Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Το μήνυμα για F-35 και κυρώσεις CAATSA

Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις έχουν γυρίσει σελίδα και το επόμενο διάστημα η συνεργασία Ουάσινγκτον - Άγκυρας αναμένεται πολυεπίπεδη

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την υποδοχή του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο 

Για ιστορική συνάντηση στον Λευκό Οίκο κάνουν λόγο τα τουρκικά ΜΜΕ έπειτα από τις χθεσινές συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Τουρκία θα πάρει αυτό που θέλει», διαμηνύουν τα μέσα ενημέρωσης της γείτονος μεταφράζοντας με αυτόν τον τρόπο όσα ειπώθηκαν κυρίως από τον Αμερικανό πρόεδρο κατά τις αρχικές δηλώσεις στο Οβάλ Γραφείο πριν από το τετ-α-τετ των δύο ηγετών.

Μετά τη συνάντηση 2 ωρών και 20 λεπτών στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ συνομίλησε με τον Ερντογάν για λίγο στην πόρτα, του έδωσε τo χέρι και τον αποχαιρέτησε καθώς έμπαινε στο αυτοκίνητό του. Ο Τραμπ αντάλλαξε χειραψία με κάθε μέλος της αντιπροσωπείας του Ερντογάν. Όταν ρωτήθηκε πώς πήγε η συνάντηση, ο Τραμπ απάντησε : «Ήταν μια εξαιρετική συνάντηση».

Αρκετά μάλιστα ήταν τα μέσα ενημέρωσης, που έγραψαν ότι η σύνοδος κορυφής ενίσχυσε τη θέση της Άγκυρας «εις βάρος του Τελ Αβίβ». Κι αυτό πριν από την επικείμενη συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου.

Οι ιδιαίτερα τιμητικές αναφορές στην πολιτική προσωπικότητα του Ερντογάν και για το ρόλο του στα δρώμενα της περιοχής της Μέσης Ανατολής (όπως στη Συρία)- αλλά και ευρύτερα- οι επαναλαμβανόμενοι χαρακτηρισμοί του Τραμπ για τον "φίλο του", τα ορθάνοιχτα παράθυρα για άμεση άρση των κυρώσεων CAATSA, γεγονός που θα λύσει τον γόρδιο δεσμό και της αγοράς των μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς F-35, τα οποία επιθυμεί διακαώς η Τουρκία, και η εν γένει στάση του Αμερικανού προέδρου για τον φιλοξενούμενό του, δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια παρερμηνειών. Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις έχουν γυρίσει σελίδα και το επόμενο διάστημα η συνεργασία Ουάσινγκτον - Άγκυρας αναμένεται πολυεπίπεδη, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει...

Η Τουρκία ήρε τους πρόσθετους δασμούς σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα. Αυτή η κίνηση εγκαινίασε μια νέα εποχή στο εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η απόφαση στοχεύει στον τριπλασιασμό του ετήσιου όγκου συναλλαγών στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ενέργεια είναι επίσης ένα εξέχον ζήτημα. Σύμφωνα με το Bloomberg News και τον αμερικανικό τύπο, στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται μια 20ετής συμφωνία LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, συνολικής αξίας που υπερβαίνει τα 43 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι δηλώσεις στο Οβάλ Γραφείο έδωσαν το στίγμα

O Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε φορώντας στο κοστούμι του καρφίτσα με ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 δίπλα στην αμερικανική σημαία, σε μια συμβολική κίνηση.

«Είναι ευχαρίστησή μου να βρίσκομαι με τον πρόεδρο Ερντογάν. Είμαστε φίλοι για πολύ καιρό, ακόμη και τα τέσσερα χρόνια που ήμουν στην "εξορία", άδικα, όπως αποδείχτηκε, εκλογική νοθεία, ξέρει από νοθευμένες εκλογές καλύτερα από τον καθένα. Όταν ήμουν στην εξορία ήμασταν ακόμη φίλοι, κι αυτός είναι ένας καλός τρόπος να δοκιμάσεις μια φιλία» τόνισε ο πρόεδρος Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε μιλώντας για τον Τούρκο προσκεκλημένο του: «Είναι ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος, τον σέβονται πολύ στη χώρα του, σε όλη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου ξέρουν ότι έχει οικοδομήσει μια τρομακτικά ισχυρή στρατιωτική μηχανή χρησιμοποιώντας μεγάλο μέρος από τον εξοπλισμό μας. Είναι τιμή μας να τον έχουμε μαζί μας στον Λευκό Οίκο. Θα γευματίσουμε και θα ακολουθήσουν συζητήσεις. Θέλουν να αγοράσουν F-16 και F-35 και διάφορα άλλα πράγματα και θα συζητήσουμε γι΄αυτά. Νομίζω ότι θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες ώρες και θα κάνουμε πολλά. Έχω μεγάλο σεβασμό γι' αυτόν τον άνδρα και θα κάνουμε πολλά. Είναι μεγάλη τιμή να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Τουρκίας».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απελευθέρωση του πάστορα Μπράνσον από τον Τούρκο ηγέτη μετά από 35 χρόνια κράτησης. «Τώρα είναι καλά και υγιής», είπε για τον πάστορα Μπράνσον.

Από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι θα συζητήσουν για τα μαχητικά αεροσκάφη. Πέρα από τα αμερικανικά μαχητικά, «θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις σχέσεις με την Halkbank» προσέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία»

Ο Τραμπ απάντησε στην ερώτηση αν «εννοούσε την Τουρκία, ως τη χώρα που προμηθεύεται πετρέλαιο από τη Ρωσία;»:

«Είναι δογματικός, αλλά αν και τους δογματικούς δεν τους συμπαθώ, αυτόν εδώ τον συμπαθώ. Είναι σκληρός», απάντησε ο Τραμπ και εξήρε την «τρομακτική επιρροή στην περιοχή» που έχει ο Ερντογάν, ενώ ζήτησε να σταματήσει την αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία.

«Κάνουμε πολλές εμπορικές συναλλαγές με την Τουρκία, φτιάχνουν σπουδαία προϊόντα, φανταστικές κατασκευές. Αγοράζουμε από αυτούς, αγοράζουν από εμάς», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

Έπειτα από ερωτήσεις που σχετίζονταν με τον πόλεμο στην Ουκρανία επανήλθε στις συζητήσεις με τον Ταγίπ Ερντογάν αναφέροντας: «Θα συζητήσουμε το σύστημα Patriot που είναι το καλύτερο σύστημα. Θα συζητήσουμε τα F-35, θα συζητήσουμε όλα τα θέματα που ξέρετε. Και πιστεύω θα είναι επιτυχημένος για την αγορά όσων θέλει να αγοράσει. Ξέρω ότι θέλει τα F-35 και θα το συζητήσουμε πολύ σοβαρά. Και τα F-16 είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και κάποια άλλα πράγματα. Κι εμείς θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα. Και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα στο τέλος της ημέρας».

Τραμπ: «Μπορούμε να άρουμε αμέσως τις κυρώσεις CAATSA...»

Σε ερώτηση «θα άρετε τις κυρώσεις στην Τουρκία;» ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε: «Θα μπορούσε να γίνει πολύ σύντομα»

Συγκεκριμένα ερωτήθηκε αν «θα υπάρξει πώληση F-35;» και ο Τραμπ απάντησε: «Θα συζητήσουμε το ζήτημα των F-35. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Μιλάμε πολύ σοβαρά. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα εδώ. Αυτά θα συζητηθούν επίσης. Αν έχουμε μια καλή συνάντηση, μπορούμε να άρουμε αμέσως τις κυρώσεις CAATSA».

Το 2019, η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα F-35 μετά την απόφαση να αγοράσει το ρωσικό σύστημα S-400, γεγονός που παραβιάζει τον νόμο CAATSA (Countering American Adversaries Through Sanctions Act) και έχει οδηγήσει σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας.

Ερντογάν: «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης»

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος διαβεβαίωσε πως είναι έτοιμος να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο σχετικά με την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης, προσθέτοντας ότι μόλις επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Ερντογάν για Τραμπ: «Χέρι-χέρι θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες στην περιοχή»

Σε άλλο σημείο ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου «Είστε ένας Πρόεδρος που έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ καταβάλλει προσπάθειες για την ειρήνη. Πραγματοποιείτε επίσης συναντήσεις με πολλούς ηγέτες στην περιοχή. Πώς μπορείτε να συνεργαστείτε στο μέλλον;», απάντησε «Το λέω αυτό επειδή το πιστεύω. Πιστεύω ότι μαζί, χέρι-χέρι, θα ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες στην περιοχή».

Επιστολή 20 Αμερικανών βουλευτών: «Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στον Ερντογάν»

Στον αντίποδα «φρένο» στις επιδιώξεις της αμερικανικής ηγεσίας να πωλήσει αμερικανικά μαχητικά F-16 και F-35 στην Τουρκία του Ερντογάν, λέγοντας ότι θα παραβιάσει την αμερικανική νομοθεσία, επιχειρούν να βάλουν είκοσι Αμερικανοί βουλευτές, μεταξύ των οποίων και Ελληνοαμερικανοί.

Επίσης, επισημαίνουν τους κινδύνους ακόμα και για την εθνική ασφάλεια των ίδιων των ΗΠΑ.

Μεταξύ άλλων, εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ζητώντας από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να σεβαστεί τη νομοθεσία, προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία.

Οι Ελληνοαμερικανοί Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη, καθώς κι άλλα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ προειδοποιούν ότι η προγραμματισμένη πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, στέκονται στο γεγονός ότι η Τουρκία κατέχει το ρωσικό σύστημα πυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο θεωρείται σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, καθώς έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να αναλύει τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, όπως τα F-16 και F-35. Το ρωσικό σύστημα, αν λειτουργεί παράλληλα με τα αμερικανικά αεροσκάφη, επιτρέπει στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες την πρόσβαση σε στρατηγικά δεδομένα, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την τεχνολογία των ΗΠΑ.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι η πώληση αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση από το Κογκρέσο θα ήταν σαφής παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας και θα υπονόμευε την εξουσία του Κογκρέσου.

