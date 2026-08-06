Ομάν: Διπλή έκρηξη σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Διπλή έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, κοντά στο Ομάν.

Το πλοίο συνέχισε την πορεία του με ασφάλεια χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές.

Η βρετανική υπηρεσία Maritime Trade Operations (UKMTO) επιβεβαίωσε ότι το πλήρωμα και το πλοίο είναι ασφαλή.

Το συμβάν έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης της UKMTO. Snapshot powered by AI

Περιστατικό με δεξαμενόπλοιο που διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ γνωστοποίησε η βρετανική υπηρεσία Maritime Trade Operations (UKMTO).

Σύμφωνα με την αναφορά, ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου άκουσε δύο εκρήξεις ενώ το πλοίο βρισκόταν ανοικτά του Κουμζάρ, στο Ομάν.

Η UKMTO διευκρίνισε ότι τόσο το πλήρωμα όσο και το πλοίο είναι ασφαλή.