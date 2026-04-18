Eduplan.ai: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα «κλείνει» τα κενά στα σχολεία - Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ελλείψεων εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες, το υπουργείο Παιδείας προχωρά στην εισαγωγή ενός νέου «έξυπνου» μηχανισμού κάλυψης θέσεων, με την ονομασία Eduplan.ai.

Για το συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο έχει ανακοινωθεί εδώ και μερικούς μήνες από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η στελέχωση των σχολικών μονάδων μια διαδικασία που επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, μπορεί να μετατραπεί σε κάτι πιο οργανωμένο και προβλέψιμο. Με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και διασύνδεση με δημόσιες ψηφιακές πλατφόρμες που περιλαμβάνουν δημογραφικά και στεγαστικά δεδομένα, αλλά και στοιχεία του εκπαιδευτικού χάρτη, το Eduplan.ai επιδιώκει όχι μόνο την έγκαιρη κάλυψη των κενών με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά και τη συνεχή προσαρμογή του στις ιδιαίτερες συνθήκες της εκπαιδευτικής πραγματικότητας καθ’ όλη τη διάρκειά της. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να λαμβάνονται άμεσα αποφάσεις για έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν.

Παρά τους σχεδόν 45.000 μόνιμους διορισμούς τα τελευταία χρόνια, καθώς και τον αντίστοιχο αριθμό ετήσιων προσλήψεων, το πρόβλημα των κενών στα σχολεία παραμένει, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην ηγεσία του υπουργείου, καθώς αποκαλύπτει βαθύτερες δυσλειτουργίες πέρα από την περίοδο μηδενικών διορισμών της προηγούμενης δεκαετίας.

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», το νέο «έξυπνο» σύστημα φιλοδοξεί να οργανώσει ένα πολύπλοκο σύνολο δεδομένων και παραμέτρων που σχετίζονται με τη λειτουργία των σχολείων, διασφαλίζοντας παράλληλα την αξιοκρατία στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών. Θα διασυνδέεται με πλατφόρμες όπως το MySchool, την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και το Εργάνη, συγκεντρώνοντας και επεξεργαζόμενο πληροφορίες, ώστε να υπολογίζει τις ανάγκες και να αντιστοιχίζει το κατάλληλο προσωπικό εκεί όπου υπάρχουν κενά.

Το βασικό πλεονέκτημα του συστήματος, το οποίο βρίσκεται σε φάση διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία την 5η Μαΐου, είναι η δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής του σε νέα δεδομένα.

Πέρα από πάγιες δυσκολίες, όπως οι περιοχές και οι ειδικότητες με χρόνια έλλειψη προσωπικού ή η κατανομή εκπαιδευτικών σε διαφορετικούς τύπους σχολείων (Πρότυπα, Πειραματικά, Ειδικά), το σύστημα θα αναθεωρεί τις ανάγκες ακόμα και σε περιπτώσεις απρόβλεπτων εξελίξεων, όπως παραιτήσεις ή άδειες που προκύπτουν μέσα στη σχολική χρονιά.

Σοφία Ζαχαράκη: «Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές με αυξημένες ανάγκες»

«Στην εκπαίδευση, ο σωστός σχεδιασμός κάνει τη διαφορά για κάθε παιδί, σε κάθε σχολείο. Με την ψηφιακή πλατφόρμα Eduplan.ai κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα προς έναν πιο οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας. Για πρώτη φορά, συγκεντρώνουμε κρίσιμα δεδομένα για τον μαθητικό πληθυσμό, τις δημογραφικές εξελίξεις και τη λειτουργία των σχολείων μας, ώστε να έχουμε μια σαφή εικόνα των πραγματικών αναγκών.

Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζουμε έγκαιρα τα κενά σε εκπαιδευτικούς και να προχωρούμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις, με στόχο κάθε σχολείο να ξεκινά τη χρονιά με το προσωπικό που χρειάζεται. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές με αυξημένες ανάγκες ή δημογραφικές προκλήσεις, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση.

Το Eduplan.ai ενισχύει τη συνέχεια και τη διαφάνεια στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε με σταθερότητα και ευθύνη. Συνεχίζουμε με σχέδιο, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους», αναφέρει για το νέο σύστημα η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη στον Ελεύθερο Τύπο.