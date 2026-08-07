Κυψέλη: «Δεν είναι άρνηση, αλλά επιφύλαξη» – Γιατί ο 26χρονος Αφγανός επέλεξε τη σιωπή στην απολογία

Δεν είπε «όχι», δεν είπε «ναι» – επέλεξε τη σιωπή. Η τεχνική της «σφίγγας» του 26χρονου Αφγανού μπροστά στην ανακρίτρια δεν ήταν, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, ένα «κλείσιμο της πόρτας» στην υπόθεση, αλλά μία αναμονή για τα στοιχεία που –όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος του– θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα. Η «σιωπηλή» του απολογία από τη θέση του κατηγορούμενου για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη «ανοίγει» νέο κεφάλαιο στη δικαστική διερεύνηση.

Ο 26χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, για την υπόθεση της 38χρονης Σκωτσέζας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή της Κυψέλης.

Κατά την απολογία του, ο 26χρονος άσκησε το δικαίωμα της σιωπής, με την πλευρά του να υποστηρίζει ότι η δικογραφία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως αναμένονται κρίσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων η ιατροδικαστική έκθεση, οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις της 38χρονης.

Ο συνήγορός του, Χρήστος Έρδας, υποστήριξε ότι η στάση του εντολέα του δεν αποτελεί άρνηση συνεργασίας με τις Αρχές, αλλά επιλογή αναμονής μέχρι να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης.

«Προς αποκατάσταση της αλήθειας, κατά την απολογία του ο εντολέας μας άσκησε το δικαίωμα της σιωπής, εν αναμονεί να εγχειρισθούν εντός της δικογραφίας η ιατροδικαστική έκθεση και οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις της θανούσας. Υπέβαλε, ομοίως, αιτήματα να εγχειρισθούν έγγραφα εντός της δικογραφίας μέσω της δικαστικής συνδρομής που αφορούν την θανούσα και σχετίζονται με ευρήματα που προέκυψαν από τα προσωπικά της είδη. Σημειωτέον ότι από την εξέταση της θανούσας κατά την ανεύρεσή της δεν έχει υπάρξει οποιοσδήποτε τραυματισμός και απουσιάζει πλήρως οποιαδήποτε εμφανής αιτία θανάτου.

Η στάση του απέναντι στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές δεν αποτέλεσε στάση άρνησης αλλά αντιθέτως επιφύλαξης, ώστε να απολογηθεί πλήρως με την συμπλήρωση του φακέλου με τα άνω αρμόδια έγγραφα, τα οποία δεν αναζητήθηκαν από τις προανακριτικές αρχές και με μόνη στόχευση την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας και για τις δύο πλευρές», υπογράμμισε ο δικηγόρος του.

Η υπεράσπιση ζητά, μεταξύ άλλων, να ενταχθούν στη δικογραφία στοιχεία που αφορούν τον ιατρικό φάκελο της 38χρονης, προκειμένου –όπως υποστηρίζει– να διερευνηθούν όλες οι παράμετροι γύρω από τα αίτια του θανάτου της.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος συνεχίζει να αρνείται ότι αφαίρεσε τη ζωή της Ελίζαμπεθ. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει προανακριτικά, όταν μπήκε στο διαμέρισμα τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και όπως ισχυρίζεται, πανικοβλήθηκε και αντί να ενημερώσει τις Αρχές, μετέφερε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη.

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν τις δικαστικές Αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της 38χρονης και τις κινήσεις του κατηγορουμένου.

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