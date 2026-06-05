Ηράκλειο: 50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικά του πρόσωπα
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- Ένας 50χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Ηράκλειο την Πέμπτη 04/06.
- Τον άνδρα εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα χωρίς τις αισθήσεις του και κάλεσαν το ΕΚΑΒ.
- Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
- Ο θάνατος χαρακτηρίζεται ως αιφνίδιος και τα ακριβή αίτια θα προσδιοριστούν από τη νεκροψία
- νεκροτομή.
Νεκρός μέσα στο σπίτι του βρέθηκε, την Πέμπτη (04/06), ένας άνδρας στο Ηράκλειο.
Τον 50χρονο εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία κάλεσαν το ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.
Όπως αναφέρει το creta24.gr, στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Ο θάνατος του 50χρονου χαρακτηρίζεται ως αιφνίδιος και φως στα ακριβή αίτια θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.
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