LIVE Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Ο μεγάλος τελικός του Stoiximan Super Cup

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μάχονται απόψε (27/09, 20:00) στο κλειστό του Περιστερίου για τον τελικό του Super Cup και διεκδικούν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν.

Οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ΑΕΚ (93-80), έχοντας τόσο τον Γιαν Μοντέρο όσο και τον Ντόντα Χολ σε πολύ καλή ημέρα και «έκλεισαν» εισιτήριο για τον αποψινό τελικό και περίμεναν να μάθουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι από την άλλη, κατάφερε με το buzzer beater τρίποντο του Τσέντι Όσμαν να σοκάρει τον Παναθηναϊκό και να τον αφήσει εκτός τελικού, με τους Θεσσαλονικείς να είναι αυτοί που θα διεκδικήσουν απόψε την κατάκτηση του Super Cup.