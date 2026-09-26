«Στρατηγική για να βγει από το κάδρο των ευθυνών ο 58χρονος γιατρός» - Τι καταγγέλλει ο Λυκούδης

Snapshot Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη υποστηρίζει ότι υπάρχει στρατηγική για να απαλλαγεί από τις ευθύνες ο 58χρονος γιατρός.

Κατά τη διάρκεια του κρίσιμου 45λέπτου της ανακοπής, έγιναν τηλεφωνήματα προς αναισθησιολόγους και προμηθευτές απινιδωτή, χωρίς άμεση παρέμβαση στον ασθενή.

Οι επόμενες ανακριτικές πράξεις θα εξετάσουν στοιχεία από τηλεφωνικές κλήσεις και ηλεκτρονικές συσκευές για να φωτίσουν την υπόθεση.

Ο 58χρονος γιατρός παραμένει προφυλακισμένος, ενώ υπάρχουν ανακολουθίες στις καταθέσεις εργαζομένων σχετικά με τον χρόνο άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο.

Ο δικηγόρος ζητά την αλήθεια για το κρίσιμο δίωρο προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα. Snapshot powered by AI

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η πρόσφατη κατάθεση εντάσσεται σε μια προσπάθεια να απομακρυνθεί από τις ευθύνες ο 58χρονος γιατρός.

Ο κ. Λυκούδης στάθηκε ιδιαίτερα στο κρίσιμο χρονικό διάστημα κατά το οποίο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ανακοπή.

«Είμαι απόλυτα βέβαιος γι’ αυτό. Και η προχθεσινή κατάθεση συσχετίζεται με αυτή τη στρατηγική. Μια στρατηγική που θέλει να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών τον 58χρονο γιατρό», ανέφερε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ενέργειες που, όπως είπε, έγιναν κατά τη διάρκεια του κρίσιμου 45λέπτου, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνήματα προς αναισθησιολόγους και τους προμηθευτές του απινιδωτή.

«Δεν μπορώ να φανταστώ, ούτε και κανένας Έλληνας, ότι σε ιατρείο που βρίσκεται σε ανακοπή ένας ασθενής, κάθεται και κοιμάται αμέριμνος στον καναπέ, στον κοινόχρηστο χώρο, και όταν ξυπνάει πάει και εξετάζει έναν άλλο ασθενή», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα δείξει ποιος τηλεφώνησε σε ποιον»

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης αναφέρθηκε και στις επόμενες ανακριτικές πράξεις, εκτιμώντας ότι τα στοιχεία από τα τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να φωτίσουν σημαντικές πτυχές της υπόθεσης.

«Είναι μια ανακριτική πράξη από τις πολλές που έχουν να γίνουν ακόμη. Νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει αρκετά, γιατί θα δείξει ποιος τηλεφώνησε σε ποιον, τη διάρκεια της κλήσης και άλλα στοιχεία. Θα μας δώσει έναν σημαντικό αριθμό πληροφοριών», σημείωσε.

Ο δικηγόρος έκανε λόγο για τρεις βασικές πηγές πληροφοριών στην υπόθεση: τους κατηγορούμενους, τα ηλεκτρονικά και ιατρικά μέσα που έχουν κατασχεθεί και τις εργαζόμενες που έχουν καταθέσει.

«Ο 58χρονος, εάν δεν είχε καμία εμπλοκή, δεν θα ήταν προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό», υποστήριξε, ενώ αναφέρθηκε στα στοιχεία που μπορούν να προκύψουν από τα κατασχεμένα κινητά τηλέφωνα, τις ιατρικές συσκευές και άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις καταθέσεις εργαζομένων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ανακολουθίες σχετικά με τον χρόνο άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο και άλλα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.

«Έχω κάνει έκκληση, λοιπόν, να πουν την αλήθεια για να μάθουμε τι έγινε αυτό το κρίσιμο δίωρο», κατέληξε.

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