Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία
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  • Οι συντάξεις μη μισθωτών για τον Σεπτέμβριο 2026 θα καταβληθούν την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026.
  • Οι συντάξεις μισθωτών για τον Σεπτέμβριο 2026 θα καταβληθούν την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026.
  • Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
  • Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2026.
  • Οι πληρωμές αφορούν κύριες και επικουρικές συντάξεις, σύμφωνα με τον διαχωρισμό μισθωτών και μη μισθωτών.
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Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία και τον e-ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες των πληρωμών κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον Σεπτέμβριο 2026.

Ο ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026.

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2026

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 και την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026.

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