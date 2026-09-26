«Στρατηγική για να βγει από το κάδρο των ευθυνών ο 58χρονος γιατρός» - Τι καταγγέλλει ο Λυκούδης

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη μιλά για τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα και το κρίσιμο 45λεπτο της ανακοπής του τραγουδιστή

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Στρατηγική για να βγει από το κάδρο των ευθυνών ο 58χρονος γιατρός» - Τι καταγγέλλει ο Λυκούδης
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη υποστηρίζει ότι υπάρχει στρατηγική για να απαλλαγεί από τις ευθύνες ο 58χρονος γιατρός.
  • Κατά τη διάρκεια του κρίσιμου 45λέπτου της ανακοπής, έγιναν τηλεφωνήματα προς αναισθησιολόγους και προμηθευτές απινιδωτή, χωρίς άμεση παρέμβαση στον ασθενή.
  • Οι επόμενες ανακριτικές πράξεις θα εξετάσουν στοιχεία από τηλεφωνικές κλήσεις και ηλεκτρονικές συσκευές για να φωτίσουν την υπόθεση.
  • Ο 58χρονος γιατρός παραμένει προφυλακισμένος, ενώ υπάρχουν ανακολουθίες στις καταθέσεις εργαζομένων σχετικά με τον χρόνο άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο.
  • Ο δικηγόρος ζητά την αλήθεια για το κρίσιμο δίωρο προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα.
Snapshot powered by AI

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η πρόσφατη κατάθεση εντάσσεται σε μια προσπάθεια να απομακρυνθεί από τις ευθύνες ο 58χρονος γιατρός.

Ο κ. Λυκούδης στάθηκε ιδιαίτερα στο κρίσιμο χρονικό διάστημα κατά το οποίο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ανακοπή.

«Είμαι απόλυτα βέβαιος γι’ αυτό. Και η προχθεσινή κατάθεση συσχετίζεται με αυτή τη στρατηγική. Μια στρατηγική που θέλει να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών τον 58χρονο γιατρό», ανέφερε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ενέργειες που, όπως είπε, έγιναν κατά τη διάρκεια του κρίσιμου 45λέπτου, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνήματα προς αναισθησιολόγους και τους προμηθευτές του απινιδωτή.

«Δεν μπορώ να φανταστώ, ούτε και κανένας Έλληνας, ότι σε ιατρείο που βρίσκεται σε ανακοπή ένας ασθενής, κάθεται και κοιμάται αμέριμνος στον καναπέ, στον κοινόχρηστο χώρο, και όταν ξυπνάει πάει και εξετάζει έναν άλλο ασθενή», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα δείξει ποιος τηλεφώνησε σε ποιον»

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης αναφέρθηκε και στις επόμενες ανακριτικές πράξεις, εκτιμώντας ότι τα στοιχεία από τα τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να φωτίσουν σημαντικές πτυχές της υπόθεσης.

«Είναι μια ανακριτική πράξη από τις πολλές που έχουν να γίνουν ακόμη. Νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει αρκετά, γιατί θα δείξει ποιος τηλεφώνησε σε ποιον, τη διάρκεια της κλήσης και άλλα στοιχεία. Θα μας δώσει έναν σημαντικό αριθμό πληροφοριών», σημείωσε.

Ο δικηγόρος έκανε λόγο για τρεις βασικές πηγές πληροφοριών στην υπόθεση: τους κατηγορούμενους, τα ηλεκτρονικά και ιατρικά μέσα που έχουν κατασχεθεί και τις εργαζόμενες που έχουν καταθέσει.

«Ο 58χρονος, εάν δεν είχε καμία εμπλοκή, δεν θα ήταν προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό», υποστήριξε, ενώ αναφέρθηκε στα στοιχεία που μπορούν να προκύψουν από τα κατασχεμένα κινητά τηλέφωνα, τις ιατρικές συσκευές και άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις καταθέσεις εργαζομένων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ανακολουθίες σχετικά με τον χρόνο άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο και άλλα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.

«Έχω κάνει έκκληση, λοιπόν, να πουν την αλήθεια για να μάθουμε τι έγινε αυτό το κρίσιμο δίωρο», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:11LIFESTYLE

Ρία Ελληνίδου: Πόζαρει στο γυμναστήριο με σορτσάκι και κόκκινο τζάκετ

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πρόσκρουση φορτηγίδας στο λιμάνι – Συνελήφθη ο πλοίαρχος

11:57ΕΛΛΑΔΑ

«Υπάρχει στρατηγική για να βγει από το κάδρο των ευθυνών ο 58χρονος γιατρός» - Τι καταγγέλλει ο Λυκούδης για την υπόθεση Μαζωνάκη

11:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Στην εντατική ο Ντάνι Οσβάλντο!

11:37WHAT THE FACT

Ξεχασμένος χάρτης 439 ετών «δείχνει» το σημείο όπου αναζητούν την Κιβωτό του Νώε

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Φωτιά σε ελαστικά σήκωσε πυκνό καπνό - Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών

11:30WHAT THE FACT

41χρονος Ιάπωνας πληρώνεται για να «μην κάνει τίποτα» και βγάζει 80.000 ευρώ τον χρόνο

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός στα χαλάσματα της Λυσικράτους

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μας λείπεις το ίδιο» - Η Ντόρα Μπακογιάννη για τον Παύλο 37 χρόνια μετά-Η φωτογραφία που μοιράστηκε

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Μαντζώρος: Έκκληση για βοήθεια από τη σύζυγό του - «Χρειαζόμαστε 10.000 ευρώ το μήνα»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: 11 νεκροί έπειτα από ανατροπή λεωφορείου – Ο οδηγός κοιμήθηκε στο τιμόνι

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Όχημα έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων – Ένας τραυματίας

11:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια στα ύψη: «1.000 ευρώ για ένα σπίτι που δεν τα αξίζει», λένε πολίτες στο Newsbomb - Η Αθήνα γίνεται απλησίαστη

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Νέα απόπειρα απόδρασης μεταναστών από τη δομή στο Κλειδί

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο με Άγγλο τουρίστα στη Μύκονο που κλώτσησε γάτα - Μπουνιές και κεφαλοκλειδώματα - Βίντεο

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για Παύλο Μπακογιάννη: «Μας έδειξε ότι τα δημοκρατικά ιδεώδη οδηγούν σε καλύτερο μέλλον»

10:36ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Ενίσχυση 14,6 εκατ. ευρώ σε 34.200 δικαιούχους για το κόστος των λιπασμάτων

10:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μου λείπεις. Λείπεις» - Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη για τον πατέρα του Παύλο

10:30WHAT THE FACT

Θα τρώμε μπισκότα από πλαστικά μπουκάλια: Η νέα τεχνολογία για τις διαστημικές αποστολές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα είναι ο Οκτώβριος - Η προοπτική για «γαϊδουροκαλόκαιρο» και η πρόγνωση του ECMWF

11:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Στην εντατική ο Ντάνι Οσβάλντο!

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός στα χαλάσματα της Λυσικράτους

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκαθάρισε το τοπίο - Αυτή η περιοχή θα δεχτεί αύριο τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Τι δείχνουν ECMWF και GFS

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο με Άγγλο τουρίστα στη Μύκονο που κλώτσησε γάτα - Μπουνιές και κεφαλοκλειδώματα - Βίντεο

06:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την ανάθεση 27 πωλητηρίων των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων σε ιδιωτική εταιρία

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Μαντζώρος: Έκκληση για βοήθεια από τη σύζυγό του - «Χρειαζόμαστε 10.000 ευρώ το μήνα»

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Λυσικράτους 15: Πώς ήταν το Airbnb της Πλάκας πριν από την έκρηξη - Φωτογραφίες, τιμές και κριτικές

09:10LIFESTYLE

The Voice: «Γιώργο, μου λείπεις φιλαράκι»-Το συγκινητικό αφιέρωμα στον Μαζωνάκη και η άδεια καρέκλα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα: Πληροφορίες για αυτόνομους λέβητες αερίου στα διαμερίσματα

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Με τι καιρό θα γίνει η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνώστηκε με καρκίνο στον λάρυγγα η Ρούλα Πισπιρίγκου - Πάσχει ήδη από Λύκο η «Μήδεια της Πάτρας»

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Ρωσία: Αρκούδα κατασπάραξε γυναίκα - Δείτε εικόνες

10:24LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ξεπουλούν τα αδιάβροχα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Συναγερμός» λόγω βροχής

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Σχεδόν τρία εκατομμύρια οχήματα Volkswagen και Audi ανακαλούνται παγκοσμίως - Πρόβλημα στο τιμόνι

09:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για ακραία φαινόμενα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Μάχη για να μη βυθιστεί το Blue Carrier 2 - Έχει πάρει επικίνδυνη κλήση

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ