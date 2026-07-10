Τουρκία - Φιντάν: Σύντομα θα επιτύχουμε αποτελέσματα σχετικά με τον νόμο CAATSA

Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δίνει συνέντευξη στο TRT Haber

Newsbomb

Τουρκία - Φιντάν: Σύντομα θα επιτύχουμε αποτελέσματα σχετικά με τον νόμο CAATSA
Αρχείου - AP
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  • Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εκφράζει αισιοδοξία για την επερχόμενη επίλυση του ζητήματος των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA κατά της Τουρκίας.
  • Η Τουρκία επιδιώκει την προμήθεια των μαχητικών F-35 και θεωρεί ότι οι κυρώσεις μεταξύ συμμάχων δεν θα έπρεπε να υφίστανται.
  • Ο Φιντάν τονίζει ότι η εθνική ασφάλεια της Τουρκίας είναι η ύψιστη προτεραιότητα και η χώρα θα εξετάσει εναλλακτικές επιλογές αν αντιμετωπίσει δυσκολίες με τους συμμάχους.
  • Υπάρχουν αναφορές για επιρροές και λόμπινγκ από άλλες χώρες στην αμερικανική πλευρά που επηρεάζουν αρνητικά τη θέση της Τουρκίας.
  • Η προθεσμία ειδοποίησης του Κογκρέσου για τους κινητήρες F-110 έχει λήξει, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό.
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Την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα επιλυθεί το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA κατά της Τουρκίας και ότι η χώρα του θα μπορέσει να προμηθευτεί F-35, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber. «Η διαχείριση αυτής της κατάστασης είναι έργο της διπλωματίας και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να επιλύσουμε το ζήτημα με ακόμη πιο θετικό τρόπο» υπογράμμισε.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι η Τουρκία δεν «θα κάνει ποτέ, μα ποτέ, συμβιβασμούς στην εθνική της ασφάλεια» και εξήγησε: Δηλαδή, μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνίες σε πολλά ζητήματα, αλλά η εθνική μας ασφάλεια είναι η ύψιστη προτεραιότητά. Εάν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην απόκτηση ή την ανάπτυξη ορισμένων δυνατοτήτων με τους συμμάχους μας, δεν θα περιμένουμε. Θα εξετάσουμε επίσης εναλλακτικούς τομείς.

«Εμείς, ως υπουργεία, λαμβάνουμε τα απαραίτητα βήματα για την επίλυση αυτών των θεμάτων. Ελπίζω ότι σύντομα θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία» επισήμανε ο κ. Φιντάν και σημείωσε:

«Την προσδοκία μας την έχει ήδη εκφράσει ο ίδιος ο κ. Τραμπ. Δηλαδή, από την αρχή υποστηρίζουμε ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων. Αυτά δεν θα πρέπει να αποτελούν πολιτικές ή διοικητικές αποφάσεις. Φυσικά, σε τεχνικό επίπεδο, οι εταιρείες και οι οργανισμοί μπορεί να συμφωνούν ή να μην συμφωνούν σε εμπορικές συναλλαγές, αυτό είναι διαφορετικό ζήτημα. Όμως, η εκλεγμένη πολιτική ηγεσία και το Κογκρέσο ή το κοινοβούλιο στη δική μας περίπτωση δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τις σχέσεις μεταξύ συμμάχων» είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν αναφερθείς στο ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων CAATSA από τις ΗΠΑ και την προμήθεια F-35».

Παράλληλα, άφησε αιχμές σε «αρκετούς αντιπάλους ή χώρες που κατά καιρούς δεν την βλέπουν θετικά», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. «Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ορισμένες χώρες πραγματοποιούν δραστηριότητες άσκησης επιρροής (λόμπινγκ) στην αμερικανική πλευρά, τόνισε.

Κατά τον Τούρκο υπουργό, η Τουρκία δεν θα πρέπει να υπόκειται σε κυρώσεις για κανένα ζήτημα.

«Η προθεσμία ειδοποίησης του Κογκρέσου σχετικά με τους κινητήρες F-110 έληξε χθες»

Όσον αφορά τους κινητήρες F-110, η περίοδος ειδοποίησης του Κογκρέσου έληξε χθες, ενημέρωσε ο Τούρκος υπουργός.

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