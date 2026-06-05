Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Βίντεο με τον μελισσοκόμο να φεύγει από το σημείο - Παραμένει ασύλληπτος

Snapshot Η φωτιά Άλσος Βεΐκου ξεκίνησε από σπινθήρα κατά τη διαδικασία καπνίσματος κυψελών, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Ο 46χρονος μελισσοκόμος, από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις Αρχές.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και η χρήση drones ήταν καθοριστικής σημασίας για τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Βίντεο δείχνει τον μελισσοκόμο να φεύγει από το σημείο ενώ η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Κατοικοι είχαν προειδοποιήσει τον μελισσοκόμο να προσέχει, αλλά δεν εισακούστηκαν οι προειδοποιήσεις. Snapshot powered by AI

Ταυτοποιήθηκε ο μελισσοκόμος από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά στο Άλσος Βεΐκου και αναζητείται από τις Αρχές. Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής εκτιμά πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από σπινθήρα κατά τη διαδικασία καπνίσματος κυψελών.

Καθοριστική αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και η αξιοποίηση των drones, που έδωσαν σε πραγματικό χρόνο εικόνα της εξέλιξης του περιστατικού.

Το βίντεο που κατέγραψε τον μελισσοκόμο να φεύγει από το σημείο

Στο βίντεο-ντοκουμέντο της ΕΡΤ διακρίνεται ο μελισσοκόμος να φεύγει από το σημείο, την ώρα που οι πυροσβέστες έχουν θέσει πλέον υπό έλεγχο τη φωτιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει ο άνδρας, 46 ετών, έχει ταυτοποιηθεί κι αναζητείται για να συλληφθεί.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής: «Είχα πει στον μελισσοκόμο να προσέχει για να μην πιάσει φωτιά, αλλά με αγνόησε». Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εστία της πυρκαγιάς εντοπίζεται ακριβώς πίσω από τις κυψέλες, από όπου ξεκίνησε η εξάπλωση της φωτιάς σε μικρό τμήμα του λόφου.