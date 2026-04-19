Η Silicon Valley… αλλάζει: Αυτή είναι η νέα «βάση» των νεοφυών επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης

Μετά την πανδημία, την αποχώρηση τεχνολογικών εταιρειών και τους φόβους για έναν «φαύλο κύκλο» παρακμής, ένας συνδυασμός επιστροφής στα γραφεία και «εκρηκτικής» ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης μετατοπίζει το τεχνολογικό επίκεντρο του Σαν Φρανσίσκο προς μικρότερες γειτονιές.

Η Together AI αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα, με έδρα στο Design District, όπου το κόστος γραφειακών χώρων διαμορφώνεται περίπου στα 59,53 δολάρια / τετραγωνικό πόδι, σύμφωνα με έκθεση της Cresa για το δ’ τρίμηνο του 2025.

Το ποσό είναι αισθητά χαμηλότερο συγκριτικά με περιοχές όπως το Financial District και το Mission Bay, όπου τα ενοίκια ξεπερνούν τα 70 δολάρια και βρίσκεται το γραφείο της OpenAI.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Βιπούλ Βεντ Πρακάς, ανέφερε ότι το δημιουργικό κλίμα της περιοχής και η εύκολη στάθμευση έχουν προσελκύσει περισσότερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης σε ακτίνα περίπου 1,5 χιλιομέτρου, ενώ, αρκετοί πελάτες της εταιρείας έχουν μεταφερθεί δίπλα της, μιλώντας στο Business Insider.

«Λύνουμε προβλήματα μαζί, σκεφτόμαστε συνεργασίες και δουλεύουμε από κοντά, είναι πολύ ευκολότερο διά ζώσης κι έτσι δημιουργούνται τα λεγόμενα network effects, όταν συγκεντρώνεται κρίσιμη μάζα εταιρειών», επεσήμανε.

Στο κτήριο στεγάζονται και άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι Virtual, Applied Compute, Rox και Curai Health, ενώ σε απόσταση μερικών τετραγώνων βρίσκονται οι Scale, Resolve και Gamma. Η Together βρίσκεται σε συζητήσεις για νέο γύρο χρηματοδότησης με αποτίμηση 7,5 δισ. δολαρίων, ενώ, συνολικά οι εταιρείες της περιοχής ξεπερνούν τα 40 δισ. δολάρια σε αξία.

Αυτή η τάση δεν είναι νέα. Το Design District, που παλαιότερα ήταν βιομηχανική περιοχή, είχε ήδη αρχίσει να προσελκύει τεχνολογικές εταιρείες. Η Airbnb εγκαταστάθηκε εκεί το 2013 και ανανέωσε το μισθωτήριο το 2024.

Διαφορετικές ανάγκες εργαζομένων

Ο καθηγητής αστικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Ρίτσαρντ Φλόριντα, υπογραμμίζει ότι τα παραδοσιακά επιχειρηματικά κέντρα με ουρανοξύστες δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες των νεοφυών επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι επιχειρηματικές ζώνες δεν είναι πλέον μόνο για γραφεία, πρόκειται για πολυχρηστικούς χώρους. Οι startups χρειάζονται φθηνούς και ευέλικτους χώρους που μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα, κάτι που δεν προσφέρουν οι πύργοι γραφείων», σημείωσε.

Όπως σχολίασε, οι εργαζόμενοι στην τεχνητή νοημοσύνη δουλεύουν πλέον πολύ περισσότερες ώρες, συχνά από τις 09:00 έως τις 23:00 και χρειάζονται ζωντανό αστικό περιβάλλον γύρω τους.

Η Γκίθα Ρατζάν, στέλεχος της Freshworks, εκτιμά ότι αυτή η αλλαγή θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα σε μικρότερες «τσέπες» της πόλης. «Παλιά, η επιτυχία μετριόταν με το πόσες χιλιάδες εργαζόμενους θα προσλάβεις. Σήμερα, μία startup 10 ανθρώπων μπορεί να παράγει εκατομμύρια», τόνισε. Παρά τη δυνατότητα τηλεργασίας, οι ομάδες προτιμούν τη φυσική παρουσία για brainstorming και συνεργασία υψηλής ταχύτητας.

Ποιοι ωφελούνται

Η Ρατζάν αποσαφηνίζει ότι υπηρεσίες διανομής φαγητού, catering και τοπικά καφέ είναι από τους βασικούς ωφελημένους, καθώς οι εργαζόμενοι μένουν μέχρι αργά και εργάζονται και τα Σαββατοκύριακα.

Η DoorDash, για παράδειγμα, ανέφερε αύξηση της τάξεως του 15,7% στις μεσημβρινές παραδόσεις σε επαγγελματικές διευθύνσεις στο Σαν Φρανσίσκο, μεταξύ 2024 και 2025.

Παράλληλα, εκδηλώσεις όπως hackathons και συναντήσεις δικτύωσης πραγματοποιούνται πλέον σε πιο ήσυχες γειτονιές, δίνοντας νέα ζωή σε περιοχές που είχαν «παγώσει» κατά την πανδημία.

Οι επιφυλάξεις

Ωστόσο, ορισμένοι οικονομολόγοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το κατά πόσον η «άνθηση» της τεχνητής νοημοσύνης θα μεταφραστεί σε ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του Σαν Φρανσίσκο, Τεντ Ίγκαν, επισημαίνει ότι οι νέες startups δεν έχουν αντίστοιχη επίδραση με προηγούμενα τεχνολογικά κύματα.

«Δεν βλέπουμε τον ίδιο οικονομικό αντίκτυπο όπως στο παρελθόν», διευκρινίζει, επισημαίνοντας ότι οι αγγελίες εργασίας στον τεχνολογικό τομέα είναι περίπου στο μισό σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία.

Παρ’ ότι υπάρχει συγκέντρωση εταιρειών, το προφίλ δαπανών τους είναι διαφορετικό, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί κυρίως επενδύσεις σε υπολογιστική ισχύ και όχι σε ανθρώπινο δυναμικό.