζέντη μοντέλων για βιασμό και εμπορία ανθρώπων, ισχυριζόμενη ότι την είχε βιάσει τη δεκαετία του 1990. Μετά το θάνατό του, το μοντέλο δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων απογοητευμένο: «Ήταν πολύ κοντά στο να συλληφθεί. Δουλέψαμε τόσο σκληρά γι’ αυτό, προσπαθώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη», είπε.

Δεύτερος θάνατος ατζέντη μοντέλων

Ένας άλλος μυστηριώδης θάνατος που συνδέεται με τον Έπσταϊν ήταν αυτός του Ζαν Λικ Μπρουνέλ, ενός 76χρονου Γάλλου ατζέντη μοντέλων που αντιμετώπιζε κατηγορίες για βιασμό. Το 2022, ο Μπρουνέλ, όπως και ο Έπσταϊν, βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του σε μια φυλακή του Παρισιού, όπου κρατούνταν ως ύποπτος για βιασμό και εμπορία ανηλίκων, κατηγορίες τις οποίες αρνιόταν.

Η Βιρτζίνια Τζούφρε, η οποία ήταν ένα από τα θύματα του Έπσταϊν και επίσης αυτοκτόνησε, είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι την ανάγκασαν να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον ατζέντη. Μετά το θάνατό του, η ίδια δημοσίευσε στο Twitter: «Είμαι απογοητευμένη που δεν μπόρεσα να τον αντιμετωπίσω σε μια τελική δίκη για να τον κάνω να λογοδοτήσει». Οι εισαγγελείς υποψιάζονταν τον Μπρουνέλ ότι χρησιμοποιούσε την MC2 Model Management, ένα αμερικανικό πρακτορείο που συνίδρυσε με την οικονομική υποστήριξη του Τζέφρι Έπσταϊν, για να φιλοξενεί και να μεταφέρει νεαρές γυναίκες για λογαριασμό του χρηματιστή.

Επίσης το 2022, δύο ακόμη γνωστοί του Έπσταϊν πέθαναν υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Ένας από αυτούς ήταν ο Αμερικανός δικηγόρος Μαρκ Μίντλετον, ο οποίος, όσο εργαζόταν για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, είχε διευκολύνει τις επαφές του Έπσταϊν στον Λευκό Οίκο. Ο Έπσταϊν είχε επισκεφθεί τουλάχιστον 17 φορές μεταξύ 1993 και 1995 την προεδρική κατοικία.

Η Ναόμι Κάμπελ με τον Επστάιν (με το λιλά) .Εμφανίζεται και η Βιρτίνια Τζιούφρε

Ο Μίντλετον, ο οποίος είχε επίσης ταξιδέψει στο παρελθόν με το αεροπλάνο «Lolita Express» του Έπσταϊν, βρέθηκε νεκρός σε ένα ράντσο στο Αρκάνσας υπό άσχημες συνθήκες.Ο 59χρονος κρεμόταν από ένα δέντρο με ένα καλώδιο γύρω από το λαιμό του και παρουσίαζε τραύμα από κυνηγετικό όπλο στο στήθος. Αργότερα ανακαλύφθηκε κοντά του ένα κυνηγετικό όπλο.

Αν και ο ιατροδικαστής έκρινε ότι ο θάνατος ήταν αυτοκτονία, επισημαίνοντας το ιστορικό ψυχικών προβλημάτων του Μίντλετον, όσοι τον γνώριζαν ήταν πιο επιφυλακτικοί.Μιλώντας στο RadarOnline, ένας πρώην συνεργάτης του δήλωσε: «Δεν ήξερε τίποτα από όπλα. Μισούσε τα όπλα. Δεν θα μπορούσε να δέσει ούτε μια θηλιά για να σώσει τη ζωή του. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αλλάξει ούτε μια λάμπα μόνος του […] Το σενάριο του θανάτου του είναι εντελώς απίθανο για όλους όσους τον γνώριζαν».

Η «πυραμίδα» και ο θάνατος του μέντορα του

Ο άλλος θάνατος εκείνη τη χρονιά ήταν αυτός του επιχειρηματία και απατεώνα Στίβεν Χόφενμπεργκ — ο οποίος θεωρείται ευρέως ως ο μέντορας του Έπσταϊν. Ο Χόφενμπεργκ και ο Έπσταϊν γνωρίστηκαν το 1987 και γρήγορα έγιναν στενοί φίλοι, ταξιδεύοντας τακτικά μαζί με το ιδιωτικό τζετ του Χόφενμπεργκ και απολαμβάνοντας έναν πολυτελή τρόπο ζωής. Ωστόσο, η σχέση τους επιδεινώθηκε όταν ο Χόφενμπεργκ ισχυρίστηκε ότι ο Έπσταϊν εμπλεκόταν στο σχέδιο Πόνζι που είχε στήσει ο ίδιος ως επενδυτής, γεγονός που του κόστισε 18 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Έπσταϊν δεν κατηγορήθηκε ποτέ για την εμπλοκή του σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες, όπως την χαρακτήρισε η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ωστόσο το 2016 ο Χόφενμπεργκ μήνυσε τον Έπσταϊν, ισχυριζόμενος ότι ήταν ο «αρχιτέκτονας» της απάτης - πυραμίδας.Ο Χόφενμπεργκ βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 77 ετών στο σπίτι του στο Κονέκτικατ τον Αύγουστο του 2022. Η σορός του βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, με την αστυνομία να εκτιμά ότι ήταν νεκρός για μία εβδομάδα όταν εντοπίστηκε.

Η νεκροψία αποκάλυψε ότι είχε πεθάνει από φυσικά αίτια. Ένα χρόνο αργότερα, πέθανε ένα άλλο πρόσωπο που είχε σχέση με τον Έπσταϊν. Ο Μπιλ Ρίτσαρντσον, πρώην κυβερνήτης του Νέου Μεξικού και πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, πέθανε στον ύπνο του στο εξοχικό του στη Μασαχουσέτη, σε ηλικία 75 ετών. Δεν ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου. Το 2019 αποκαλύφθηκε ότι το όνομά του είχε αναφερθεί στην αστική αγωγή μεταξύ της Βιρτζίνια Τζιούφρε και της Γκισλέιν Μάξουελ, με την Τζιούφρε να ισχυρίζεται ότι ο Ρίτσαρντσον ήταν ένας από τους ισχυρούς άνδρες στους οποίους είχε διακινηθεί σεξουαλικά από τη Μάξουελ και τον Έπσταϊν.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν

Ο Έπσταϊν είχε δωρίσει 50.000 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία του Ρίτσαρντσον για τη θέση του κυβερνήτη το 2002, ενώ τα αρχεία πτήσεων δείχνουν ότι ο Ρίτσαρντσον ταξίδεψε μαζί με τον Έπσταϊν και τρία από τα θύματά του από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους το 2011.Ένας εκπρόσωπος του Ρίτσαρντσον δήλωσε ότι δεν γνώριζε τη Τζιούφρε και ότι δεν είχε δει ποτέ τον χρηματιστή να βρίσκεται στην παρέα ανηλίκων ή νεαρών κοριτσιών.

Αυτοί οι μυστηριώδεις θάνατοι εκτείνονται σε διάστημα που αφορά πάνω από μια δεκαετία. Το 2014, ο Αλφρέδο Ροντρίγκεζ, πρώην μπάτλερ του Έπσταϊν, πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 60 ετών. Ο Ροντρίγκεζ είχε προηγουμένως συλληφθεί από το FBI ενώ προσπαθούσε να πουλήσει την ατζέντα του Έπσταϊν έναντι 50.000 δολαρίων.Η ατζέντα αυτή ονομάστηκε «Άγιο Δισκοπότηρο» από τους εισαγγελείς, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες περιείχε λεπτομέρειες για τους φίλους και τα θύματα του Έπσταϊν.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι είχε κλέψει την ατζέντα για να εξασφαλίσει την ζωή του καθώς φοβόταν ότι ο Έπσταϊν θα τον έκανε να «εξαφανιστεί».Λίγα χρόνια αργότερα, το 2018, ένας ντετέκτιβ που είχε διερευνήσει την υπόθεση του Έπσταϊν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο Παλμ Μπιτς πέθανε σε ηλικία μόλις 50 ετών, μετά από «σύντομη ασθένεια».Ο Τζο Ρεκάρεϊ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε πολιτικές πιέσεις για να κλείσει την υπόθεση, είχε δηλώσει προηγουμένως στην εφημερίδα «Μαϊάμι Χέραλντ» ότι φοβόταν για τη ζωή του.

Ο Ρεκάρεϊ ισχυρίστηκε ότι τον παρακολουθούσαν και ότι αναγκάζονταν συχνά να αλλάζει τη διαδρομή προς τη δουλειά του ή να χρησιμοποιεί διαφορετικά αυτοκίνητα.«Ανησυχούσα για τα παιδιά μου, γιατί δεν ήξερα αν ήταν κάποιος που είχαν προσλάβει, μόλις βγήκε από τη φυλακή, και που θα έβλαπτε εμένα ή την οικογένειά μου», δήλωσε στην εφημερίδα Herald.

Τα ερωτήματα για τον τραπεζίτη που κρεμάστηκε

Και μόλις λίγους μήνες αργότερα, το 2019, ένας τραπεζίτης που είχε σχέσεις με τον Έπσταϊν φέρεται να κρεμάστηκε στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Ο Τόμας Μπόουερς, ο οποίος ήταν 55 ετών τη στιγμή του θανάτου του, είχε εργαστεί στο παρελθόν για τη Deutsche Bank, η οποία είχε αναλάβει τον Έπσταϊν ως πελάτη το 2013.Το 2020, η τράπεζα συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 150 εκατομμυρίων δολαρίων για να διευθετήσει τις κατηγορίες που της απήγγειλαν οι αρχές της Νέας Υόρκης, παραδεχόμενη ότι είχε διαπράξει ένα «κρίσιμο λάθος» συνεργαζόμενη με τον Έπσταϊν.

Ο Στιβ Μπινγκ, ένας ακόμη συνεργάτης του χρηματιστή αυτοκτόνησε έναν χρόνο αργότερα. Ο παραγωγός του Χόλιγουντ πήδηξε στο κενό από το διαμέρισμά του στον 27ο όροφο στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 55 ετών.

Ο Μπινγκ, ο οποίος κινούνταν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους με τον Έπσταϊν, είχε ιστορικό εξάρτησης από ουσίες και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πέσει σε κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, όπως ανέφερε πηγή στο TMZ.Η σχέση μεταξύ των δύο είχε παρατηρηθεί εδώ και καιρό. Το 2008, το blog διασημοτήτων Gawker ανέφερε τόσο τον Μπινγκ όσο και τον Έπσταϊν ως μέλη του «κλαμπ των δισεκατομμυριούχων» του Μπιλ Κλίντον.

Ο Μικ Τζάγκερ ανάμεσα στον Μπιλ Κλίντον και τον Επστάιν

Μετά τον θάνατο του Μπινγκ, η Κάρι Μίτσαμ, θεία της αποθανούσας συντρόφου του Αλεξάν, ισχυρίστηκε σε μια ανάρτηση στο Facebook ότι, αν και ο Μπινγκ δεν ήταν ιδιαίτερα στενός φίλος με τον Έπσταϊν, η Αλεξάν τον είχε πείσει να «κάνει μια δήλωση μέσω των δικηγόρων του, αναφέροντας όσα γνώριζε» για τον χρηματιστή.

Το 2021, ο τελευταίος συγκρατούμενος του Έπσταϊν, ο Εφραΐν «Στόουν» Ρέγιες, πέθανε αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προσβληθεί από κορωνοϊό στο διαμέρισμα της μητέρας του στο Μπρονξ.Ο Ρέγιες, είχε φυλακιστεί για κατηγορίες σχετικές με ναρκωτικά και μεταφέρθηκε σε ιδιωτική φυλακή στις 9 Αυγούστου 2019, αφήνοντας τον Έπσταϊν μόνο στο κελί του, μια μέρα πριν ο χρηματιστεί βρεθεί νεκρός. Ο δικηγόρος του Ρέγιες δήλωσε ότι οι δύο άνδρες είχαν αναπτύξει μια καλή σχέση όσο μοιράζονταν το κελί. Τόνισε ότι ο Ρέγιες δεν ήθελε να μεταφερθεί λόγω «της σχέσης που είχε χτίσει με τον κ. Έπσταϊν», προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι η παρουσία του πελάτη μου σταθεροποιούσε τον κ. Έπσταϊν».