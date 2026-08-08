ΕΛ.ΑΣ. για Κρήτη: «Ο μεθυσμένος αλλοδαπός έκανε ανήθικη πρόταση σε ενήλικη εργαζόμενη»

Έπειτα από έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., σχετικά με την περίπτωση τουρίστα στην παραλία Μονοναύτη στην Αγία Πελαγία της Κρήτης, που φέρεται να πρότεινε να συνευρεθεί με ανήλικη, τελικώς προκύπτει ότι ο αλλοδαπός, όντας μεθυσμένος, ζήτησε σε ενήλικη εργαζόμενη του καταστήματος να συνευρεθεί μαζί της.

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Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωσή της, δεν προκύπτει εμπλοκή ανήλικης. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά:

«Κατά τη διάρκεια περιστατικού σε κατάστημα, αλλοδαπός, ο οποίος, σύμφωνα με τις αναφορές, βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, απευθύνθηκε σε ενήλικη εργαζόμενη του καταστήματος και της ζήτησε να συνευρεθεί μαζί του. Η εργαζόμενη αρνήθηκε και, έχοντας φοβηθεί λόγω της κατάστασης του αλλοδαπού, ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία.

Από την αρμόδια Υπηρεσία, πραγματοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ από τη μέχρι τώρα έρευνα και το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε, δεν προκύπτει αναφορά περιστατικού που να αφορά ανήλικη, ούτε καταγγελία για τέλεση σε βάρος της οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος. Τονίζεται ότι, η εργαζόμενη δεν επιθυμούσε την υποβολή έγκλησης.

Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής, προέβη άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού, με γνώμονα την πλήρη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών.

Το σύνολο του προανακριτικού υλικού θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».