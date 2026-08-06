Ομάν: Διπλή έκρηξη σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ
Το πλοίο συνέχισε με ασφάλεια την πορεία του, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.
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- Διπλή έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, κοντά στο Ομάν.
- Το πλοίο συνέχισε την πορεία του με ασφάλεια χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές.
- Η βρετανική υπηρεσία Maritime Trade Operations (UKMTO) επιβεβαίωσε ότι το πλήρωμα και το πλοίο είναι ασφαλή.
- Το συμβάν έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης της UKMTO.
Περιστατικό με δεξαμενόπλοιο που διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ γνωστοποίησε η βρετανική υπηρεσία Maritime Trade Operations (UKMTO).
Σύμφωνα με την αναφορά, ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου άκουσε δύο εκρήξεις ενώ το πλοίο βρισκόταν ανοικτά του Κουμζάρ, στο Ομάν.
Η UKMTO διευκρίνισε ότι τόσο το πλήρωμα όσο και το πλοίο είναι ασφαλή.
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