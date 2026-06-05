Άλσος Βεΐκου: Συνελήφθη ο μελισσοκόμος από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά - Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα

Snapshot Συνελήφθη ο μελισσοκόμος που κατηγορείται για την πυρκαγιά στο Άλσος Βεΐκου στις 4 Ιουνίου.

Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Η σύλληψη έγινε μετά από κινητοποίηση και ταυτοποίηση από τη ΔΑΕΕ και αναζητήσεις των αρχών.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι και αποδίδονται ευθύνες για παραβάσεις της νομοθεσίας. Snapshot powered by AI

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται πλέον ο μελισσοκόμος ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε τη χθεσινή (4/6) φωτιά στο Άλσος Βεΐκου. Του επιβλήθηκε πρόστιμο, ενώ θα οδηγηθεί κι ενώπιον του εισαγγελέα.

Ύστερα από την κινητοποίηση της ΔΑΕΕ ο μελισσοκόμος ταυτοποιήθηκε άμεσα και κατόπιν αναζητήσεων εντοπίστηκε και συνελήφθη. Ο 46χρονος συνελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Δείτε παρακάτω εικόνες από την επόμενη μέρα της φωτιάς στο άλσος Βεΐκου:

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