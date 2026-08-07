Κρήτη: Φωτιά τα ξημερώματα στην Κάτω Ζάκρο - Έκαιγε κοντά σε οικισμό

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου, στην Κρήτη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα σε χορτολιβαδική έκταση, κοντά σε οικισμό, χωρίς ωστόσο να απειληθούν κατοικίες, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχε και ομάδα της ΕΜΟΔΕ με έξι πυροσβέστες.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, η πυρκαγιά περιορίστηκε εγκαίρως, αποτρέποντας την επέκτασή της στην ευρύτερη περιοχή.

Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά σε οικισμό, δεν απειλήθηκαν σπίτια ή άλλες κατοικημένες περιοχές.

Η φωτιά περιορίστηκε, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης κατάσβεση.

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