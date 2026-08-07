Νέα κρίση στον ΣΚΑΪ - Εκτός Ομίλου ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Κωνσταντίνος Ζούλας

Εξελίξεις στο κανάλι του Φαλήρου, με αποχωρήσεις των επικεφαλής του καναλιού

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Νέα κρίση στον ΣΚΑΪ - Εκτός Ομίλου ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Κωνσταντίνος Ζούλας
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  • Ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης και ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Ζούλας αποχωρούν άμεσα από τον όμιλο του ΣΚΑΪ.
  • Η ιδιοκτησία του ομίλου κατηγορεί τα δύο στελέχη για την αποδυνάμωση του δημοσιογραφικού δυναμικού του σταθμού.
  • Σημαντικοί δημοσιογράφοι και στελέχη, όπως η Σία Κοσιώνη και ο Παύλος Τσίμας, έχουν ήδη αποχωρήσει από τον ΣΚΑΪ προς άλλους σταθμούς.
  • Δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον όμιλο σχετικά με τις αποχωρήσεις.
  • Η αλλαγή στη διοίκηση του ΣΚΑΪ αφορά τόσο τον CEO όσο και τον πρόεδρο του σταθμού.
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Νέα κρίση εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, καθώς εκτός ομίλου φαίνεται ότι βρίσκονται τόσο ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης όσο και ο πρόεδρος του ΣΚΑΪ, Κωνσταντίνος Ζούλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κορυφαία στελέχη του σταθμού αναμένεται να απαοχωρήσουν άμεσα και να παραχωρήσουν τις θέσεις τους σε άλλα πρόσωπα. Επίσημη ανακοίνωση από τον Όμιλο δεν υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα. Ωστόσο, συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν πως όλα δείχνουν ότι η ιδιοκτησία του Ομίλου χρεώνει στους δύο ότι επέτρεψαν να φύγουν βασικοί συντελεστές του προγράμματος του σταθμού και αποδεκατίστηκε το δημοσιογραφικό δυναμικό του σταθμού. Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των αποχωρήσεων περιλαμβάνεται η Σία Κοσιώνη, κεντρική άνκορ γούμαν που μετακινήθηκε στον ΑΝΤ1, ο Παύλος Τσίμας που πήρε μετεγγεραφή για το ραδιόφωνο του Mega 104,6, ο Βασίλης Χιώτης, που επίσης έφυγε για τον ΑΝΤ1 και ο γενικός διευθυντής του Σκάι Βασίλης Παπαδρόσος, ο οποίος αναμβάνει αντίστοιχη διευθυντική θέση στον Όμιλο ΑΝΤ1.

Αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η αποχώρηση στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας του Σκάι αφορά μόνο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γρηγόρη Δημητριάδη, που είχε αναλάβει καθήκοντα μόλις τον περασμένο Μάρτιο, τελικώς όμως φαίνεται ότι εκτός Σκάι οδηγείται και ο Κωνσταντίνος Ζούλας, που είχε τον τίτλο του προέδρου του σταθμού και το συμβόλαιο του οποίου λήγει τον Οκτώβριο - και δεν φαίνεται πως θα ανανεωθεί.

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