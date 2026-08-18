Ρωσικά ΜΜΕ: Σε αδιέξοδο η Άγκυρα στην προσπάθειά της να πωλήσει τους S-400 και να πάρει τα F-35

Οι διαπραγματεύσεις της Τουρκίας για την πώληση των συστημάτων αεράμυνας S-400, με σκοπό να προχωρήσει η ίδια στην απόκτηση των F-35, έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, αναφέρει η ρωσική εφημερίδα Kommersant.

Ειδικότερα, στο δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας αναφέρεται σε διαπραγματεύσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι διαπραγματεύσεις δεν προχώρησαν και το αδιέξοδο στις συνομιλίες με τα ΗΑΕ επηρέασε με τη σειρά του και τον αμερικανοτουρκικό διάλογο για τα F-35, σημειώνει η ρωσική εφημερίδα.

Εξετάζεται ακόμη και η απενεργοποίηση των S-400

Μπροστά στο αδιέξοδο, άρχισε να συζητείται και ένα δεύτερο ενδεχόμενο να τεθούν οι S-400 εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα.

Παράλληλα, διατυπώθηκαν προτάσεις ακόμη και για μεταφορά των εξαρτημάτων των ρωσικών συστημάτων σε αποθήκες στις ΗΠΑ, μια λύση που, όπως επισημαίνεται, θα ερχόταν σε αντίθεση με τη λογική και τους όρους των αμυντικών συμβάσεων.

Μια τέτοια εξέλιξη, ωστόσο, θα δημιουργούσε ζητήματα σε σχέση με τους όρους της συμφωνίας που είχε υπογραφεί μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Τα οπλικά συστήματα αυτού του επιπέδου διατίθενται με αυστηρούς συμβατικούς περιορισμούς, ενώ η μεταπώληση ή μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα απαιτεί τη συναίνεση της Μόσχας.

Χωρίς την έγκριση της Μόσχας, η Άγκυρα δεν έχει δικαίωμα να μεταπωλήσει ή να παραχωρήσει τα συστήματα ή τα επιμέρους εξαρτήματά τους σε τρίτη χώρα.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε δηλώσει στις 10 Ιουλίου ότι Μόσχα και Άγκυρα είχαν επικοινωνία για το ζήτημα των S-400, χαρακτηρίζοντάς το «εξαιρετικά ευαίσθητο».

Σύμφωνα πάντως με την ίδια ρωσική εφημερίδα, εάν τελικά επιτευχθεί συμφωνία με τα ΗΑΕ, η Μόσχα δεν αναμένεται να αντιδράσει αρνητικά. Το γεγονός ότι τα Εμιράτα δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό με τις σχέσεις Ρωσίας-ΗΑΕ, περιορίζει τις ανησυχίες της Μόσχας για μια τέτοια μεταβίβαση.

Η Τουρκία επιμένει για τα F-35

Παρά τις δυσκολίες, η Άγκυρα εξακολουθεί να επιδιώκει την απόκτηση των αμερικανικών μαχητικών πέμπτης γενιάς.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Al Jazeera ότι αναμένει από τον Ντόναλντ Τραμπ να τηρήσει τη δέσμευσή του για τα F-35.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόταν στη δήλωση που είχε κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στις 7 Ιουλίου, όταν είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 και αγοράς αμερικανικών μαχητικών πέμπτης γενιάς.

Ο Ερντογάν είχε υποστηρίξει στη συνέχεια ότι ο Τραμπ του είχε δώσει τη διαβεβαίωση πως η Τουρκία θα παραλάβει τα πρώτα πέντε αεροσκάφη που είχε ήδη πληρώσει.

Ωστόσο, περισσότερο από έναν μήνα αργότερα, η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με το ίδιο βασικό εμπόδιο: τους S-400.

Το αμερικανικό «όχι» στους S-400

Η Τουρκία απέκτησε τα ρωσικά συστήματα S-400 το 2019, γεγονός που οδήγησε στην απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα F-35 Joint Strike Fighter.

Η Ουάσινγκτον είχε αντιταχθεί από την αρχή στην τουρκική αγορά των ρωσικών συστημάτων, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι συμβατά με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ είχαν εκφράσει ανησυχίες για το ενδεχόμενο τα ραντάρ των S-400 να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τις δυνατότητες χαμηλής παρατηρησιμότητας των F-35, εφόσον τα δύο συστήματα λειτουργούσαν στο ίδιο περιβάλλον.

Η αμερικανική νομοθεσία εξακολουθεί να συνδέει την παράδοση F-35 στην Τουρκία με την απομάκρυνση των S-400.

Μάλιστα, πριν από ένα μήνα, μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι δεν θα πρέπει να εγκριθεί η σχετική συμφωνία όσο η Άγκυρα δεν έχει απομακρύνει τα ρωσικά συστήματα ή τον σχετικό εξοπλισμό, δεν έχει δεσμευθεί ότι δεν θα τα αποκτήσει ξανά και δεν έχει εκπληρώσει τις υπόλοιπες απαιτήσεις που έχουν τεθεί από το Κογκρέσο.

Ως εκ τούτου, η Τουρκία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με ένα σύνθετο δίλημμα: από τη μία πλευρά επιδιώκει την επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 και από την άλλη πρέπει να βρει τρόπο να διευθετήσει το ζήτημα των S-400, χωρίς να προκαλέσει νέα προβλήματα στις σχέσεις της με τη Ρωσία.

Πηγή: kommersant

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