Το πανό που αρνήθηκε να κρατήσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε συναυλία της Ρίας Ελληνίδου

Η τραγουδίστρια ξεσήκωσε το κοινό με τις επιτυχίες της, ενώ ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε στο πλευρό της και την κατέγραψε περήφανα πάνω στη σκηνή

Το πανό που αρνήθηκε να κρατήσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε συναυλία της Ρίας Ελληνίδου
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ρία Ελληνίδου έδωσε συναυλία στη Μύκονο όπου γνώρισε θερμή υποδοχή και αποθέωση από το κοινό.
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου συνόδευσε τη Ρία στην εκδήλωση και κατέγραψε περήφανα στιγμές από την εμφάνισή της.
  • Ο επιχειρηματίας αρνήθηκε με χιούμορ να κρατήσει πανό που έγραφε «Ρία, θα με παντρευτείς;» πριν από τη συναυλία.
  • Ο Αλεξάνδρου εκδήλωσε έντονο ενθουσιασμό για την εμφάνιση της συντρόφου του, τραγουδώντας και χορεύοντας μαζί με το κοινό.
  • Η συναυλία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 και συνδύασε την επαγγελματική δραστηριότητα της τραγουδίστριας με καλοκαιρινή εμφάνιση στο νησί.
Snapshot powered by AI

Η Ρία Ελληνίδου χάρισε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στη Μύκονο, όπου γνώρισε την αποθέωση από το κοινό που βρέθηκε στη συναυλία της για να απολαύσει τις μεγάλες επιτυχίες της. Η τραγουδίστρια, με τη δυναμική παρουσία και τη μοναδική φωνή της, κατάφερε να δημιουργήσει ένα κλίμα ενθουσιασμού και να παρασύρει τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να την ακούσει.

Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, η Ρία Ελληνίδου έφτασε στον χώρο μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου. Το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στο «Νησί των Ανέμων», με τον επιχειρηματία να οδηγεί το μεγάλο μαύρο τζιπ με το οποίο έφτασαν στη διοργάνωση. Κατά την άφιξή τους, η τραγουδίστρια είχε θερμή υποδοχή και αντάλλαξε χειραψία με τον αντιδήμαρχο Μυκόνου Σάκη Αγορογιάννη, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με πολλές επιτυχημένες μουσικές εκδηλώσεις στο νησί.

Μια ξεχωριστή στιγμή σημειώθηκε πριν από τη συναυλία, όταν ο ρεπόρτερ του Mykonos Live TV, Νίκος Κουρούμαλος, θέλησε να κάνει μια χιουμοριστική έκπληξη. Έδωσε στον Δημήτρη Αλεξάνδρου ένα πανό που έγραφε «Ρία, θα με παντρευτείς;», ζητώντας του να το σηκώσει κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της τραγουδίστριας.

Ωστόσο, ο επιχειρηματίας αρνήθηκε γελώντας να συμμετάσχει στην κίνηση αυτή, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό με χιούμορ.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παρακολούθησε τη συναυλία μαζί με την καλή του φίλη Κατερίνα Τοπούζογλου και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την εμφάνιση της συντρόφου του. Μάλιστα, αποκάλυψε πως το αγαπημένο του τραγούδι από το ρεπερτόριό της είναι το «Μη Σου Τύχει».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ο ίδιος έδειξε τη στήριξή του στη Ρία Ελληνίδου, τραγουδώντας μαζί με το κοινό, χορεύοντας και καταγράφοντας στιγμές από την εμφάνισή της με το κινητό του.

Η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε στη Μύκονο το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026 με αφορμή τη συναυλία της, συνδυάζοντας την επαγγελματική της δραστηριότητα με μια όμορφη καλοκαιρινή εμφάνιση στο δημοφιλές νησί. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε φτάσει νωρίτερα στη Μύκονο και είχε ήδη προαναγγείλει την άφιξη της αγαπημένης του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς διώχνεις τον καυτό αέρα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

10:50NEWSBOMB

Iστορική πυρηνική συμφωνία HΠΑ - Σαουδικής Αραβίας -Φόβοι για νέα κούρσα εξοπλισμών στη Μεση Ανατολή

10:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο: 50χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Αποπνικτικός συνδυασμός θερμοκρασίας και υγρασίας: Χάρτης με δείκτες κινδύνου - Βρείτε την πόλη σας

10:33ΑΠΟΨΕΙΣ

Όταν ο εχθρός σε απειλεί και προσπαθεί να σε φοβίσει, σημαίνει ότι φοβάται

10:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Public: Η καλύτερη στιγμή για βουτιά στις έξυπνες αγορές

10:26NEWSBOMB

Γαλλία: Ιστορική απόφαση για καθολική απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ανήλικοι τουρίστες έκλεβαν οχήματα στα Μάταλα – Στη «φάκα» μετά από επικίνδυνη οδήγηση

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Ο χρόνος θανάτου τοποθετείται πιθανώς το προηγούμενο 24ωρο

10:21WHAT THE FACT

Ιδιοκτήτης εστιατορίου βραβευμένου με αστέρια Michelin σέρβιρε μυρμήγκια σε επιδόρπια

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη: Κλήσεις για δήθεν πρόβλημα στα στοιχεία ταυτότητας

10:11LIFESTYLE

Το πανό που αρνήθηκε να κρατήσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε συναυλία της Ρίας Ελληνίδου

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια στο Κρυονέρι Αττικής

10:00ΥΓΕΙΑ

Το μεγαλύτερο λάθος ενυδάτωσης που κάνουν πολλοί όταν έχει καύσωνα

09:57WHAT THE FACT

Ήθελε να τιμήσει τα 26 χρόνια σκληρής δουλειάς του πατέρα του και ορκίστηκε με μια φιάλη στον ώμο - Βίντεο

09:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πολλοί οδηγοί δεν το γνωρίζουν: Το καύσιμο που πρέπει να φοράτε γάντια στην αντλία

09:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Μέτρα ΔΕΘ: Μείωση συντελεστή φορολόγησης στο 20% - Προς κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

09:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαίρη Λίντα: Η ζωή της σπουδαίας ερμηνεύτριας που έφυγε από τη ζωή στα 90 της χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα - Οι περιοχές κινδύνου

08:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

09:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη τραγωδία της Μαίρης Λίντα: Η άγρια δολοφονία της μητέρας της που συγκλόνισε την Ελλάδα

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

08:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξεκινήσουν οι καταβάτες άνεμοι - Οι συνθήκες θα θυμίζουν την τραγωδία στο Μάτι

09:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Μέτρα ΔΕΘ: Μείωση συντελεστή φορολόγησης στο 20% - Προς κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Στο δικαστήριο ο τραγουδιστής D4vd: Σοκάρουν οι κατηγορίες για τη δολοφονία 14χρονης - Τη μαχαίρωσε και τη διαμέλισε με αλυσοπρίονο

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα και επιτέθηκε σε ιδιοκτήτη - Την παγίδευσε μέσα κλείνοντας τα ρολά - Βίντεο

09:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαίρη Λίντα: Η ζωή της σπουδαίας ερμηνεύτριας που έφυγε από τη ζωή στα 90 της χρόνια

22:15ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι ένας εφιάλτης, έχω φτάσει στον πάτο»: Συγκλονίζει ο επιβάτης της Ryanair που βγήκε από σπασμένο παράθυρο την ώρα της πτήσης

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

09:00LIFESTYLE

Zendaya: Γιατί τα σκουλαρίκια των 2.700 ετών που φόρεσε για την «Οδύσσεια» προκάλεσαν αντιδράσεις

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Γυμνός, σε εμβρυική στάση και μέσα στα αίματα ο γνωστός ποινικολόγος - Τον εντόπισαν οι ανήλικες δίδυμες κόρες του

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Λευκός καρχαρίας πλησίασε ανυποψίαστους κολυμβητές σε... απόσταση αναπνοής

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν τα συντρίμμια πτήσης μετά από 74 χρόνια με 52 νεκρούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ