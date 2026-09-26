Ρία Ελληνίδου: Πόζαρει στο γυμναστήριο με σορτσάκι και κόκκινο τζάκετ

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την προπόνησή της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ρία Ελληνίδου: Πόζαρει στο γυμναστήριο με σορτσάκι και κόκκινο τζάκετ
LIFESTYLE
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  • Η Ρία Ελληνίδου δημοσίευσε φωτογραφίες από την προπόνησή της στο γυμναστήριο.
  • Φορούσε σορτσάκι και κόκκινο τζάκετ, προβάλλοντας ένα sporty και δυναμικό look.
  • Είναι ενεργή στα social media και μοιράζεται στιγμές από την επαγγελματική και προσωπική της ζωή.
  • Η εμφάνισή της στο γυμναστήριο παρουσίασε μια διαφορετική πλευρά της καθημερινότητάς της.
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Η Ρία Ελληνίδου μοιράστηκε στιγμιότυπα από την προπόνησή της, τραβώντας τα βλέμματα με το sporty look που επέλεξε για την εμφάνισή της στο γυμναστήριο.

Η τραγουδίστρια πόζαρε στον φακό φορώντας ένα σορτσάκι και ένα κόκκινο τζάκετ, συνδυάζοντας την άνεση με μια πιο δυναμική εμφάνιση.

Η Ρία Ελληνίδου είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές τόσο από την επαγγελματική της πορεία όσο και από την καθημερινότητά της.

Αυτή τη φορά, η ίδια έδωσε μια διαφορετική εικόνα από την καθημερινότητά της, ποζάροντας στο γυμναστήριο λίγο πριν ή μετά την προπόνησή της.

Ρία Ελληνίδου

Η Ρία Ελληνίδου στο γυμναστήριο

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