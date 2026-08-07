Θήβα: Ρομά εκτός ελέγχου εμβόλιζε επανειλημμένα σταθμευμένο όχημα μετά από καβγά - Βίντεο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (6/8) στη Θήβα, όταν ένας έντονος φραστικός διαπληκτισμός μεταξύ δύο ανδρών εξελίχθηκε σε άγριο επεισόδιο.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λοξής Φάλαγγος, όταν οι δύο άνδρες, ένας Ρομά και ένας αλλοδαπός, άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η κατάσταση σύντομα ξέφυγε από τον έλεγχο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους δύο άνδρες μπήκε στο αυτοκίνητό του και φέρεται να έπεσε επανειλημμένα πάνω στο σταθμευμένο όχημα του άλλου.

Από τις διαδοχικές συγκρούσεις προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.