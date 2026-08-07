Μπλόκο στο ΣΕΦ από το Ελεγκτικό Συνέδριο: Ακύρωσε τον διαγωνισμό και όρισε νέο για τις 10 Σεπτέμβρη

Από την αρχή ξεκινά η διαγωνιστική διαδικασία για την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, καθώς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αποφάσισε τη διακοπή του προηγούμενου διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη του έργου.

Η απόφαση ελήφθη μετά την εμπλοκή που προέκυψε στον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΤΕΕ, δύο αποφάσεις του Ε΄ Κλιμακίου διαπίστωσαν παραλείψεις κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης.

Ως αποτέλεσμα, η σύμβαση με την ΤΕΚΑΛ, η οποία είχε αναδειχθεί μειοδότρια, δεν έλαβε το πράσινο φως για να υπογραφεί.

Το έργο έχει εκτιμώμενη αξία 24,8 εκατ. ευρώ. Αναθέτουσα αρχή είναι το ΤΕΕ, το οποίο είχε αναλάβει τη διενέργεια του διαγωνισμού βάσει σύμβασης που υπέγραψε με το ΣΕΦ και είχε εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο πρώτος διαγωνισμός ξεκίνησε στις 4 Μαΐου 2026 και μειοδότρια αναδείχθηκε η ΤΕΚΑΛ. Στις 5 Ιουνίου το ΤΕΕ αποφάσισε την κατακύρωση του έργου στην εταιρεία και η υπόθεση πέρασε στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου, πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Κατά τον έλεγχο του φακέλου, ωστόσο, το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντόπισε παραλείψεις στη διαδικασία ανάθεσης. Στην απόφαση του ΤΕΕ γίνεται επίκληση δύο σχετικών αποφάσεων του Κλιμακίου, οι οποίες οδήγησαν τελικά στη διακοπή του προηγούμενου διαγωνισμού.

Η εξέλιξη αφορά στη συγκεκριμένη διαδικασία ανάθεσης και σημαίνει ότι η κατακύρωση στην ΤΕΚΑΛ δεν μπορεί να οδηγήσει στην υπογραφή σύμβασης. Το ΤΕΕ προχώρησε, επομένως, σε επαναπροκήρυξη, ώστε να πραγματοποιηθεί από την αρχή η επιλογή αναδόχου.

Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Με την επαναπροκήρυξη, η διαδικασία επιστρέφει ουσιαστικά στο αρχικό στάδιο και θα απαιτηθούν εκ νέου η υποβολή και η αξιολόγηση των προσφορών, η ανάδειξη μειοδότη, η κατακύρωση και ο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος.

Η επανάληψη του διαγωνισμού μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα έναρξης των παρεμβάσεων και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πότε θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν τα έργα.

Η προσφυγή στο ΣτΕ

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και μια διαφορετική δικαστική υπόθεση, η οποία αφορά προσφυγή ομάδας πολιτών στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την αναστολή των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης. Η προσφυγή εκδικάστηκε τον Ιούλιο και αναμένεται η σχετική απόφαση.