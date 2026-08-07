Τουρισμός: Final Four και συναυλίες «έσωσαν την παρτίδα» για τα ξενοδοχεία της Αθήνας στο 6μηνο

Παρά την οριακή πτώση της πληρότητας, τα ξενοδοχεία της Αθήνας κατέγραψαν αυξημένα έσοδα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Γεώργιος Καλούμενος

Τουρισμός: Final Four και συναυλίες «έσωσαν την παρτίδα» για τα ξενοδοχεία της Αθήνας στο 6μηνο
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  • Η διοργάνωση του Euro League Final Four και σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις συνέβαλαν στη διατήρηση του τουριστικού ενδιαφέροντος για την Αθήνα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.
  • Παρά μικρή πτώση 0,1% στην πληρότητα ξενοδοχείων, η αύξηση των δεικτών ADR (+6,9%) και RevPAR (+6,8%) οδήγησε σε συνολική αύξηση εσόδων για τον ξενοδοχειακό κλάδο.
  • Η Αθήνα κατέγραψε την καλύτερη επίδοση μεταξύ εννέα ευρωπαϊκών προορισμών στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τη μεγαλύτερη αύξηση σε ADR και RevPAR.
  • Η αγορά ξενοδοχείων της Αθήνας έδειξε ανθεκτικότητα παρά την αύξηση της προσφοράς και τις διεθνείς μεταβολές στις ταξιδιωτικές ροές.
  • Η τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής αυξάνεται, δυσχεραίνοντας τον προγραμματισμό και απαιτώντας προσοχή στις προβλέψεις για την πορεία της τουριστικής περιόδου.
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Διοργανώσεις όπως το Euro League Final Four που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, καθώς και σημαντικές πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις που φιλοξενήθηκαν στην πόλη, συνέβαλαν στη διατήρηση του ενδιαφέροντος για τον προορισμό της Αθήνας στο πρώτο εξάμηνο του 2026 μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνών προκλήσεων και μεταβαλλόμενων ταξιδιωτικών ροών, οι οποίες επηρέασαν συνολικά την τουριστική αγορά.

Έτσι αν και οι πληρότητες των ξενοδοχείων παρουσίασαν οριακή πτώση 0,1% η αύξηση των δεικτών ADR (μέση τιμή δωματίου) +6,9% και RevPAR (μέσο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο) +6,8%, σε σχέση με το 2025 οδήγησαν τελικά σε αύξηση των εσόδων για τον κλάδο.

Τα παραπάνω δεδομένα συντείνουν στο γεγονός ότι η Αθήνα διατήρησε στο ά εξάμηνο του 2026, τη δυναμική της ως κορυφαίος προορισμός, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή της προβολή μέσω σημαντικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων διεθνούς ενδιαφέροντος.

Μάλιστα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και ιδιαίτερα τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, η υποχώρηση της πληρότητας δεν εμπόδισε τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης των ξενοδοχείων, γεγονός που αποτυπώνει την ανθεκτικότητα της αγοράς σε ένα περιβάλλον αυξημένης προσφοράς.

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Η συγκριτική εικόνα με τις ευρωπαϊκές πόλεις αναδεικνύει ένα ενδιαφέρον μήνυμα για την πορεία της Αθήνα: Σε σύγκριση με τους βασικούς εννέα ευρωπαϊκούς ανταγωνιστικούς προορισμούς, η Αθήνα διατήρησε την καλύτερη συνολική επίδοση συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση σε ADR και RevPAR, ξεπερνώντας προορισμούς όπως το Λονδίνο, το Βερολίνο, τη Ρώμη, το Άμστερνταμ και την Κωνσταντινούπολη. (Πηγή στοιχείων: CoStar σε συνεργασία με την GBR consulting).

Ο Πρόεδρος της ΕΞΑ, κ. Ευγένιος Βασιλικός, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας και τη διατήρηση της ελκυστικότητας του προορισμού. Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης προσφοράς, αλλά και έντονων διεθνών ανακατατάξεων στις ταξιδιωτικές ροές. Αν και καταγράφηκε μικρή υποχώρηση της πληρότητας κατά τους τελευταίους μήνες του εξαμήνου, οι δείκτες ADR και RevPAR συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, υποδηλώνοντας ότι ο προορισμός διατηρεί τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητά του ως ποιοτικός αστικός προορισμός. Παράλληλα, από την τακτική επικοινωνία της ΕΞΑ με τα μέλη της προκύπτει ότι κατά το τελευταίο διάστημα ενισχύεται η τάση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής (last-minute bookings), σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή καθιστά δυσκολότερο τον προγραμματισμό και περιορίζει την ορατότητα της αγοράς για τους επόμενους μήνες, γεγονός που επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή στις εκτιμήσεις για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου. Η τουριστική χρονιά βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και θα πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά μετά την ολοκλήρωσή της. Στόχος μας παραμένει η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας μέσα από ποιοτική ανάπτυξη, επενδύσεις στις υποδομές και στοχευμένες δράσεις προβολής του προορισμού.»

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