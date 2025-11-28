Ουκρανία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Αντρίι Γερμάκ

Ο Άντριι Γερμάκ υπήρξε ο στενότερος σύμβουλος του Ζελένσκι καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και θεωρείται συχνά ο δεύτερος πιο ισχυρός άνδρας της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στο βάθος, ο Αντρίι Γερμάκ, πρώην επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου.

Getty Images
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι ανακοίνωσε σήμερα ότι ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Αντρίι Γερμάκ, παραιτήθηκε εν μέσω του σκανδάλου διαφθοράς που μαστίζει τη χώρα. Οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας πραγματοποίησαν έρευνα σήμερα το πρωί στην οικία του Γερμάκ, με τον ίδιο να δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις ανακριτικές αρχές.

Ο 54χρονος υπήρξε ο στενότερος σύμβουλος του Ζελένσκι καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και θεωρείται συχνά ο δεύτερος πιο ισχυρός άνδρας της Ουκρανίας, αλλά έχει δεχτεί αυξανόμενη πίεση λόγω του σκανδάλου διαφθοράς, παρόλο που δεν έχει κατηγορηθεί για καμία παράνομη πράξη.

Η παραίτηση του Γερμάκ περιπλέκει τη θέση του Κιέβου ενόψει των κρίσιμων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο ίδιος ηγήθηκε της ουκρανικής αντιπροσωπείας κατά τις πρόσφατες συνομιλίες στη Γενεύη με την Ουάσινγκτον.

«Δεν θέλω κανείς να έχει απορίες σχετικά με την Ουκρανία. Επομένως, σήμερα έχουμε τις ακόλουθες εσωτερικές αποφάσεις. Πρώτον, θα γίνει ανασχηματισμός του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας. Ο επικεφαλής του γραφείου, Αντρέι Γερμάκ, υπέβαλε επιστολή παραίτησης», δήλωσε ο Ζελένσκι στην καθημερινή του ενημέρωση.

Νωρίτερα σήμερα, ο Γερμάκ επιβεβαίωσε ότι γίνεται έφοδος στο σπίτι του από τις υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς, αναφέροντας ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρχές.

«Οι ανακριτές δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο. Τους έχει δοθεί πλήρης πρόσβαση στο διαμέρισμα και οι δικηγόροι μου βρίσκονται επί τόπου, σε επαφή με τους αξιωματούχους της αστυνομίας», ανέφερε.

Και οι δύο κύριοι φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO), συμμετείχαν στις έρευνες, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσαν οι υπηρεσίες την Παρασκευή.

Η δήλωση δεν αποκάλυψε τον λόγο των ερευνών, αλλά η έρευνα έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση των δύο οργανισμών για μια εκτεταμένη έρευνα σχετικά με ένα φερόμενο σχέδιο δωροδοκίας που αφορά την κρίσιμη ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας.

Το σκάνδαλο έχει ήδη οδηγήσει στην παραίτηση δύο υπουργών του Ζελένσκι και έχει εμπλέξει έναν πρώην συνεργάτη του.

Δεν είναι σαφές ποιος θα αναλάβει τη θέση του Γερμάκ στους επόμενους γύρους των διαπραγματεύσεων, που αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες.

