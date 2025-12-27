Ουκρανία: Βουλευτές φέρεται να έλαβαν «μίζες» για την ψήφο τους

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα που έφερε σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το Γραφείο κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Η ανεξάρτητη αρχή υποψιάζεται ότι πολλοί βουλευτές συμμετείχαν σε δωροδοκία. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη σαφές σε ποια κόμματα ανήκουν οι ύποπτοι.

Το NABU ανέφερε το Σάββατο στην υπηρεσία Telegram ότι είχε αποκαλύψει μια «οργανωμένη εγκληματική ομάδα» με ενεργούς βουλευτές μεταξύ των μελών της, οι οποίοι φέρεται ότι λάμβαναν «συστηματικά δωροδοκίες» για την ψήφο τους. Οι ερευνητές του NABU προσπάθησαν να κάνουν έρευνες στα γραφεία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, αλλά εμποδίστηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η είδηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ουκρανία, εν μέσω του ρωσικού πολέμου. Την Κυριακή είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί ο Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τη λήξη του πολέμου, στην ιδιωτική κατοικία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα. Παράλληλα, η Ουκρανία συνεχίζει να δέχεται σημαντική στρατιωτική πίεση, καθώς τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο η ρωσική στρατιά επιτέθηκε εκ νέου με πολλα drones και ρουκέτες, προκαλώντας διακοπές ρεύματος.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι και επικεφαλής της προεδρίας, Αντρίι Γιέρμακ, είχε παραιτηθεί. Λίγο νωρίτερα, το NABU και η Αντι-Διαφθοράς Εισαγγελία (SAP) είχαν ενημερώσει για έρευνες στο σπίτι του Γιέρμακ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αν η υπόθεση σχετίζεται με το σκάνδαλο στον ενεργειακό τομέα.

Το τελευταίο αφορούσε τη συστηματική εκβίαση για «φακελάκια» σε συμβάσεις της κρατικής ενεργειακής εταιρείας Energoatom. Ο «εγκέφαλος» φέρεται να ήταν ο Τιμούρ Μίντιτς, πρώην επιχειρηματικός εταίρος και φίλος του Ζελένσκι, ο οποίος διέφυγε στο εξωτερικό για να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χέρμαν Χαλούτσενκο και η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ παραιτήθηκαν τον Νοέμβριο ύστερα από αίτημα του προέδρου Ζελένσκι.

