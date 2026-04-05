Σοφία Ζαχαράκη: «Ενέσεις» 120 εκατ. ευρώ και ενεργειακό lifting 220 εκατ. στα πανεπιστήμια

Από τον διπλασιασμό των κονδυλίων στέγασης μέχρι την ενίσχυση της ασφάλειας – Πώς το δημόσιο πανεπιστήμιο αλλάζει χάρτη το 2026

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Στο πλαίσιο της 111ης Συνόδου των Πρυτάνεων, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίασε έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως επεσήμανε, κεντρική επιδίωξη είναι «να γίνει η χώρα μας κόμβος εκπαιδευτικής πολιτικής, αρχικά με περιφερειακό χαρακτήρα και κατόπιν με διεθνή».

Οικονομική θωράκιση και υποδομές

Η υπουργός ανακοίνωσε την άμεση καταβολή τακτικής επιχορήγησης 120 εκατ. ευρώ εντός του Απριλίου για την κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών (ενέργεια, φύλαξη, συντήρηση). Παράλληλα, υπενθύμισε την αύξηση της χρηματοδότησης κατά 1,5 δισ. ευρώ από το 2019, τονίζοντας πως αυτό «δείχνει ότι υπάρχει ουσιαστική στήριξη».

Επανάσταση στη φοιτητική στέγαση

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη φοιτητική μέριμνα, με το κονδύλι για τη στέγαση να έχει σχεδόν διπλασιαστεί (από 42 σε 90 εκατ. ευρώ). Η Υπουργός υπογράμμισε πως «τα έργα που υλοποιούνται θα αλλάξουν τον χάρτη της φοιτητικής στέγασης», ενώ χαρακτήρισε τις νέες εστίες μέσω ΣΔΙΤ ως «κόσμημα για τα Πανεπιστήμιά μας». Επιπλέον, προανήγγειλε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης εστιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ύψους άνω των 220 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ότι η εξοικονόμηση πόρων θα επιτρέψει τη διοχέτευση χρημάτων «σε άλλες ανάγκες των Πανεπιστημίων μας».

Στελέχωση και διδακτικό έργο

Απαντώντας στο αίτημα για ενίσχυση των διοικητικών δομών, η κ. Ζαχαράκη ήταν σαφής: «Χωρίς ισχυρές διοικητικές δομές, δεν μπορεί να υλοποιηθεί καμία μεταρρύθμιση και τα Πανεπιστήμια δεν μπορούν να επιτελέσουν το πολύπλοκο έργο τους». Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε ρυθμίσεις για αποσπάσεις και μετατάξεις, ενώ αναφέρθηκε και στη δυνατότητα δημόσιων υπαλλήλων να προσφέρουν διδακτικό έργο με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Εξωστρέφεια και Ασφάλεια

Η υπουργός συνέδεσε τη διεθνοποίηση και την προσέλκυση ξένων φοιτητών με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Κλείνοντας, έθεσε ως προτεραιότητα την ασφάλεια στα campus, δηλώνοντας πως «η ασφάλεια, η εύρυθμη ακαδημαϊκή λειτουργία αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των υπόλοιπων υψηλών εκπαιδευτικών στόχων για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο».

