Ολυμπιακός - ΑΕΚ 93-80: Λύγισε με show Μοντέρο την «Ένωση» και έκλεισε θέση για τον τελικό

Με πρωταγωνιστή τον Μοντέρο και όπλο τα ριμπάουντ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-80 της ΑΕΚ στο κλειστό του Περιστερίου και... περιμένει αντίπαλο για τον τελικό του Super Cup

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 93-80: Λύγισε με show Μοντέρο την «Ένωση» και έκλεισε θέση για τον τελικό
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Με πρωταγωνιστές τους Μοντέρο και Χολ που αμφότεροι σημείωσαν 19 πόντους αλλά και την κυριαρχία τους στα ριμπάουντ οι «Ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να «λυγίσουν» την ΑΕΚ με 93-80 και να κλείσουν θέση για τον μεγάλο αυριανό (26/09, 20:00) τελικό του Supercup.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κέρδισε την μαχητική ΑΕΚ και περιμένει να μάθει αν θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR ή τον ΠΑΟΚ που μάχονται σε λίγη ώρα στο κλειστό του Περιστερίου.

Εξαιρετική εμφάνιση από πλευράς ΑΕΚ πραγματοποίησε ο Γιώργος Τσαλμπούρης, με τον Έλληνα σέντερ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 18 πόντους (6/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα) και 3 κλεψίματα. Θετικός και ο Νέλι Τζόσεφ με 16, ενώ ο Τομά Ερτέλ στο ντεμπούτο του έμεινε στους 5 πόντους, μοιράζοντα παράλληλα 3 ασίστ.

[389803] STOIXIMAN SUPER CUP 2026 / ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΑΕΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Το ματς

Στο πρώτο δεκάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν την κυριαρχία τους μέσα στη ρακέτα (9/10 δίποντα), ενώ βρήκαν σημαντικές λύσεις από την περιφέρεια με τα τρίποντα του Ντόρσεϊ για να φτάσουν τη διαφορά μέχρι και το διψήφιο +11 (22-11).

Η ΑΕΚ προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, εκμεταλλευόμενη στιγμιαία τα λάθη των Πειραιωτών και τις ατομικές ενέργειες των Νόλεϊ, Τζόσεφ και Τσαλμπούρη, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν καλύτερα το δεκάλεπτο, διατηρώντας τη διψήφια διαφορά +10 (28-18).

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στη δεύτερη περίοδο και με τρίποντο του Τσαλμπούρη ψαλίδισε τη διαφορά στους επτά πόντους (28-21) με ένα γρήγορο σερί 4-0. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, απάντησε άμεσα. Οι Πειραιώτες βρήκαν ρυθμό επιθετικά και με τους πρώτους πόντους του Φουρνιέ αλλά και την εξαιρετική παρουσία του Μοντέρο σε εκτέλεση και δημιουργία έκαναν το 37-22. Κυριαρχώντας στο παρκέ, οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν ένα επιμέρους 15-4, στέλνοντας τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, στο +20 (46-26).

[389803] STOIXIMAN SUPER CUP 2026 / ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΑΕΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Εκεί που το παιχνίδι έδειχνε να ξεφεύγει, η «Ένωση» έβγαλε αντίδραση. Αρχικά, ο Μπάρτλεϊ «ξεκόλλησε» με τρίποντο την ομάδα του, δίνοντας το σύνθημα για την αντεπίθεση. Με πιεστική άμυνα, κλεψίματα από Ερτέλ και Τσαλμπούρη, η ΑΕΚ έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 11-0 στο τέλος της περιόδου, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο -9 (46-37).

Ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Ντόρσεϊ να μπαίνει «καυτός» από τα αποδυτήρια σημειώνοντας διαδοχικά τρίποντα, καθώς και τις λύσεις των Γουόρντ, ΜακΙντάιρ και Βεζένκοφ, οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους. Οι Πειραιώτες ανέβασαν τη διαφορά μέχρι και το μέγιστο +23 (70-47).

Ωστόσο, η ΑΕΚ αποδείχθηκε σκληρό καρύδι και με μπροστάρη τον εκπληκτικό Τσαλμπούρη, τη μαχητικότητα του Λαρεντζάκη και ένα καλάθι του Κατσίβελη στο φινάλε, απάντησε με ένα εντυπωσιακό επιμέρους 13-2. Εκμεταλλευόμενοι και την τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Ντόρσεϊ, οι κιτρινόμαυροι μείωσαν σε 72-62, πριν ο Ολυμπιακός διαμορφώσει το τελικό 74-62 της τρίτης περιόδου, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για το τελευταίο δεκάλεπτο.

Intime - Mitsakos Dimitris

Με ένα επιμέρους 7-2 στην αρχή της τέταρτης περιόδου και εύστοχο τρίποντο του Μοντέρο, οι «ερυθρόλευκοι» εκτόξευσαν τη διαφορά στο +17 (81-64). Με τον άχαστο Τσαλμπούρη (18π. με 8/9 σουτ), η «Ένωση» αντέδρασε και έτρεξε ένα δικό της ντεμαράζ. Το τρίποντο του Κατσίβελη έφερε το παιχνίδι στο 82-75, βάζοντας ξανά τη «Βασίλισσα» στη διεκδίκηση της νίκης.

Εκεί όμως μίλησε η ποιότητα του Μοντέρο. Ο Δομινικανός γκαρντ πέτυχε ένα τεράστιο τετράποντο (τρίποντο και φάουλ) για το 85-75, ενώ στη συνέχεια μοίρασε εντυπωσιακή ασίστ για το alley-oop κάρφωμα του Εντιάι και διαμόρφωσε το 89-75, «καθαρίζοντας» την υπόθεση νίκη με το τελικό 93-80.

Μοντέρο

Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Super Cup την Κυριακή (27/09), όπου θα διεκδικήσει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ.

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