Ιράν: Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μπορεί να πεθάνει από μέρα σε μέρα

Snapshot Η κατάσταση της υγείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, χαρακτηρίζεται κρίσιμη και υπάρχει πιθανότητα να πεθάνει σύντομα, σύμφωνα με ιρανική αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει συναντηθεί με μέλη του υπουργικού συμβουλίου μετά την αμερικανική επίθεση που οδήγησε στη δολοφονία του πατέρα του και άλλων μελών της οικογένειάς του στις 28 Φεβρουαρίου.

Από την ανάληψη της ηγεσίας του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε έχει εκφωνήσει ομιλίες, ενώ επικοινωνεί μέσω μεσαζόντων για να αποφύγει επιθέσεις.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην επίθεση του Φεβρουαρίου και πιθανώς έχει υποστεί σωματική αναπηρία.

Η επικοινωνία με τον Χαμενεΐ είναι εξαιρετικά δύσκολη, όπως επιβεβαιώνουν και Ιρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών. Snapshot powered by AI

Κρίσιμη φέρεται να είναι η κατάσταση της υγείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος μπορεί να πεθάνει από μέρα σε μέρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιρανικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας IranWire.

Δύο πηγές κοντά στην ιρανική κυβέρνηση του Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσαν στο IranWire ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει συναντηθεί με κανένα μέλος του υπουργικού συμβουλίου μετά την αμερικανική επίθεση και τη δολοφονία του πατέρα του και άλλων μελών της οικογένειάς του στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φήμες ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και ότι ενδέχεται να πεθάνει ανά πάσα στιγμή κυκλοφορούν ευρέως στα ανώτατα κλιμάκια του ιρανικού καθεστώτος.Από τη στιγμή που ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε την ηγεσία, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε έχει εκφωνήσει ομιλίες.

Αυτό το διάστημα μόνο κάποιες επιστολές που αποδίδονται στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν έχουν δημοσιευτεί από επίσημα πρακτορεία ειδήσεων. Η απουσία έχει τροφοδοτήσει εικασίες σχετικά με την υγεία του.

Μια πηγή κοντά στο υπουργικό συμβούλιο του Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε ότι κανένα μέλος του υπουργικού συμβουλίου δεν έχει συναντηθεί με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μέχρι στιγμής και δήλωσε ότι η σωματική του κατάσταση είναι κακή. «Δεν θα μας εξέπληττε αν ακούγαμε σύντομα νέα ότι μαρτύρησε», είπε η πηγή. Στο Ιράν όταν λέγεται ότι κάποιος έγινε «μάρτυρας» σημαίνει ότι πέθανε.

Σύμφωνα με πληροφορίες στα διεθνή ΜΜΕ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην επίθεση του περασμένου Φεβρουαρίου και πιθανώς υπέστη κάποια σωματική αναπηρία. Παραμένει κρυμμένος και επικοινωνεί με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του ιρανικού καθεστώτος μέσω μιας αλυσίδας μεσαζόντων, προκειμένου να αποφύγει να γίνει στόχος επιθέσεων.

Πάντως ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν την Τετάρτη ότι η επικοινωνία με τον Χαμενεΐ είναι επί του παρόντος «πολύ δύσκολη». Πριν λίγο καιρό και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί είχε παραδεχθεί δημόσια ότι δεν έχει συναντήσει από κοντά τον ανώτατο ηγέτη μετά την επίθεση.