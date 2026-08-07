Θήβα: Ρομά εκτός ελέγχου εμβόλιζε επανειλημμένα σταθμευμένο όχημα μετά από καβγά - Βίντεο

Είναι άγνωστο το τι προκάλεσε την ένταση μεταξύ των δύο ανδρών 

Μιχάλης Παπαδάκος

Θήβα: Ρομά εκτός ελέγχου εμβόλιζε επανειλημμένα σταθμευμένο όχημα μετά από καβγά - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (6/8) στη Θήβα, όταν ένας έντονος φραστικός διαπληκτισμός μεταξύ δύο ανδρών εξελίχθηκε σε άγριο επεισόδιο.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λοξής Φάλαγγος, όταν οι δύο άνδρες, ένας Ρομά και ένας αλλοδαπός, άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η κατάσταση σύντομα ξέφυγε από τον έλεγχο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους δύο άνδρες μπήκε στο αυτοκίνητό του και φέρεται να έπεσε επανειλημμένα πάνω στο σταθμευμένο όχημα του άλλου.

Από τις διαδοχικές συγκρούσεις προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο – Παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

16:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαραντόνα: «Δεν ήθελε ούτε να φάει, ούτε να πλυθεί» – Συγκλονίζει νέα κατάθεση στη δίκη

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Τρομο-τουρισμός: Ένοπλη ομάδα κουκουλοφόρων απειλεί τουρίστες στην Κορσική - «Μείνετε σπίτι, μην θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή»

16:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις 1.106.000 ευρώ για την ενίσχυση των Πολυθεματικών Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυκλοφορούσε ανενόχλητος σε προαύλιο σχολείου με 106 συσκευασίες κάνναβης – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

16:00WHAT THE FACT

Ζωολόγος προειδοποιεί για τα κουνούπια: «Αναπτύσσουν αντοχή στα εντομοκτόνα»

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν από απόψε τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά - Προστίθενται 15 νέα τρένα

15:46LIFESTYLE

Η «Καλυψώ» Σαρλίζ Θερόν κλείνει τα 51 της - Η ζωή και η καριέρα της απόλυτης σταρ

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:49ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο ξενοδοχείο των 1.300 ευρώ τη βραδιά που θα φιλοξενήσει τον γάμο του με την Τζορτζίνα

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Τουρίστας στην Κρήτη ζητά από υπάλληλο να την χρηματίσει για να ασελγήσει σε κοριτσάκι που καθόταν δίπλα

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στο Αίγιο: Οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο και έριξε το όχημα πάνω σε άλλα Ι.Χ.

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

14:02LIFESTYLE

Νέα κρίση στον ΣΚΑΪ - Εκτός Ομίλου ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Κωνσταντίνος Ζούλας

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας: Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης για το εάν τα νέα Canadair 515 θα επιχειρούν νύχτα

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρυμμένες λίμνες της Εύβοιας: Τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία που μεταμορφώθηκαν σε επίγειο παράδεισο - Εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Άδανα: Στη δημοσιότητα πλάνα από ένοπλη σύρραξη στην οποία σκοτώθηκε πρώην αστυνομικός - Άγριο ξύλο και «βροχή» από σφαίρες

11:15WHAT THE FACT

Κατασκευάζουν ποτάμι από σκυρόδεμα 145 χλμ. με έναν σκοπό: Να τερματίσουν την ξηρασία

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Τούρκοι «ψηφίζουν» ελληνικά νησιά: Οι συγκρίσεις τιμών και η εμπειρία στη Σάμο

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Υπογράφηκε συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν για την Άμυνα – Προβλέπει ρήτρα αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ