Χαλκιδική: Καταγραφή ζημιών στη Σίβηρη, σύσκεψη με Κατσαφάδο – Υψηλός κίνδυνος σε 11 περιοχές αύριο

Στον χάρτη υψηλού κινδύνου η Χαλκιδική – Σε επιφυλακή οι Αρχές μετά τη φωτιά στη Σίβηρη

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Χαλκιδική: Καταγραφή ζημιών στη Σίβηρη, σύσκεψη με Κατσαφάδο – Υψηλός κίνδυνος σε 11 περιοχές αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
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Συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά που «ξέσπασε» την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, με τις αρμόδιες επιτροπές να εξετάζουν τις καταστροφές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις.

Δύο με τρία σπίτια κάηκαν ολοσχερώς, ενώ, ακόμη έξι έως επτά υπέστησαν εξωτερικές ζημιές. Η καμένη έκταση υπολογίζεται σε περίπου 2.500 στρέμματα.

Την Τετάρτη (19/08), αναμένεται να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, με επικεφαλής τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί αυτοψία στο σημείο της πυρκαγιάς και στη συνέχεια, σύσκεψη στο δημαρχείο Κασσάνδρας με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης θα βρεθούν τα προβλήματα που προκλήθηκαν στις υποδομές, καθώς ζημιές έχουν καταγραφεί στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού και στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Παράλληλα, κρίνονται αναγκαίοι άμεσοι καθαρισμοί στην περιοχή, καθώς και αντιπλημμυρικά έργα εν όψει του χειμώνα.

Όπως τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, προτεραιότητα είναι η απομάκρυνση των καμένων υλικών, ο καθαρισμός των ρεμάτων και η υλοποίηση αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στη Σίβηρη.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (18/08) σε 11 περιοχές

Σε 11 περιοχές της χώρας προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για αύριο, Τρίτη 18 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς και περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλείας και του Έβρου. Οι αρμόδιες Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών παραμένει αυξημένος.

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