Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Βίντεο με τον μελισσοκόμο να φεύγει από το σημείο - Παραμένει ασύλληπτος
46χρονος μελισσοκόμος, από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις Αρχές.
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- Η φωτιά Άλσος Βεΐκου ξεκίνησε από σπινθήρα κατά τη διαδικασία καπνίσματος κυψελών, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
- Ο 46χρονος μελισσοκόμος, από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις Αρχές.
- Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και η χρήση drones ήταν καθοριστικής σημασίας για τον έλεγχο της πυρκαγιάς.
- Βίντεο δείχνει τον μελισσοκόμο να φεύγει από το σημείο ενώ η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο.
- Κατοικοι είχαν προειδοποιήσει τον μελισσοκόμο να προσέχει, αλλά δεν εισακούστηκαν οι προειδοποιήσεις.
Ταυτοποιήθηκε ο μελισσοκόμος από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά στο Άλσος Βεΐκου και αναζητείται από τις Αρχές. Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής εκτιμά πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από σπινθήρα κατά τη διαδικασία καπνίσματος κυψελών.
Καθοριστική αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και η αξιοποίηση των drones, που έδωσαν σε πραγματικό χρόνο εικόνα της εξέλιξης του περιστατικού.
Το βίντεο που κατέγραψε τον μελισσοκόμο να φεύγει από το σημείο
Στο βίντεο-ντοκουμέντο της ΕΡΤ διακρίνεται ο μελισσοκόμος να φεύγει από το σημείο, την ώρα που οι πυροσβέστες έχουν θέσει πλέον υπό έλεγχο τη φωτιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει ο άνδρας, 46 ετών, έχει ταυτοποιηθεί κι αναζητείται για να συλληφθεί.
Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής: «Είχα πει στον μελισσοκόμο να προσέχει για να μην πιάσει φωτιά, αλλά με αγνόησε». Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εστία της πυρκαγιάς εντοπίζεται ακριβώς πίσω από τις κυψέλες, από όπου ξεκίνησε η εξάπλωση της φωτιάς σε μικρό τμήμα του λόφου.