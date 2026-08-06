Γουατεμάλα: Τερματίστηκε η έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο – Επιστρέφουν στα σπίτια τους 1.700 κάτοικοι

Η δραστηριότητα του ηφαιστείου υποχώρησε έπειτα από 50 ώρες, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές, ωστόσο οι αρχές διατηρούν τα προληπτικά μέτρα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Γουατεμάλα: Τερματίστηκε η έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο – Επιστρέφουν στα σπίτια τους 1.700 κάτοικοι
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο στη Γουατεμάλα τερματίστηκε μετά από 50 ώρες χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές.
  • Περίπου 1.700 κάτοικοι που είχαν εκκενώσει τις περιοχές τους άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους, καθώς θεωρείται πλέον ασφαλές.
  • Παρά τη μείωση της δραστηριότητας, οι αρχές διατηρούν προληπτικά μέτρα λόγω κινδύνων από πιθανές εκρήξεις και ηφαιστειακή τέφρα.
  • Το ηφαίστειο Φουέγο είναι το πιο ενεργό της Κεντρικής Αμερικής και έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στο παρελθόν, όπως την φονική έκρηξη του 2018 με 215 νεκρούς.
Snapshot powered by AI

Τερματίστηκε η έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο στη Γουατεμάλα, η οποία είχε αναγκάσει περισσότερους από 1.700 κατοίκους γειτονικών κοινοτήτων να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους.

«Έπειτα από 50 ώρες, η έκρηξη τερματίστηκε», ανακοίνωσε την Τετάρτη το Εθνικό Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας της χώρας, INSIVUMEH.

Το Φουέγο, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής, βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Γουατεμάλας και εισήλθε σε φάση έντονης δραστηριότητας τη Δευτέρα.

Η έκρηξη κορυφώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, με λάβα να κατεβαίνει στις πλαγιές και μεγάλες στήλες αερίων και τέφρας να υψώνονται στην ατμόσφαιρα. Οι αρχές κήρυξαν τότε το ανώτατο επίπεδο συναγερμού και διέταξαν την εκκένωση των κοντινότερων κοινοτήτων.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή υλικές ζημιές.

Οι κίνδυνοι παραμένουν

Σύμφωνα με το INSIVUMEH, η δραστηριότητα του ηφαιστείου έχει επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι από πιθανές εκλύσεις και ροές πυροκλαστικών υλικών, καθώς και από τη διασπορά ηφαιστειακής τέφρας.

Για τον λόγο αυτό, οι αρχές συνέστησαν να παραμείνουν σε ισχύ τα προληπτικά μέτρα στις αερομεταφορές.

Η επικεφαλής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας CONRED, Κλαουντίν Ογάλδες, δήλωσε ότι, μετά την ορατή μείωση της δραστηριότητας, η επιστροφή των κατοίκων στα χωριά τους θεωρείται πλέον ασφαλής.

Αρκετές οικογένειες είχαν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν στα σπίτια τους πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις.

«Ζούμε με το ηφαίστειο»

Ο 61χρονος αγρότης Μπερναμπέ Μαροκίν, ο οποίος ζει στο Σαν Χουάν Αλοτενάνγκο και καλλιεργεί εκτάσεις στις πλαγιές του Φουέγο, αντιμετώπισε με ψυχραιμία την κατάσταση.

«Για εμάς είναι συνηθισμένο το ηφαίστειο να ξυπνά και να κοιμάται. Ζούμε μαζί του, ξέρουμε πότε θυμώνει και πότε ηρεμεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αντίθετα, η 69χρονη Ισαβέλ Πέρες, κάτοικος της κωμόπολης Ελ Πορβενίρ, εξέφρασε έντονο φόβο και ζήτησε από τις αρχές να της εξασφαλίσουν ασφαλέστερο τόπο μετεγκατάστασης για την ίδια και την οικογένειά της.

Η φονική έκρηξη του 2018

Το Φουέγο έχει προκαλέσει στο παρελθόν μεγάλες καταστροφές. Στις 3 Ιουνίου 2018, ισχυρή έκρηξη και πυροκλαστικές ροές εξαφάνισαν από τον χάρτη την κοινότητα Σαν Μιγκέλ Λος Λότες και τμήμα του δρόμου προς την Αλοτενάνγκο.

Ο επίσημος απολογισμός είχε φτάσει τους 215 νεκρούς, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 200 αγνοούμενοι δεν εντοπίστηκαν ποτέ.

Τον Ιούνιο του 2025, περίπου 800 κάτοικοι είχαν επίσης απομακρυνθεί από τα σπίτια τους λόγω νέας έκρηξης του ηφαιστείου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:26ΚΟΣΜΟΣ

Γουατεμάλα: Τερματίστηκε η έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο – Επιστρέφουν στα σπίτια τους 1.700 κάτοικοι

05:04LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Ιουλίου

04:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Πορτοκαλί προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 6 Αυγούστου

04:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Καλοκαιρινά ταξίδια με αυτοκίνητο: Ο έλεγχος των ελαστικών που δεν πρέπει να αμελήσουν οι οδηγοί

03:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδειοδωρόσημο: Πλησιάζει η πληρωμή σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους

03:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Μοιραίο μπάνιο για 78χρονο στην παραλία του Λαγανά

03:12ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα – Εκρήξεις, πτώσεις καλωδίων και διακοπές ρεύματος

02:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στήριξη-ανάσα για τον Ινφαντίνο – Η FIFA ζητά «συγγνώμη» στις 211 ομοσπονδίες για το σχέδιο πώλησης εμπορικών δικαιωμάτων

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – Προτιμώ συμφωνία με το Ιράν»

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Προς συμφωνία Ιράν και Ομάν για νέα θαλάσσια οδό στα Στενά του Ορμούζ

01:34ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Πάργας

01:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στα 275 δισ. δολάρια ο… λογαριασμός για τα θωρηκτά «Ντόναλντ Τραμπ»

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Ιράν: «Πολύ δύσκολη» η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Σε νέο ιστορικό υψηλό ο Dow Jones – Απώλειες για S&P 500 και Nasdaq

23:51LIFESTYLE

Μαρί Σαντάλ – Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: Βραδινή έξοδος στις Σπέτσες

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κάρπαθο: Μάχη με τις φλόγες δίνει η Πυροσβεστική στην Αγία Κυριακή– Βίντεο

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η θέληση νικά τα εμπόδια: Νεαρός στην Κρήτη συγκίνησε χορεύοντας ζεϊμπέκικο με το αμαξίδιό του

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Drones οπτικών ινών: Η νέα τεχνολογία στην οποία οι στρατιώτες έπρεπε να προσαρμοστούν γρήγορα

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Απαρηγόρητη οικογένεια Βρετανών: Κάηκε το σπίτι που αγόρασαν στην Ελλάδα, μέρες πριν μετακομίσουν

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 1-1: Το... πούλμαν των Βούλγαρων τον βάζει σε μπελάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:45WHAT THE FACT

Γροιλανδία: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε στον ωκεανό

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο τελευταίος χαιρετισμός της θάλασσας στον Αντώνη Βιδάλη, ύπαρχο του πλοίου Superferry – Βίντεο

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Κουτάκι αναψυκτικού από το 1984 βρέθηκε σε εκστρατεία καθαρισμού της κορυφής του βουνού

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Τι ανέφερε κάτοικος της περιοχής

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Απαρηγόρητη οικογένεια Βρετανών: Κάηκε το σπίτι που αγόρασαν στην Ελλάδα, μέρες πριν μετακομίσουν

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο απόλυτος εξευτελισμός για Ρώσo λιποτάκτη: Τον έντυσαν με ροζ φόρεμα για την πρώτη γραμμή- «Λοιπόν, το κορίτσι μας»

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: ΤikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο - Βίντεο ντοκουμέντο

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Stalker δολοφονεί δασκάλα μέσα σε σχολείο -  34 μαχαιριές σε 32 δευτερόλεπτα

03:12ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα – Εκρήξεις, πτώσεις καλωδίων και διακοπές ρεύματος

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη ηθοποιός και πρώην παίκτρια του Survivor για «προσβολή δημοσίας αιδούς»- Παραδέχτηκε ότι φοράει δονητή στον λαιμό της

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μάλια: Μητέρα έπεσε από τη βάρκα και ανασύρθηκε νεκρή μπροστά στα παιδιά της

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι είναι το σπάνιο πολωμένο μελτέμι και πώς επηρεάζεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική ένοπλη επίθεση σε σπίτι στη Βόρεια Καρολίνα - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

02:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στήριξη-ανάσα για τον Ινφαντίνο – Η FIFA ζητά «συγγνώμη» στις 211 ομοσπονδίες για το σχέδιο πώλησης εμπορικών δικαιωμάτων

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Πόρτο Ράφτη - Τι αναφέρει ο οδηγός

04:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Πορτοκαλί προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 6 Αυγούστου

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κάρπαθο: Μάχη με τις φλόγες δίνει η Πυροσβεστική στην Αγία Κυριακή– Βίντεο

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 1-1: Το... πούλμαν των Βούλγαρων τον βάζει σε μπελάδες

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το «σύννεφο φωτιάς» ή νέφος pyrocumulus ή πυροσωρείτης στο συγκλονιστικό βίντεο από την πυρκαγιά στον Κιθαιρώνα

05:04LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Ιουλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ