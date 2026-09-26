Ναταλία Γερμανού: Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που θα μείνει στο πλατό όλη τη σεζόν

Snapshot Ναταλία Γερμανού τοποθέτησε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δεν Γίνεται» για να τιμήσει τη μνήμη του καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, και η φωτογραφία του δείχνει στιγμιότυπο από την Κρήτη.

Η παρουσιάστρια τόνισε την επιθυμία να διατηρηθεί η παρουσία του τραγουδιστή ζωντανή στην εκπομπή και στον χώρο.

Η Ναταλία Γερμανού συμφώνησε με την ανάγκη για σεβασμό και ησυχία στη δημόσια μνήμη του Μαζωνάκη, όπως υπογράμμισε και ο Λάκης Γαβαλάς. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή θέση στο πλατό του «Καλύτερα δεν Γίνεται» έχει πλέον ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς η Ναταλία Γερμανού επέλεξε να τοποθετήσει μια φωτογραφία του τραγουδιστή, θέλοντας να κρατήσει ζωντανή την παρουσία του καθ' όλη τη διάρκεια της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Η παρουσιάστρια έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και, μεταξύ των θεμάτων που σχολίασε στην πρώτη εκπομπή της, αναφέρθηκε και στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών.

Μιλώντας για τη φωτογραφία που πλέον βρίσκεται στο πλατό, η Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε πως η παρουσία του τραγουδιστή εκεί δεν θα είναι προσωρινή, καθώς το κάδρο θα παραμείνει στον χώρο καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

«Όταν ξεκινήσαμε, νομίζω ότι είδατε στο άνοιγμα ότι στο πλατό υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία που το κάνει ακόμα πιο ωραίο. Ήταν μια επιθυμία μας αυτή η ψυχή και αυτό το πλάσμα να υπάρχει και να μας κάνει παρέα όλη αυτή τη σεζόν. Να είναι εδώ μαζί μας. Να είναι κομμάτι μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε πως στη φωτογραφία ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στην Κρήτη, ενώ τόνισε ότι η επιλογή της συγκεκριμένης εικόνας έγινε με την επιθυμία ο τραγουδιστής να συνεχίσει να αποτελεί μέρος της εκπομπής.

«Στη φωτογραφία, ο Γιώργος είναι στην Κρήτη. Θέλουμε ο Γιώργος να είναι κομμάτι αυτής της εκπομπής, αυτού του πλατό, όπως είναι και κομμάτι δικό σας», είπε.

Η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε, τέλος, και στη συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες γύρω από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται δημόσια η μνήμη του τραγουδιστή, συμφωνώντας με την τοποθέτηση του Λάκη Γαβαλά, ο οποίος είχε μιλήσει για την ανάγκη σεβασμού και ησυχίας.

«Έχουμε ακούσει πολλά αυτές τις μέρες. Ο Λάκης Γαβαλάς είπε κάτι πολύ σωστό, που ήταν και πολύ στενός του φίλος. Είπε ότι ο Γιώργος θέλει σεβασμό και ησυχία και θα συμφωνήσω βέβαια», ανέφερε.

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