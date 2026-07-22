Το πανό που αρνήθηκε να κρατήσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε συναυλία της Ρίας Ελληνίδου

Snapshot Η Ρία Ελληνίδου έδωσε συναυλία στη Μύκονο όπου γνώρισε θερμή υποδοχή και αποθέωση από το κοινό.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου συνόδευσε τη Ρία στην εκδήλωση και κατέγραψε περήφανα στιγμές από την εμφάνισή της.

Ο επιχειρηματίας αρνήθηκε με χιούμορ να κρατήσει πανό που έγραφε «Ρία, θα με παντρευτείς;» πριν από τη συναυλία.

Ο Αλεξάνδρου εκδήλωσε έντονο ενθουσιασμό για την εμφάνιση της συντρόφου του, τραγουδώντας και χορεύοντας μαζί με το κοινό.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 και συνδύασε την επαγγελματική δραστηριότητα της τραγουδίστριας με καλοκαιρινή εμφάνιση στο νησί. Snapshot powered by AI

Η Ρία Ελληνίδου χάρισε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στη Μύκονο, όπου γνώρισε την αποθέωση από το κοινό που βρέθηκε στη συναυλία της για να απολαύσει τις μεγάλες επιτυχίες της. Η τραγουδίστρια, με τη δυναμική παρουσία και τη μοναδική φωνή της, κατάφερε να δημιουργήσει ένα κλίμα ενθουσιασμού και να παρασύρει τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να την ακούσει.

Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, η Ρία Ελληνίδου έφτασε στον χώρο μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου. Το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στο «Νησί των Ανέμων», με τον επιχειρηματία να οδηγεί το μεγάλο μαύρο τζιπ με το οποίο έφτασαν στη διοργάνωση. Κατά την άφιξή τους, η τραγουδίστρια είχε θερμή υποδοχή και αντάλλαξε χειραψία με τον αντιδήμαρχο Μυκόνου Σάκη Αγορογιάννη, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με πολλές επιτυχημένες μουσικές εκδηλώσεις στο νησί.

Μια ξεχωριστή στιγμή σημειώθηκε πριν από τη συναυλία, όταν ο ρεπόρτερ του Mykonos Live TV, Νίκος Κουρούμαλος, θέλησε να κάνει μια χιουμοριστική έκπληξη. Έδωσε στον Δημήτρη Αλεξάνδρου ένα πανό που έγραφε «Ρία, θα με παντρευτείς;», ζητώντας του να το σηκώσει κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της τραγουδίστριας.

Ωστόσο, ο επιχειρηματίας αρνήθηκε γελώντας να συμμετάσχει στην κίνηση αυτή, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό με χιούμορ.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παρακολούθησε τη συναυλία μαζί με την καλή του φίλη Κατερίνα Τοπούζογλου και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την εμφάνιση της συντρόφου του. Μάλιστα, αποκάλυψε πως το αγαπημένο του τραγούδι από το ρεπερτόριό της είναι το «Μη Σου Τύχει».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ο ίδιος έδειξε τη στήριξή του στη Ρία Ελληνίδου, τραγουδώντας μαζί με το κοινό, χορεύοντας και καταγράφοντας στιγμές από την εμφάνισή της με το κινητό του.

Η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε στη Μύκονο το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026 με αφορμή τη συναυλία της, συνδυάζοντας την επαγγελματική της δραστηριότητα με μια όμορφη καλοκαιρινή εμφάνιση στο δημοφιλές νησί. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε φτάσει νωρίτερα στη Μύκονο και είχε ήδη προαναγγείλει την άφιξη της αγαπημένης του.