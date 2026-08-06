Γουατεμάλα: Τερματίστηκε η έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο – Επιστρέφουν στα σπίτια τους 1.700 κάτοικοι

Snapshot Η έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο στη Γουατεμάλα τερματίστηκε μετά από 50 ώρες χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές.

Περίπου 1.700 κάτοικοι που είχαν εκκενώσει τις περιοχές τους άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους, καθώς θεωρείται πλέον ασφαλές.

Παρά τη μείωση της δραστηριότητας, οι αρχές διατηρούν προληπτικά μέτρα λόγω κινδύνων από πιθανές εκρήξεις και ηφαιστειακή τέφρα.

Το ηφαίστειο Φουέγο είναι το πιο ενεργό της Κεντρικής Αμερικής και έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στο παρελθόν, όπως την φονική έκρηξη του 2018 με 215 νεκρούς. Snapshot powered by AI

Τερματίστηκε η έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο στη Γουατεμάλα, η οποία είχε αναγκάσει περισσότερους από 1.700 κατοίκους γειτονικών κοινοτήτων να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους.

«Έπειτα από 50 ώρες, η έκρηξη τερματίστηκε», ανακοίνωσε την Τετάρτη το Εθνικό Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας της χώρας, INSIVUMEH.

Το Φουέγο, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής, βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Γουατεμάλας και εισήλθε σε φάση έντονης δραστηριότητας τη Δευτέρα.

Η έκρηξη κορυφώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, με λάβα να κατεβαίνει στις πλαγιές και μεγάλες στήλες αερίων και τέφρας να υψώνονται στην ατμόσφαιρα. Οι αρχές κήρυξαν τότε το ανώτατο επίπεδο συναγερμού και διέταξαν την εκκένωση των κοντινότερων κοινοτήτων.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή υλικές ζημιές.

Οι κίνδυνοι παραμένουν

Σύμφωνα με το INSIVUMEH, η δραστηριότητα του ηφαιστείου έχει επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι από πιθανές εκλύσεις και ροές πυροκλαστικών υλικών, καθώς και από τη διασπορά ηφαιστειακής τέφρας.

Για τον λόγο αυτό, οι αρχές συνέστησαν να παραμείνουν σε ισχύ τα προληπτικά μέτρα στις αερομεταφορές.

Η επικεφαλής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας CONRED, Κλαουντίν Ογάλδες, δήλωσε ότι, μετά την ορατή μείωση της δραστηριότητας, η επιστροφή των κατοίκων στα χωριά τους θεωρείται πλέον ασφαλής.

Αρκετές οικογένειες είχαν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν στα σπίτια τους πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις.

«Ζούμε με το ηφαίστειο»

Ο 61χρονος αγρότης Μπερναμπέ Μαροκίν, ο οποίος ζει στο Σαν Χουάν Αλοτενάνγκο και καλλιεργεί εκτάσεις στις πλαγιές του Φουέγο, αντιμετώπισε με ψυχραιμία την κατάσταση.

«Για εμάς είναι συνηθισμένο το ηφαίστειο να ξυπνά και να κοιμάται. Ζούμε μαζί του, ξέρουμε πότε θυμώνει και πότε ηρεμεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αντίθετα, η 69χρονη Ισαβέλ Πέρες, κάτοικος της κωμόπολης Ελ Πορβενίρ, εξέφρασε έντονο φόβο και ζήτησε από τις αρχές να της εξασφαλίσουν ασφαλέστερο τόπο μετεγκατάστασης για την ίδια και την οικογένειά της.

Η φονική έκρηξη του 2018

Το Φουέγο έχει προκαλέσει στο παρελθόν μεγάλες καταστροφές. Στις 3 Ιουνίου 2018, ισχυρή έκρηξη και πυροκλαστικές ροές εξαφάνισαν από τον χάρτη την κοινότητα Σαν Μιγκέλ Λος Λότες και τμήμα του δρόμου προς την Αλοτενάνγκο.

Ο επίσημος απολογισμός είχε φτάσει τους 215 νεκρούς, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 200 αγνοούμενοι δεν εντοπίστηκαν ποτέ.

Τον Ιούνιο του 2025, περίπου 800 κάτοικοι είχαν επίσης απομακρυνθεί από τα σπίτια τους λόγω νέας έκρηξης του ηφαιστείου.