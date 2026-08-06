Σαν σήμερα 6 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 6 Αυγούστου.

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Σαν σήμερα 6 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 1806 - Παραιτείται ο Φραγκίσκος Β΄, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δίνοντας τέλος στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
  • 1826 - Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι.
  • 1865 - Πεθαίνει ο πολιτικός Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Είχε διατελέσει τέσσερις φορές πρωθυπουργός, εντός της περιόδου 1822 - 1844.
  • 1890 - Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, ο δολοφόνος Γουίλιαμ Κέμλερ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που εκτελείται στην ηλεκτρική καρέκλα.
  • 1914 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Σερβία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γερμανία και η Αυστρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Ρωσία.
  • 1945 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Καταστρέφεται η Χιροσίμα στην Ιαπωνία μετά τη ρίψη της ατομικής βόμβας "Little Boy" από το αμερικανικό B-29 Enola Gay. Περίπου 70.000 άνθρωποι σκοτώνονται ακαριαία και μερικές δεκάδες χιλιάδες πεθαίνουν τα επόμενα χρόνια από εγκαύματα και επιπτώσεις της ραδιενέργειας.
  • 1990 - Πόλεμος του Κόλπου: Το Συμβούλιο Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών αποφασίζει παγκόσμιο εμπορικό εμπάργκο εναντίον του Ιράκ ως απάντηση στην εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ.
  • 1991 - Ο Τιμ Μπέρνερς Λι κυκλοφορεί αρχεία που περιγράφουν την ιδέα του για τον Παγκόσμιο Ιστό. Το WWW κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως δημοσίως διαθέσιμη υπηρεσία στο διαδίκτυο.
  • 1992 - Η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης και αναφωνεί «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο». Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλητήρα στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς.
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