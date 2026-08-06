Αδειοδωρόσημο: Πλησιάζει η πληρωμή σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους
Πότε καταβάλλεται το αδειοδωρόσημο στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους
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Την ερχόμενη Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026 θα καταβληθεί το Αδειοδωρόσημο Αυγούστου σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.
Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων.
Όπως αναφέρει ο φορέας στην ανακοίνωσή του, όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό καλούνται να προχωρήσουν ηλεκτρονικά στην καταχώρισή του μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.grκαι της υπηρεσίας «Dashboard του Πολίτη».
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