Εύβοια: 92χρονος διεκδικεί θέση στο βιβλίο Γκίνες, ως ο γηραιότερος εν ενεργεία ψαράς στον κόσμο

Snapshot Ο 92χρονος καπετάν Δημήτρης Πολυζωίδης από την Εύβοια συνεχίζει ενεργά το επάγγελμα του ψαρά.

Στις 13 Αυγούστου πραγματοποίησε αλιευτική εξόρμηση 6,5 ωρών, χειριζόμενος ο ίδιος το ξύλινο σκάφος του.

Τρεις μάρτυρες κατέγραψαν την προσπάθειά του για την υποβολή φακέλου στον οργανισμό Guinness World Records.

Ο φάκελος υποβλήθηκε από τον γιο του με υποστήριξη της ΑΜΚΕ «Isonomia».

Η τελική απόφαση για την αναγνώριση του ρεκόρ ως γηραιότερος εν ενεργεία ψαράς αναμένεται. Snapshot powered by AI

Θέση στο βιβλίο Γκίνες διεκδικεί ο επαγγελματίας ψαράς από την Εύβοια, καπετάν Δημήτρης Πολυζωίδης, ο οποίος, παρά τα 92 χρόνια του, συνεχίζει να ασκεί το επάγγελμα που αγαπά.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, στις 13 Αυγούστου, στις 3:30 τα ξημερώματα, απέπλευσε από το λιμάνι της Ερέτριας με το ξύλινο αλιευτικό του σκάφος «Γρηγόριος», πραγματοποιώντας μια αλιευτική εξόρμηση εξίμισι ωρών. Χειρίστηκε ο ίδιος το σκάφος, έριξε και μάζεψε τα δίχτυα και τα παραγάδια του, ενώ μετά την επιστροφή του στο λιμάνι, στις 10 το πρωί, συνέχισε τις εργασίες του στη στεριά.

Την προσπάθειά του κατέγραψαν τρεις μάρτυρες που επέβαιναν στο σκάφος: η νομικός Αγγελική Σολομωνίδου, ο καρδιολόγος Γεώργιος Καρυστινός και ο στρατιωτικός νομικός François Delannoy.

Ο φάκελος της υποψηφιότητας, με βίντεο, φωτογραφίες και υπογεγραμμένες δηλώσεις των μαρτύρων, υποβλήθηκε στον οργανισμό Guinness World Records από τον γιο του, Πολυζώη Πολυζωίδη, με την υποστήριξη της ΑΜΚΕ «Isonomia».

Η τελική απόφαση για την αναγνώριση του ρεκόρ εκκρεμεί, με την οικογένεια του καπετάν Δημήτρη και την τοπική κοινωνία της Ερέτριας να αναμένουν τα αποτελέσματα.

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