Κρήτη: Νεκρός άνδρας στην παραλία της Αγίας Μαρίνας - Υπέστη ανακοπή

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου στην Αγία Μαρίνα Χανίων, όταν ένας άνδρας κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στην παραλία.

Σύμφωνα με το Neakriti.gr πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών, ο οποίος υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στον χώρο της παραλίας.

Ναυαγοσώστες έσπευσαν άμεσα να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί συνέχισαν την προσπάθεια για την αντιμετώπισή του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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