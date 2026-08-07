Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 8 χρήσιμες οδηγίες για την ασφάλεια στο νερό

Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα, μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, συχνά χωρίς κραυγές ή εμφανή σημάδια κινδύνου. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΕΟΔΥ, την τελευταία πενταετία καταγράφονται κατά μέσο όρο 378 θάνατοι ετησίως, με την πλειοψηφία τους στη θάλασσα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει τον πνιγμό ως την τρίτη αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό, με 300.000 θανάτους ετησίως. Τα παιδιά κάτω των 5 ετών αποτελούν σχεδόν το 25% των θυμάτων, ενώ υψηλή θνησιμότητα καταγράφεται και στους ηλικιωμένους άνω των 70 ετών.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με την Σχολή Ναυαγοσωστικής του και στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας του «Απολαμβάνουμε το νερό με ασφάλεια», για την ενημέρωση των πολιτών, προτείνει χρήσιμες οδηγίες που σώζουν ζωές.

Αναλυτικά οι 8 οδηγίες της Σχολής Ναυαγοσωστικής του Ε.Ε.Σ.