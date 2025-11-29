Ουκρανία: Η αβάσταχτη μοναξιά του Ζελένσκι μετά την παραίτηση του στενού του συνεργάτη

Ο Αντρίι Γερμάκ παραιτήθηκε την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά την έφοδο των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας στην οικία του, εν μέσω ενός μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς που έχει συγκλονίσει τη χώρα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιεί συνάντηση με τον Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ και τον πρώην επικεφαλής του Γραφείου του Αντρίι Γερμάκ στις 22 Ιουλίου 2025, στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Getty Images
Η απώλεια του στενότερου συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποτελεί τεράστιο προσωπικό πλήγμα για τον Ουκρανό πρόεδρο και θα μπορούσε να αποδυναμώσει την εξουσία του, σύμφωνα με ανάλυση του SkyNews.

Ο Αντρίι Γερμάκ παραιτήθηκε την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά την έφοδο των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας στην οικία του, εν μέσω ενός μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς που έχει συγκλονίσει τη χώρα. Ο ίδιος δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις ανακριτικές αρχές.

Το σκάνδαλο διαφθοράς έχει αναγκάσει άλλους δύο υπουργούς της Ουκρανίας να παραιτηθούν. Ωστόσο, η αποχώρηση του Γιέρμακ αποτελεί την πιο σημαντική για τον Ζελένσκι, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Αντρίι Γερμάκ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην περιοχή του Ντονέτσκ, Ουκρανία, την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023. Δεξιά βρίσκεται ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου του προέδρου Αντρίι Γερμάκ.

Ukrainian Presidential Press Office

Η δραματική αυτή κίνηση δεν θα μπορούσε να έρθει σε χειρότερη στιγμή για την Ουκρανία, η οποία δέχεται καθημερινά βομβαρδισμούς από τη Ρωσία, καθώς και αυξημένη πίεση από τις ΗΠΑ να συνάψει συμφωνία με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε μια εποχή που χρειάζεται να είναι πιο δυνατός από ποτέ, ο Ζελένσκι θα είναι μια μοναχική φιγούρα χωρίς τον επιβλητικό επικεφαλής του γραφείου του, ο οποίος βρισκόταν στο πλευρό του από τότε που έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία το 2019 και υπήρξε ένας εξαιρετικά σημαντικός σύμβουλος από την πρώτη στιγμή που οι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το Κίεβο στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Ο Γερμάκ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εκλεγεί, ασκούσε τεράστια εξουσία, μεταξύ άλλων σε υπουργικούς και στρατιωτικούς κύκλους αλλά και σε όσους ήθελαν να έχουν πρόσβαση στον πρόεδρο. Επίσης, ηγήθηκε της ουκρανικής αντιπροσωπείας κατά τις πρόσφατες συνομιλίες στη Γενεύη με την Ουάσινγκτον, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Μάρκο Ρούμπιο - Αντρίι Γερμάκ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρώην επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας Αντρίι Γερμάκ πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη της Ελβετίας στις 23 Νοεμβρίου 2025.

Getty Images

Ωστόσο, οι επικριτές του εκφράζουν από καιρό επιφυλάξεις για την υψηλή θέση που κατέχει ο Γέρμακ σε καιρό πολέμου, καθώς θεωρείται ουσιαστικά ο δεύτερος πιο ισχυρός άνθρωπος στη χώρα μετά τον Ζελένσκι.

Έχοντας αυτό το επίπεδο επιρροής και εξουσίας, πολλοί Ουκρανοί αναρωτιούνται αν ο Αντρέι Γερμάκ γνώριζε για το σκάνδαλο διαφθοράς εντός του κυβερνητικού κύκλου.

Συγκεκριμένα, ακόμη και πριν από την τελευταία έρευνα — τη μεγαλύτερη από τότε που ο Ζελένσκι έγινε πρόεδρος και από την αρχή του πολέμου στις αρχές του 2022 — τρεις από τους σημερινούς αναπληρωτές του Γερμάκ, ο Ολέγκ Τατάροφ, ο Αντρίι Σμιρνόφ και ο Ροστίσλαβ Σούρμα, έχουν ήδη ερευνηθεί από το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, με ορισμένοι από αυτούς να έχουν τελικά κατηγορηθεί.

Η πλειοψηφία των συνεργατών του Ζελένσκι τόσο εντός όσο και εκτός της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών της χώρας, έχουν ζητήσει από τον πρόεδρο να αποπέμψει τον Γερμάκ.

