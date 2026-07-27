ΣΚΑΪ: Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν στο ενημερωτικό μέτωπο

Τι αλλάζει στον ενημερωτικό τομέα του ΣΚΑΪ

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

ΣΚΑΪ: Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν στο ενημερωτικό μέτωπο
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  • Ο Άκης Παυλόπουλος αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ, ενώ ο Δημήτρης Οικονόμου παραμένει στο «Σήμερα» με νέο συνεργάτη τον Γιάννη Πιτταρά.
  • Οι «Δεκατιανοί» ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους μετά από τέσσερα χρόνια, χωρίς ακόμη να έχει αποφασιστεί ο αντικαταστάτης τους.
  • Ο Απόστολος Μαγγηριάδης εντάσσεται στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ενώ η Λένα Φλυτζάνη συνεχίζει ως κεντρική παρουσιάστρια.
  • Ο Παύλος Τσίμας αναμένεται να αποχωρήσει από τον ΣΚΑΪ και να μετακινηθεί στο MEGA.
  • Από τις 27 Ιουλίου, οι εκπομπές «Πρωινή ενημέρωση» και «ONLINE» μεταδίδουν καθημερινά νέα και ειδήσεις με νέο παρουσιαστικό δυναμικό.
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Την Κυριακή, η Φαίη Μαυραγάνη με την εκπομπή «Καλημέρα» και οι «Δεκατιανοί», μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι ολοκληρώνοντας μία επιτυχημένη σεζόν. Είχαν προηγηθεί, την Παρασκευή, οι αποχαιρετισμοί στις εκπομπές «Σήμερα», «Αταίριαστοι», «Live You». Με θετικό πρόσημο και επιτυχίες στους πίνακες της Nielsen, όλα τα προαναφερθέντα ενημερωτικά μαγκαζίνο έχουν πάρει το πράσινο φως για του χρόνου ωστόσο δεν θα λείψουν οι αλλαγές.

Συγκεκριμένα, ο Άκης Παυλόπουλος έκλεισε τον κύκλο του στο Φάληρο και αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Οικονόμου, που παραμένει στη θέση του στο «Σήμερα». Στο πλευρό του τελευταίου θα βρεθεί ο Γιάννης Πιτταράς, που χθες έβαλε τελεία στο κεφάλαιο «Δεκατιανοί». «Η εκπομπή δεν τελειώνει! Είναι μια εκπομπή, ένα ταξίδι πολύ ωραίο, που κράτησε τέσσερα χρόνια. Μια εκπομπή που φτιάχτηκε κυριολεκτικά από το μηδέν», είπε ο Γιάννης Πιτταράς πριν αναλάβει δράση στην καθημερινή αρένα. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αποφασισθεί ποιος θα καλύψει το κενό του, την ερχόμενη σεζόν, στο μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου, αλλά όλα δείχνουν ότι η αντικατάσταση θα γίνει από το ενημερωτικό επιτελείο του ΣΚΑΪ.

Παράλληλα, ο σταθμός αναμένει την άφιξη του Απόστολου Μαγγηριάδη που έχει «κλειδώσει» για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Ο δημοσιογράφος, που τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στην ΕΡΤ, επιστρέφει σε ένα γνώριμο για εκείνον περιβάλλον προκειμένου να βάλει τη σφραγίδα του. Στο κεντρικό δελτίο, φυσικά, παραμένει η Λένα Φλυτζάνη που πρόσφατα ανέλαβε τον ρόλο της άνκορ-γούμαν μετά την αποχώρηση Κοσιώνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι ο Παύλος Τσίμας αναμένεται να αφήσει τον ΣΚΑΪ και να μετακομίσει στο MEGA. Ο δημοσιογράφος, που τις τελευταίες σεζόν είχε συνδέσει το όνομά του με το Φάληρο, φαίνεται ότι επιστρέφει στο επαγγελματικό του «σπίτι» και η εν λόγω εξέλιξη θα φέρει να δεδομένα.

Η ενημέρωση αλλάζει χέρια από σήμερα

Από σήμερα, 27 Ιουλίου, καθημερινά (Δευτέρα – Κυριακή), οι ενημερωτικές εκπομπές «Πρωινή ενημέρωση» και «ONLINE» θα δίνουν τον παλμό της επικαιρότητας για όλα τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Με ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, καλεσμένους και ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ θα βρίσκονται στις επάλξεις καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, για να μεταδίδουν άμεσα και αμερόληπτα όλες τις εξελίξεις.

Η «Πρωινή ενημέρωση» θα μεταδίδεται Δευτέρα έως Παρασκευή στις 06.00 και Σαββατοκύριακο στις 07.00 και το «ONLINE» από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 09.50. Οι δημοσιογράφοι που θα αναλάβουν την παρουσίαση των δύο αυτών εκπομπών είναι (αλφαβητικά) οι Νίκος Ανδρίτσος, Δέσποινα Βλεπάκη, Μαρία Βούσουλα, Κωνσταντίνος Δαυλός, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάρτζυ Λαζάρου, Τίνα Μιχαηλίδου, Χρύσα Μπάτου, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Αθηνά Παπακώστα, Ηρώ Ράντου, Χρυσόστομος Τσούφης.

Οι ενημερωτικές εκπομπές «Σήμερα», «Αταίριαστοι» και «Live You», αναμένεται να επιστρέψουν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου για να ριχτούν ξανά στη μάχη της τηλεθέασης.

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