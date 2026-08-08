Αυτές είναι οι 7 χώρες που σε πληρώνουν για να μετακομίσεις εκεί το 2027

Για δεκαετίες, η μετακόμιση στο εξωτερικό αφορούσε κυρίως συνταξιούχους, εργαζομένους που μετακινούνταν στο πλαίσιο εταιρικών μεταθέσεων ή ανθρώπους διατεθειμένους να περάσουν μέσα από πολύπλοκες διαδικασίες μετανάστευσης. Πλέον, η κατάσταση αλλάζει. Η εξ αποστάσεως εργασία, η ψηφιακή επιχειρηματικότητα και η οικονομία των δημιουργών περιεχομένου έχουν περιορίσει τη σημασία της γεωγραφικής απόστασης.

Περίπου 18,5 εκατ. Αμερικανοί δήλωσαν ότι ήταν ψηφιακοί νομάδες το 2025, αριθμός αυξημένος κατά περισσότερο από 150% σε σύγκριση με το 2019, σύμφωνα με έρευνα της MBO Partners. Ακόμη και χρόνια μετά την πανδημία, η οποία επιτάχυνε την εξ αποστάσεως εργασία, χώρες εξακολουθούν να ανταγωνίζονται για να προσελκύσουν εργαζομένους που μπορούν να εργάζονται από οπουδήποτε· επιχειρηματίες και συνταξιούχους, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν μαζί τους εισόδημα, επενδύσεις και οικονομική δραστηριότητα.

Για να προσελκύσουν αυτούς τους νέους κατοίκους, κυβερνήσεις και τοπικές κοινότητες προσφέρουν κίνητρα που κυμαίνονται από χρηματικές επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις στέγασης έως φορολογικά πλεονεκτήματα, στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, ειδικές άδειες παραμονής και απλούστερες διαδικασίες απόκτησης άδειας διαμονής.

Οι Αμερικανοί θεωρούνται ελκυστικοί υποψήφιοι, καθώς πολλοί διαθέτουν εισόδημα που μπορεί να μεταφερθεί εύκολα από χώρα σε χώρα, υψηλή αγοραστική δύναμη σε χώρες με χαμηλότερο κόστος ζωής και τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις τοπικές οικονομίες χωρίς να ανταγωνίζονται άμεσα για θέσεις εργασίας.

Παρά τους τίτλους που υπόσχονται χιλιάδες δολάρια σε όσους αποφασίσουν να μετακομίσουν, τα συγκεκριμένα προγράμματα σπάνια καλύπτουν ολόκληρο το κόστος μίας μετακόμισης. Συνήθως απαιτούν από τους ενδιαφερόμενους να αποδείξουν ότι διαθέτουν εισόδημα, να δεσμευτούν ότι θα παραμείνουν στην περιοχή ή να συμμετέχουν στην τοπική οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικό κίνητρο για όσους ήδη εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μίας νέας ζωής στο εξωτερικό.

Οι ευκαιρίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών, από παραθαλάσσια χωριά της Ευρώπης έως ασιατικές πόλεις και αγροτικές περιοχές που αναζητούν νέους κατοίκους. Η μετακόμιση στο εξωτερικό, ωστόσο, απαιτεί προσεκτική εξέταση των οικονομικών δεδομένων. Οι Αμερικανοί πολίτες, για παράδειγμα, εξακολουθούν γενικά να υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας, ενώ, οι φορολογικοί κανόνες της χώρας εγκατάστασης μπορεί να προσθέσουν επιπλέον πολυπλοκότητα.

Η μετακόμιση στο εξωτερικό δεν συνεπάγεται απώλεια της αμερικανικής υπηκοότητας. Πολλοί Αμερικανοί που ζουν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών διατηρούν το αμερικανικό διαβατήριο, ενώ, αποκτούν άδεια διαμονής ή σε ορισμένες περιπτώσεις και δεύτερη υπηκοότητα. Για όσους είναι διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουν τις πρακτικές δυσκολίες, τα προγράμματα αυτά προσφέρουν κάτι περισσότερο από οικονομικά κίνητρα: Την ευκαιρία να επανεξετάσουν πού και πώς θέλουν να ζουν.

Ιταλία

Τα κίνητρα που προσφέρει η Ιταλία για μετεγκατάσταση έχουν ως βασικό στόχο την αναζωογόνηση αγροτικών και μικρών κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση και όχι την προσέλκυση κατοίκων στις μεγάλες πόλεις.

Περιφέρειες όπως η Καλαβρία, η Σαρδηνία και το Μολίζε έχουν θεσπίσει ή υποστηρίξει προγράμματα που προσφέρουν οικονομικά κίνητρα –σε ορισμένες περιπτώσεις έως περίπου 30.000 ευρώ– σε ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να μετακομίσουν σε μικρές πόλεις, να δημιουργήσουν επιχειρήσεις ή να συμβάλουν στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας.

Άποψη της Σαρδινίας, στην Ιταλία. UNSPLASH.

Ορισμένα προγράμματα απευθύνονται ειδικά σε νεότερους κατοίκους, επιχειρηματίες και οικογένειες, ιδιαίτερα σε όσους δραστηριοποιούνται στους κλάδους της φιλοξενίας, της γεωργίας, του τουρισμού, της χειροτεχνίας ή των μικρών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται νόμιμο δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ιταλία.

Άλλη μία επιλογή αποτελούν τα περίφημα προγράμματα «σπιτιών του 1 ευρώ». Δήμοι σε περιοχές όπως η Σικελία και το Αμπρούτσο έχουν διαθέσει εγκαταλελειμμένα ή προβληματικά ακίνητα έναντι μόλις 1 ευρώ, συνήθως με την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής θα αναλάβει την ανακαίνιση, η οποία μπορεί να κοστίσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η προοπτική είναι ελκυστική: Απόκτηση ακινήτου σε ένα ιστορικό ιταλικό χωριό με ένα κλάσμα του συνηθισμένου κόστους και παράλληλη ένταξη στην τοπική κοινωνία. Όμως, τα προγράμματα δεν προσφέρουν μία «έτοιμη» λύση μετεγκατάστασης. Οι αγοραστές πρέπει να υπολογίσουν το κόστος ανακαίνισης, να συνεργαστούν με τοπικούς εργολάβους, να αντιμετωπίσουν τη γραφειοκρατία και να καλύψουν τις απαιτήσεις για την απόκτηση άδειας διαμονής.

Ελβετία

Τα κίνητρα της Ελβετίας επικεντρώνονται λιγότερο στην προσέλκυση συνταξιούχων και περισσότερο στην ενίσχυση μικρών αλπικών κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση.

Το χωριό Αλμπινέν, στις Άλπεις του Βαλέ, έγινε διεθνώς γνωστό για το πρόγραμμα που προβλέπει έως 25.000 ελβετικά φράγκα –περίπου 28.000 δολάρια– για κάθε ενήλικο και 10.000 φράγκα για κάθε παιδί, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και δεσμεύονται να εγκατασταθούν μακροπρόθεσμα στην κοινότητα.

Το χωριό Αλμπινέν, στις Άλπεις του Βαλέ, στην Ελβετία. UNSPLASH.

Για τους αλλοδαπούς, όμως, υπάρχει μία σημαντική προϋπόθεση: Το πρόγραμμα δεν αποτελεί οδό εισόδου στην Ελβετία. Οι υποψήφιοι πρέπει ήδη να έχουν νόμιμο δικαίωμα διαμονής στη χώρα –συνήθως μέσω εργασίας, οικογενειακής επανένωσης ή άλλης εγκεκριμένης μεταναστευτικής διαδικασίας– και να διαθέτουν άδεια μόνιμης διαμονής προκειμένου να είναι επιλέξιμοι.

Παράλληλα, πρέπει να είναι κάτω των 45 ετών και να δεσμευτούν ότι θα ζήσουν στο Αλμπινέν για τουλάχιστον 10 χρόνια. Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύουν να υποχρεωθούν να επιστρέψουν την επιδότηση.

Στην πράξη, το κίνητρο αποτελεί περισσότερο ένα πρόσθετο όφελος για ανθρώπους που έχουν ήδη εξασφαλίσει το δικαίωμα διαμονής στην Ελβετία, παρά έναν λόγο για να αποφασίσει κάποιος να μετακομίσει εκεί.

Ισπανία

Αγροτικές περιοχές, όπως το Πριγκιπάτο των Αστουριών και η Γαλικία στη βόρεια Ισπανία, έχουν δοκιμάσει προγράμματα που αποσκοπούν στην προσέλκυση νέων κατοίκων, επιχειρηματιών και εργαζομένων σε μικρές πόλεις, μέσω ενός συνδυασμού στεγαστικής βοήθειας, στήριξης της απασχόλησης, φορολογικών κινήτρων και τοπικών επιχορηγήσεων.

Η Γαλικία στη βόρεια Ισπανία. UNSPLASH.

Όσοι ενδιαφέρονται για αυτές τις ευκαιρίες, θα πρέπει κατά κανόνα πρώτα να αποκτήσουν ισπανική βίζα ή άδεια διαμονής μέσω εργασίας, επιχειρηματικής δραστηριότητας ή συνταξιοδότησης, προτού αποκτήσουν πρόσβαση στα τοπικά προγράμματα.

Καθώς τα κίνητρα αυτά δημιουργούνται συνήθως σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο, οι προϋποθέσεις και τα οφέλη διαφέρουν σημαντικά.

Τα προγράμματα λειτουργούν περισσότερο ως τρόπος περιορισμού του κόστους μίας μετακόμισης που έχει ήδη αποφασιστεί και λιγότερο ως βασικός λόγος για να εγκαταλείψει κάποιος την πατρίδα του.

Ελλάδα

Για εκείνους που εξετάζουν το ενδεχόμενο να μετακομίσουν στην Ελλάδα, το πρώτο βήμα είναι η απόκτηση νόμιμου δικαιώματος διαμονής, μέσω επιλογών όπως η βίζα ψηφιακού νομά, η εργασία, η άδεια διαμονής για συνταξιούχους ή κάποια άλλη εγκεκριμένη διαδικασία.

Αφού αποκτήσουν νόμιμη διαμονή, μπορούν να αναζητήσουν ευκαιρίες σε μικρότερα νησιά και αγροτικές περιοχές, όπου οι τοπικές Αρχές προσπαθούν να προσελκύσουν νέες οικογένειες, εργαζομένους και επιχειρηματίες.

Φυσικά, τρανό παράδειγμα είναι τα Αντικύθηρα. Τοπικές πρωτοβουλίες έχουν προσφέρει στέγαση, γη και μηνιαίο επίδομα ύψους 500 ευρώ για αρκετά χρόνια σε επιλεγμένες οικογένειες που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί.

Κύθηρα και Αντικύθηρα Νησιά.

Για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, η προοπτική συνδυάζει έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής, χαμηλότερο κόστος στέγασης συγκριτικά με δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος και την ένταξη σε μία μικρή νησιωτική κοινότητα.

Ιρλανδία

Για τους Αμερικανούς που έχουν αποδεδειγμένη ιρλανδική καταγωγή, είναι ευκολότερη η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται στο πλαίσιο της αναζωογόνησης της υπαίθρου, καθώς η διαδικασία απόκτησης υπηκοότητας μπορεί να είναι πιο απλή.

Όσοι μπορούν να αποδείξουν καταγωγή από Ιρλανδό γονέα ή σε πολλές περιπτώσεις από παππού ή γιαγιά που γεννήθηκε στο νησί, ενδέχεται να δικαιούνται ιρλανδική υπηκοότητα. Αυτό τούς παρέχει το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται στην Ιρλανδία και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως να αποκτήσουν βίζα.

Ιρλανδία: Άποψη κεντρικού δρόμου. UNSPLASH.

Το πλεονέκτημα μπορεί να κάνει περισσότερο προσβάσιμα προγράμματα όπως το Our Living Islands. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αναζωογόνηση 23 κατοικημένων υπεράκτιων νησιών, μεταξύ των οποίων τα Aran Islands στα ανοιχτά της κομητείας Galway και το Achill Island στην κομητεία Mayo, μέσω της ενθάρρυνσης κατοίκων να ανακαινίσουν κενά ή εγκαταλελειμμένα σπίτια και να εγκατασταθούν μόνιμα. Το πρόγραμμα προσφέρει επιχορηγήσεις έως 84.000 ευρώ για επιλέξιμα έργα ανακαίνισης.

Οι κοινότητες αυτές προσφέρουν εντυπωσιακά τοπία του Ατλαντικού, στενούς κοινωνικούς δεσμούς και καλύτερο ρυθμό ζωής. Παράλληλα, όμως, συνοδεύονται από πρακτικές δυσκολίες, όπως περιορισμένες υπηρεσίες, δρομολόγια πλοίων, μικρότερη αγορά εργασίας και τις απαιτήσεις ανακαίνισης παλαιών ακινήτων. Με άλλα λόγια, θα πρέπει πραγματικά να αγαπάτε τα παλιά σπίτια.

Κροατία

Η γοητεία της Κροατίας δεν περιορίζεται στις ακτές της Αδριατικής· είναι, επίσης, μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν δημιουργήσει μία αρκετά απλή διαδικασία για εργαζομένους εξ αποστάσεως.

Η άδεια διαμονής για ψηφιακούς νομάδες επιτρέπει σε εργαζομένους που απασχολούνται από εργοδότες εκτός Κροατίας, να ζήσουν στη χώρα για έως και 1 χρόνο. Παράλληλα, ορισμένοι μικρότεροι Δήμοι έχουν δοκιμάσει προγράμματα κινήτρων για την εγκατάσταση νέων κατοίκων, με στόχο την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Κροατία: Απογευματινός περίπατος στο Ζάγκρεμπ. UNSPLASH.

Τα τοπικά προγράμματα έχουν περιλάβει βοήθεια για την αγορά ή την ανακαίνιση κατοικιών, καλύπτοντας σε ορισμένες περιπτώσεις μέρος του κόστους για νέους κατοίκους που δεσμεύονται να εγκατασταθούν σε αγροτικές περιοχές.

Οι ευκαιρίες εντοπίζονται κυρίως μακριά από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Κροατίας, σε μικρότερες πόλεις που αναζητούν νεότερους κατοίκους, οικογένειες και επιχειρηματίες οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην τοπική οικονομία.

Εσθονία

Η Εσθονία θεωρείται μία από τις πλέον ψηφιακά προηγμένες χώρες της Ευρώπης και η στρατηγική για την προσέλκυση νέων κατοίκων επικεντρώνεται κυρίως σε επιχειρηματίες, νεοφυείς επιχειρήσεις και εργαζομένους στον κλάδο της τεχνολογίας.

Μέσω πρωτοβουλιών όπως το Startup Estonia, η χώρα έχει στηρίξει διεθνείς ιδρυτές επιχειρήσεων, παρέχοντας πρόσβαση σε πόρους για νεοφυείς επιχειρήσεις, δίκτυα επαφών και ευκαιρίες χρηματοδότησης. Παράλληλα, το Startup Visa επιτρέπει σε επιχειρηματίες από χώρες εκτός Ένωσης να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν επιχείρηση στην Εσθονία.

Βόλτα στο Ταλίν της Εσθονίας. AP.

Η ψηφιακή υποδομή της χώρας έχει συμβάλλει στην ανάδειξη του Ταλίν, της πρωτεύουσας, σε σημαντικό κέντρο τεχνολογικών εταιρειών και επιχειρήσεων που λειτουργούν με μοντέλο εξ αποστάσεως εργασίας.

Για τους επιχειρηματίες από κράτη του εξωτερικού, η σκανδιναβική χώρα προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτύξουν μία εταιρεία σε μία μικρή αλλά ιδιαίτερα διασυνδεδεμένη ευρωπαϊκή αγορά, με σχετικά απλή γραφειοκρατία.

Πέρα από την τεχνολογική σκηνή του Ταλίν, προσφέρονται χαμηλότερο κόστος ζωής σε σύγκριση με πολλές πρωτεύουσες της Δυτικής Ευρώπης, μεσαιωνικές πόλεις, δάση, λίμνες και όμορφη ζωή για επιχειρηματίες που αναζητούν μία ευρωπαϊκή βάση.

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